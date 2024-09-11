دبي: مسابقة تصوير معماري عالمية للفنانين المبدعين
أعلنت شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي، "بن غاطي"، بالتعاون مع حي دبي للتصميم (d3)، النظام البيئي الإبداعي العالمي والعضو في مجموعة "تيكوم"، وهيئة دبي للثقافة والفنون، عن إطلاق مسابقة تصوير معماري رفيعة المستوى للمبدعين من جميع أنحاء العالم.
بجائزة إجمالية تقدر بمليوني درهم (حوالي 544,528 دولار)، وتهدف مسابقة 200/20 العالمية إلى تمكين المجتمع الإبداعي والاحتفاء بالمهارات التقنية والإبداعية المتميزة. ستستمر المسابقة من سبتمبر 2024 حتى مارس 2025، وسيتم تكريم 20 مصوراً في حفل ضخم في دبي.
وسيتنافس المشاركون على مجموعة مميزة من الجوائز، بدءاً من شقة فاخرة في أحد مشاريع "بن غاطي"، وصولاً إلى مجموعة من المنتجات الفاخرة من شركاء "بن غاطي"، بما في ذلك سيارة "مرسيدس-بنز" وساعة من ماركة "جايكوب اند كو". كما سيتم نشر أعمال المصورين الفائزين في منشورات "بن غاطي"، مما سيزيد من شهرتهم بين الجمهور المستهدف.
وسيتم تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم مرموقة تضم رئيس مجلس إدارة بن غاطي محمد بن غاطي، والمصور الإماراتي الشهير علي عيسى، ونائب الرئيس الأول لحي دبي للتصميم (d3) خديجة البستكي، وخبير الأدلة الجنائية والمصور الإماراتي جاسم العوضي، ومصور الفنون الشهير ومنتج الأفلام أرتيم شيستاكوف. وستقوم لجنة التحكيم بتقييم المشاركات المقدمة خلال 200 يوم من المسابقة بناءً على معايير تشمل الإبداع والتكوين والمهارات الفنية والتأثير العاطفي قبل تضييق نطاق الاختيار إلى 20 فائزاً.
وصرح محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة "بن غاطي": "نحن فخورون بإعلان أكبر مسابقة تصوير لدينا حتى الآن. مسابقة 200/20 هي احتفاء بالتميز الفني وتجسيد لالتزام بن غاطي بإلهام الفن والاحتفاء به عبر مشاريعنا. ومن خلال توفير هذه المنصة للفنانين لعرض أعمالهم، تهدف هذه المسابقة إلى تعزيز الابتكار والاحتفال بالإنجازات البارزة في مجتمع الفنون العالمي".
وأضاف: "إن تعاوننا مع هيئة دبي للثقافة والفنون وحي دبي للتصميم يؤكد رؤيتنا المشتركة في الارتقاء بالفنون وخلق فرص للمواهب الإبداعية لتزدهر. معاً، لا نحتفل بالتصوير الفوتوغرافي فحسب، بل ونعزز أيضاً حواراً ثقافياً نابضاً بالحياة يتردد صداه عالمياً".
خلال المسابقة، سيستضيف حي دبي للتصميم ورش عمل للتصوير الفوتوغرافي بقيادة خبراء لمساعدة الفنانين على صقل مهاراتهم الفنية لإنشاء صور معمارية جذابة. كما سيقود المهندسون المعماريون المشهورون في حي دبي للتصميم نقاشات راقية لزيادة الوعي والمعرفة حول قطاع التصميم، مع التركيز على نمو القطاع المعماري في دبي عالمياً.
وأعلنت شركة "بن غاطي" عن تفاصيل المسابقة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتمثل هذه المسابقة فرصة تاريخية للفنانين لعرض مواهبهم على مستوى العالم، مما يؤكد التزام الشركة بتعزيز الابتكار داخل المجتمع الإبداعي الدولي.