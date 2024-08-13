"دبي للسلع المتعددة" يستحوذ على 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر

انضم إلى مركز DMCC للعملات المشفرة 64 شركة جديدة، بما في ذلك 7 شركات تقدم خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، مما يعني أن عضويته نمت بنسبة تزيد عن 11 في المائة في العام حتى الآن. وفي الوقت نفسه، انضمت 159 شركة طاقة إلى مركز DMCC في النصف الأول من عام 2024، ليصل إجمالي عدد شركات الطاقة في نظامه البيئي إلى أكثر من 3260 شركة - وهو الأكبر في مركز DMCC لصناعة واحدة.