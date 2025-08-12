"دبي للسلع المتعددة" يتألق: استثمارات أجنبية ضخمة بفضل خيارات الترخيص الجديدة

وقد ساهم في هذا النمو ارتفاع الطلب من الأسواق الخارجية، مثل المملكة المتحدة وتركيا والصين، والتي حققت مجتمعةً بعضًا من أعلى معدلات تسجيل الشركات في السنوات الأخيرة. وشهدت المملكة المتحدة زيادة بنسبة 23% في عدد الشركات ليصل إلى ما يقارب 2200 شركة، بينما سجلت تركيا زيادة بنسبة 22% ليصل عدد الشركات إلى حوالي 700 شركة، وارتفع عدد الشركات الصينية بنسبة تقارب 10% ليصل إلى ما يقارب 1000 شركة. وتتماشى هذه المكاسب مع مكانة دبي كواحدة من أبرز الوجهات العالمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يساهم مركز دبي للسلع المتعددة بنسبة 15% من الإجمالي السنوي للإمارة.