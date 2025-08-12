"دبي للسلع المتعددة" يتألق: استثمارات أجنبية ضخمة بفضل خيارات الترخيص الجديدة

حقق مركز دبي للسلع المتعددة أداءً قوياً في النصف الأول من عام 2025، حيث أضاف أكثر من 1100 شركة جديدة إلى منطقته التجارية العالمية، حيث استفاد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتزايدة وإطلاق هياكل ترخيص جديدة مصممة خصيصاً للمستثمرين العالميين.
وترفع الإضافات الجديدة إجمالي عدد أعضاء مركز دبي للسلع المتعددة إلى نحو 26 ألف عضو، مما يعزز مكانته كمركز رائد للتجارة والتكنولوجيا والاستثمار.
وقد ساهم في هذا النمو ارتفاع الطلب من الأسواق الخارجية، مثل المملكة المتحدة وتركيا والصين، والتي حققت مجتمعةً بعضًا من أعلى معدلات تسجيل الشركات في السنوات الأخيرة. وشهدت المملكة المتحدة زيادة بنسبة 23% في عدد الشركات ليصل إلى ما يقارب 2200 شركة، بينما سجلت تركيا زيادة بنسبة 22% ليصل عدد الشركات إلى حوالي 700 شركة، وارتفع عدد الشركات الصينية بنسبة تقارب 10% ليصل إلى ما يقارب 1000 شركة. وتتماشى هذه المكاسب مع مكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يساهم مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 15% من الإجمالي السنوي للإمارة.
برزت فئتان جديدتان من التراخيص - تراخيص الشركات ذات الأغراض الخاصة (SPVs) وتراخيص الشركات القابضة - كعامل جذب رئيسي لشركات الاستثمار والمكاتب العائلية والشركات متعددة الجنسيات. يوفر ترخيص الشركات ذات الأغراض الخاصة آلية مرنة لامتلاك الأصول وجمع رأس المال والهيكلة العابرة للحدود، بينما يتيح ترخيص الشركة القابضة إشرافًا مركزيًا على العمليات الإقليمية وشركات المحفظة. صُممت كلتا الفئتين لاستيعاب مجموعة واسعة من استراتيجيات الاستثمار، من الأسهم الخاصة إلى رأس المال الجريء عالي النمو، مما يجعل مركز دبي للسلع المتعددة وجهةً مفضلةً لهيكلة الاستثمارات الدولية.
قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، إن هذه النتائج تؤكد جاذبية نموذج أعمال المركز. وأضاف: "مع انضمام أكثر من 1100 شركة جديدة في النصف الأول من العام، مدفوعةً بالنمو القوي من الصين وتركيا والمملكة المتحدة، يقترب مركز دبي للسلع المتعددة الآن بسرعة من 26 ألف شركة عضو. ونكثف تركيزنا على القطاعات عالية النمو، مع توسيع أنظمتنا وخدماتنا وبنيتنا التحتية المادية لدعم الموجة التالية من الاستثمارات القائمة على الابتكار".
عززت إصلاحات التراخيص دور مركز دبي للسلع المتعددة كمركز للصناعات عالية النمو. وشهد مركز العملات المشفرة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة زيادة بنسبة 38% على أساس سنوي، ليصل عدد الشركات إلى أكثر من 700 شركة، ليصل إجمالي عدد شركات التكنولوجيا في المنطقة إلى أكثر من 3300 شركة. ومن أبرز الشركات التي انضمت إلى المركز شركتا Bitcoin.com وAnimoca Brands، اللتان افتتحتا أول مكاتبهما الإقليمية في المنطقة الحرة. كما أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن بناء برج العملات المشفرة، وهو معلم بارز من 17 طابقًا في أبراج بحيرات جميرا، وسيضم حاضنات أعمال لتقنية البلوك تشين، وطابقًا لابتكارات الذكاء الاصطناعي، وخدمات مالية متخصصة.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل مركز دبي للسلع المتعددة على تطوير منظومة جديدة لتكنولوجيا الكم - DMCC Quantum - تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كبوابة للاستثمار في الحوسبة المتقدمة. وتستند هذه الخطوات إلى الدور المتنامي للمنطقة الحرة في تطبيقات Web3، والذكاء الاصطناعي، والألعاب، والبلوك تشين.
إلى جانب التكنولوجيا، لا يزال مركز دبي للسلع المتعددة لاعباً رئيسياً في تجارة السلع. وقد حققت بورصة دبي للماس، التي تضم الآن أكثر من 1350 شركة، إنجازاً بتداول مليار قيراط عبر دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار السنوات الخمس الماضية. ويؤكد إطلاق مركز دبي للسلع المتعددة للمياه، والشراكة الاستراتيجية مع أكوا-إندكس لإنشاء أول رمز رقمي للأصول مدعوم بالمياه في العالم، على سعي المركز نحو السلع الناشئة والاستثمار المرتبط بالاستدامة.
تُحقق استراتيجية التوسع الدولي للمنطقة الحرة نتائج ملموسة. ففي جنوب شرق آسيا، عيّن مركز دبي للسلع المتعددة شركة هوكسفورد شريكًا دوليًا للمبيعات في سنغافورة لتعزيز انتشاره في السوق. وفي الصين، من المتوقع أن تُسهم الشراكات مع مركز بكين لخدمات الابتكار والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في تشاويانغ في تعميق تدفقات التجارة والاستثمار.
يُعزز التطوير العقاري قدرة مركز دبي للسلع المتعددة على استيعاب النمو المُحرك بالاستثمار الأجنبي المباشر. ففي منطقة أبتاون دبي، بدأت المنطقة الحرة أعمال بناء برجين تجاريين جديدين من الدرجة الأولى يوفران 62,000 متر مربع من المساحات المكتبية، بالإضافة إلى مشروع ميرسر هاوس، وهو مشروع سكني فاخر من برجين توأم يضم أول نادٍ شاطئي حضري خاص في دبي. وفي أبراج بحيرات جميرا، بدأ مركز دبي للسلع المتعددة وشركة سيجنتشر ديفيلوبرز تشييد مشروع دبليو ريزيدنسز من ماريوت الدولية، مما يعزز جاذبية المنطقة متعددة الاستخدامات.
صرحت فريال أحمدي، نائبة الرئيس التنفيذي والرئيسة التنفيذية للعمليات، بأن هذه النتائج تنبع من التخطيط طويل الأمد لمركز دبي للسلع المتعددة. وأضافت: "من العقارات إلى التكنولوجيا والتجارة، صُممت كل قطاعات منطقتنا لتلبية الطلب العالمي. ومع دخولنا النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع خدماتنا، وتسريع إنجاز البنية التحتية، وفتح آفاق جديدة للنمو في جميع القطاعات".
وقال خبراء الاستثمار إنه بفضل حضورها العالمي المتنامي وتنويع القطاعات وخط أنابيب البنية التحتية، فإن مركز دبي للسلع المتعددة يضع نفسه في وضع يسمح له بالاستفادة من الموجة التالية من الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الصناعات الناشئة والقائمة، مع تعزيز دور دبي كمركز جذب لرأس المال العالمي.
وتأتي النتائج القوية للنصف الأول من العام في أعقاب عام 2024 القياسي، عندما استقطب مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 2000 شركة جديدة وأطلق مبادرات مثل مركز الاستدامة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.