دبي: مبانٍ بلا مطابخ مع ازدهار توصيل الطعام
من المحتمل أن تصبح دبي قريباً أول مدينة في العالم تتميز بمباني بدون مطابخ، حيث ازدهرت أعمال توصيل الطعام والتجارة الإلكترونية بوتيرة هائلة في الإمارة.
وكشف محمد علي العبار، مؤسس منصة نون للتجارة الإلكترونية، أن خطط إنشاء مبانٍ بلا مطابخ في دبي جارية بالفعل. وقال: "لقد صممنا عدداً قليلاً منها بالفعل".
وأوضح العبار أن الارتفاع السريع في انتشار خدمة توصيل الطعام عبر الإنترنت أعاد صياغة عادات تناول الطعام. وقال الملياردير المقيم في دبي يوم الاثنين: "أعتقد أننا سنبيع شققاً بدون مطابخ. إن نمو طلب الطعام لدينا مرتفع للغاية. في الوقت الحاضر، قد يرغب أحد أفراد الأسرة بتناول طعام صيني، وقد يرغب آخر بتناول وجبة برجر الجبن، كما قد يرغب الثالث في تناول طعام مكسيكي".
وازدهرت أعمال توصيل الطعام عبر الإنترنت في الإمارات بشكل واضح، لاسيما في فترة ما بعد الوباء. نون، التي تم إطلاقها في عام 2017 باستثمارات بلغت مليار دولار، برزت كواحدة من المنصات الرقمية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة، مما يشكل تحدياً لشركات عالمية عملاقة مثل أمازون.
وتوقع العبار أن تصبح "نون فود" اللاعب المهيمن في الإمارات خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، حيث ستستحوذ على "حصة سوقية من أي جهة".
وقال العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: "من ينافس سوف يخسر. نحن ندير أعمالنا بطريقة مختلفة تماماً عن الآخرين. نحن مهووسون بكل عمل نقوم به. نحن دائماً في وضع الهجوم".
وقال بنبرة أقل جدية: "إننا نمارس أعمالنا بكل بساطة ــ بكل ما أوتينا من قوة"، وأضاف: "دبي هي موطننا ولا نتعامل معها باستخفاف. وفي كل عمل نقوم به، نضع بلدنا في الاعتبار أولاً، وهناك حس وطني عميق، ولدينا مسؤولية كبيرة أمام حاكمنا ومجتمعنا".
"نحن مدينون لشعبنا وبلدنا لكون أن إعمار أصبحت مثالاً للنجاح وسط العالم. وكذلك الحال مع نون."
كما وجه حديثه للشركات الأجنبية، ونصحهم بالتركيز على أسواقهم الأساسية في الولايات المتحدة أو أوروبا.
"نحن نفعل كل شيء بحب شديد"
وأكد العبار أن هيكل السوق المفتوحة في دبي يجعلها بيئة تنافسية بطبيعة الحال.
وأشاد أيضاً بحكومتي دولة الإمارات ودبي لفكرهم التقدمي وللسياسات التي تعزز نمو الأعمال السريع.
وبحسب قوله، فإن هذه السياسات ضرورية لنجاح الأعمال، حيث قال: "إن سياسات حكومتي الإمارات ودبي تجعلنا جميعاً أبطالاً. والسياسات الحكومية تجعل الأعمال تنجح بسهولة... إن حكومتي دبي والإمارات العربية المتحدة... تعرفان ما يحدث على مستوى العالم وتضعان السياسات وفقاً لذلك، نحن نفعل كل شيء بحب شديد".
وأشار إلى أن الشركات الكبرى - بما في ذلك إعمار ونون وغيرهما - لديها مسؤولية كبيرة تجاه الوطن، مؤكداً أن نجاحها، ينبع من الالتزام باللوائح، وخاصة قوانين مكافحة المنافسة.