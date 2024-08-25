"دبي للسلع المتعددة"يستهدف موجة جديدة من الشركات الأمريكية
يسعى مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، إلى جذب موجة جديدة من الشركات الأمريكية إلى منطقة الأعمال التابعة له في دبي لتعزيز مكانته كموطن لأكثر من 45% من الشركات الأمريكية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت مؤسسة دبي للسلع المتعددة إنها تتطلع إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها موطنا لأكبر مخزون للاستثمار الأجنبي المباشر الأمريكي في الشرق الأوسط.
بهدف توسيع التجارة والاستثمار بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية، قامت المنطقة الحرة مؤخرًا بإطلاع الشركات الأمريكية على بيئة الأعمال الفريدة في دبي والبنية التحتية ذات المستوى العالمي والفرص العديدة المتاحة لرواد الأعمال الأمريكيين في دبي خلال الجولة الترويجية الثانية لـ Made for Trade Live في الولايات المتحدة هذا العام. زار وفد من مركز دبي للسلع المتعددة مدينتي سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا ودينفر بولاية كولورادو.
وتضم المنطقة الحرة، التي تضم أكثر من 24 ألف شركة من مختلف أنحاء العالم، ما يقرب من 700 شركة أمريكية، ما يجعل المنطقة موطنًا لأكثر من 45% من إجمالي 1500 شركة أمريكية في الإمارات العربية المتحدة. ومع وصول التجارة الثنائية غير النفطية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 31.4 مليار دولار في عام 2023، يرى مركز دبي للسلع المتعددة فرصًا كبيرة للشركات الأمريكية التي تتطلع إلى ترسيخ وجودها الإقليمي وتوسيع نطاق عملياتها من دبي.
وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "لقد كانت دبي منذ فترة طويلة المركز المفضل للشركات الأمريكية في المنطقة. إن مستويات التجارة والاستثمار القياسية التي شهدناها العام الماضي هي شهادة على ذلك، وعلى استمرار جاذبية دبي للشركات الأمريكية من حيث حجم سوقنا والبنية التحتية والاتصال التجاري وسهولة ممارسة الأعمال".
وأضاف سليم: "مع وجود ما يقرب من 700 شركة أمريكية في منطقتنا، فإننا نمثل ما يقرب من نصف الوجود التجاري الأمريكي في دولة الإمارات العربية المتحدة - وهو موقف نهدف إلى تعزيزه في المستقبل مع توسيع أنظمتنا البيئية التجارية والاستفادة من الإمكانات الهائلة للقطاعات مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة والمزيد".
وتمثل مؤسسة دبي للسلع المتعددة 15% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، ارتفاعاً من 11% في العام الماضي، و7.0% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة المقدر بنحو 430 مليار درهم في عام 2023.
وبحسب منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية في عام 2023، والتي تقدر بنحو 1.37 تريليون دولار، أظهرت زيادة بنسبة 3.0 في المائة عن عام 2022. ومع ذلك، باستثناء بعض الصفقات الأوروبية الكبيرة، كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية أقل بنسبة 18 في المائة. وتماشياً مع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية، اجتذبت دبي ما يقدر بنحو 39.26 مليار درهم من إجمالي رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2023.
تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة التاسعة عشرة عالمياً من حيث جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي موقع مفيد للشركات الأمريكية نظرًا لبيئتها الصديقة للأعمال واقتصادها المتنوع (66٪ من النشاط الاقتصادي في البلاد يأتي من القطاعات غير النفطية، وفقًا لصندوق النقد الدولي). لقد فتحت سلسلة من الإصلاحات الجديدة الجريئة، بما في ذلك السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100٪ والتأشيرات طويلة الأجل، فرصًا جديدة للشركات الدولية، وخاصة في مجال التكنولوجيا والتصنيع.
وظلت الإمارات العربية المتحدة الوجهة الأولى للصادرات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للعام الخامس على التوالي في عام 2023. وبلغت الصادرات الأميركية إلى الإمارات 24.8 مليار دولار في عام 2023، متجاوزة صادرات عام 2022 البالغة 20.8 مليار دولار، بنسبة 19 في المائة. وتدعم الصادرات الأميركية إلى الإمارات 125 ألف وظيفة في الولايات المتحدة، في حين بلغ إجمالي صادرات الإمارات إلى الولايات المتحدة 6.6 مليار دولار في عام 2023.