دبي مركز عالمي للثروة وسط تحولات تدفقات رأس المال

التحول لا لبس فيه في كل من تدفقات رأس المال وأنماط الهجرة. ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في الإمارات إلى مستوى قياسي بلغ 33.2 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 78%، مما وضع الدولة ضمن أسرع الوجهات الاستثمارية نموًا في العالم’s والثانية عالميًا من حيث عدد المشاريع المعلنة بـ 1,491 مشروعًا. على مدى السنوات الخمس الماضية، اجتذبت الإمارات ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة عبر أكثر من 5,600 مشروع، مما يعكس الثقة الدولية في مسارها الاقتصادي طويل الأجل.