دبي: مسابقة تصوير معماري عالمية للفنانين المبدعين

وسيتنافس المشاركون على مجموعة مميزة من الجوائز، بدءاً من شقة فاخرة في أحد مشاريع "بن غاطي"، وصولاً إلى مجموعة من المنتجات الفاخرة من شركاء "بن غاطي"، بما في ذلك سيارة "مرسيدس-بنز" وساعة من ماركة "جايكوب اند كو". كما سيتم نشر أعمال المصورين الفائزين في منشورات "بن غاطي"، مما سيزيد من شهرتهم بين الجمهور المستهدف.