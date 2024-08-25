"دبي للسلع المتعددة"يستهدف موجة جديدة من الشركات الأمريكية

وتضم المنطقة الحرة، التي تضم أكثر من 24 ألف شركة من مختلف أنحاء العالم، ما يقرب من 700 شركة أمريكية، ما يجعل المنطقة موطنًا لأكثر من 45% من إجمالي 1500 شركة أمريكية في الإمارات العربية المتحدة. ومع وصول التجارة الثنائية غير النفطية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 31.4 مليار دولار في عام 2023، يرى مركز دبي للسلع المتعددة فرصًا كبيرة للشركات الأمريكية التي تتطلع إلى ترسيخ وجودها الإقليمي وتوسيع نطاق عملياتها من دبي.