"دبي للسلع المتعددة" يستحوذ على 15% من الاستثمار الأجنبي المباشر
قال مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة في دبي، اليوم الاثنين أنه يستحوذ على 15% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة، ارتفاعاً من 11% العام الماضي، و7% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة المقدر بنحو 430 مليار درهم في عام 2023.
وقال أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تمثل استثماراتنا المباشرة في دبي الآن 15%، ويوضح أداؤنا في النصف الأول من عام 2024 النمو القوي المستمر للاستثمار في جميع أنحاء منطقتنا بالإضافة إلى جاذبية دبي المستمرة كمركز تجاري عالمي رئيسي".
وقال أنه مع اقتراب وصول الأعضاء في مركز دبي للسلع المتعددة إلى 25 ألف شركة ، فإن المنطقة الحرة ستواصل تسريع هذا النمو من خلال "مجموعة خدمات مختارة ومساحة تجارية تتوافق مع احتياجات الأعمال التجارية والواقع".
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في عام 2023، والتي تقدر بنحو 1.37 تريليون دولار، أظهرت زيادة بنسبة 3.0 في المائة عن عام 2022. ومع ذلك، باستثناء بعض الصفقات الأوروبية الكبيرة، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية أقل بنسبة 18 في المائة. وتماشياً مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، اجتذبت دبي ما يقدر بنحو 39.26 مليار درهم من إجمالي رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023.
تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدبي 115 مليار درهم في الربع الأول من عام 2024 مع نمو اقتصادها بنسبة 3.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وقد أطلقت دبي، التي تعمل باستمرار على تعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد للاستثمار الأجنبي المباشر، برنامج تنمية الاستثمار الأجنبي المباشر، والذي يهدف إلى جذب 650 مليار درهم من الاستثمارات إلى الإمارة بحلول عام 2033 من خلال تخصيص 25 مليار درهم على مدى 10 سنوات لدعم خطط دبي.
وبحسب بيانات «مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر»، ستسجل الإمارة إجمالي 1650 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر معلناً في عام 2023، بنمو قوي بنسبة 39% مقارنة بـ1188 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022.
وفي بيان لها، قالت شركة دبي للسلع المتعددة إن النمو الإجمالي لمنطقتها التجارية كان مدعوماً بنتائج قوية عبر العديد من القطاعات. وكان هذا هو الحال بشكل خاص في مجال التكنولوجيا، حيث سجلت شركة دبي للسلع المتعددة 226 شركة جديدة، بما في ذلك 14 شركة ألعاب و 9 شركات ذكاء اصطناعي.
انضم إلى مركز DMCC للعملات المشفرة 64 شركة جديدة، بما في ذلك 7 شركات تقدم خدمات الأصول الافتراضية (VASP)، مما يعني أن عضويته نمت بنسبة تزيد عن 11 في المائة في العام حتى الآن. وفي الوقت نفسه، انضمت 159 شركة طاقة إلى مركز DMCC في النصف الأول من عام 2024، ليصل إجمالي عدد شركات الطاقة في نظامه البيئي إلى أكثر من 3260 شركة - وهو الأكبر في مركز DMCC لصناعة واحدة.
كما أضاف مركز دبي للسلع المتعددة 140 شركة من القطاع المالي، بزيادة قدرها 8.5% منذ بداية العام حتى الآن. كما لوحظت أرقام قوية في الزراعة والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة. ويواصل مركز دبي للسلع المتعددة تحقيق مسار نمو متوازن عبر أنظمته البيئية للسلع والخدمات المادية.
تستعد شركة دبي للسلع المتعددة لإطلاق مركزها الجديد للذكاء الاصطناعي في وقت قريب. ومن المتوقع أن يكون مركز الذكاء الاصطناعي، الذي يقع في برج أبتاون، منصة الابتكار الرائدة التالية لتعزيز تبني الذكاء الاصطناعي وتطوير حالات استخدامه في الحياة الواقعية.
ورغم الضغوط الهبوطية على أسعار الماس العالمية، سجلت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعات كبيرة في أحجام تجارة الماس في النصف الأول من العام عبر بورصة دبي للماس التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة.
بالنسبة للماس الطبيعي، تم تداول أكثر من 113 مليون قيراط من الماس الخام و6.3 مليون قيراط من الماس المصقول بإجمالي زيادة قدرها 119.4 في المائة في إجمالي تجارة الماس الخام والمصقول من حيث الحجم على أساس سنوي.