دبي للخدمات المالية تحذر من عمليات احتيال إلكترونية وانتحال صفة شركات مرخصة

ولجعل هذه الادعاءات تبدو موثوقة، أنشأ المحتالون أيضاً نطاقات وهمية تحاكي السجل العام للسلطة، بما في ذلك صفحات ويب تظهر الكيانين كشركات مفوضة. وأوضحت السلطة التنظيمية أن "Qalynomics" و "Qanotarytx" لم يتم ترخيصهما مطلقاً من قبلها، وأن المواقع المستنسخة لا تربطها أي صلة بالسلطة. ونصحت السلطة المستهلكين بالتحقق من وضع الشركات المالية من خلال سجلها العام الرسمي قبل التعامل مع أي مزود للاستثمار أو الخدمات المالية، كما شجعت أي شخص لديه مخاوف بشأن مراسلات أو وثائق مشبوهة تدعي صدورها عن السلطة أو سلطة مركز دبي المالي العالمي أو شركة مرخصة، على الإبلاغ عن الأمر عبر قنوات الشكاوى الرسمية التابعة لها.