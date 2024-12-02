دبي: مبانٍ بلا مطابخ مع ازدهار توصيل الطعام

وأوضح العبار أن الارتفاع السريع في انتشار خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت أعاد صياغة عادات تناول الطعام. وقال الملياردير المقيم في دبي يوم الاثنين: "أعتقد أننا سنبيع شققاً بدون مطابخ. إن نمو طلب الطعام لدينا مرتفع للغاية. في الوقت الحاضر، قد يرغب أحد أفراد الأسرة بتناول طعام صيني، وقد يرغب آخر بتناول وجبة برجر الجبن، كما قد يرغب الثالث في تناول طعام مكسيكي".