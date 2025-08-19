دبي مركز مفضل للشركات متعددة الجنسيات والمكاتب العائلية

يصل الأفراد ذوو الثروات الكبيرة بأعداد أكبر. ووفقًا لشركة هينلي وشركاه، انتقل ما يقرب من 10,000 مليونير وملياردير إلى الإمارات العربية المتحدة بحلول عام 2025، وتستحوذ دبي على نصيب الأسد، جالبةً 63 مليار دولار من الثروة القابلة للاستثمار إلى البلاد. ومن المتوقع أن تستقبل المدينة 7,100 مليونير هذا العام وحده، من بينهم أكثر من 200 مليونير من أصحاب الملايين وما لا يقل عن 15 مليارديرًا، مما يمنح دبي أكثر من ربع إجمالي الثروات الخاصة في الشرق الأوسط. ويسلط تقرير الثروات الصادر عن شركة نايت فرانك الضوء على ذلك.