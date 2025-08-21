دبي : مساكن العلامات التجارية الفاخرة تشهد إقبالاً كبيراً

يُمثل إطلاق مشروع هادلي هايتس 2 من شركة ليوس للتطوير العقاري نقلة نوعية في هذا السوق العقاري نحو آفاق جديدة. وقد حاز المشروع، الذي طُوّر بالتعاون مع السبّاح الأولمبي توم دين، على لقب أول مسكن أولمبي في العالم. يقع المشروع في مدينة دبي الرياضية، ويضم مرافق أولمبية، بما في ذلك صالات رياضية مُجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ومسارات جري على السطح، ومناطق كروس فيت، وأجهزة محاكاة رياضية غامرة، وحدائق صحية، بالإضافة إلى مرافق عائلية مميزة، وشبكة طرق رئيسية عبر شارع الشيخ محمد بن زايد، وشارع حصة، وخط المترو الأزرق المُرتقب.