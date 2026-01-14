دبي: مستويات قياسية جديدة لأسعار الذهب والفضة

صباح الأربعاء، قفز سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بنحو 3 دراهم ليصل إلى 558 درهمًا للجرام، بينما بلغ عيار 22 قيراطًا 516.75 درهمًا للجرام في التعاملات المبكرة. ومن بين الأنواع الأخرى للمعدن الأصفر، ارتفع عيار 21 قيراطًا وعيار 18 قيراطًا وعيار 14 قيراطًا إلى 495.5 درهمًا و 424.5 درهمًا و 331.25 درهمًا للجرام على التوالي.