دبي للخدمات المالية تحذر من عمليات احتيال إلكترونية وانتحال صفة شركات مرخصة

حذرت سلطة دبي للخدمات المالية المستثمرين والمجتمع المالي من عمليات احتيال جديدة عبر الإنترنت تدعي كذباً وجود صلات لها مع السلطة التنظيمية، بما في ذلك عملية انتحال صفة شركة مالية مرخصة وأخرى تستخدم نسخاً مستنسخة من السجل العام للسلطة لتبدو مشروعة.
وفي تنبيه أصدرته في الخامس من مارس، قالت السلطة التنظيمية إن محتالين انتحلوا صفة شركة "أمانة للخدمات المالية (دبي) المحدودة" وهي شركة مرخصة أصولاً من قبل السلطة، وذلك من خلال العمل تحت اسم مشابه وإنشاء موقع إلكتروني مضلل. ووفقاً لسلطة دبي للخدمات المالية، يستخدم المحتالون اسم "أمانة كابيتال" (Amanah Capital) ويزعمون زوراً أن هذا الكيان مفوض من قبل السلطة، ولتسهيل عملية الاحتيال قاموا بإنشاء الموقع الإلكتروني (amaanahcapitall.com) الذي يظهر حالياً تحت حالة "قيد الصيانة". وأضافت السلطة أن العملية تبدو كأنها احتيال لرسوم مسبقة، حيث يُطلب من الضحايا عادةً دفع رسوم مقدمة مقابل وعود بفرص استثمارية أو خدمات مالية.
وحثت السلطة أفراد الجمهور على عدم الاستجابة لأي اتصالات مرتبطة بهذا الاحتيال، وحذرت من إرسال أي أموال إلى أفراد أو كيانات مرتبطة به. وفي تنبيه منفصل صدر في اليوم نفسه، رصدت السلطة أيضاً عمليتين احتياليتين أخريين تدعيان كذباً أنهما خاضعتان لرقابة السلطة، حيث أنشأ المحتالون مواقع إلكترونية لكيانات تسمى "Qalynomics" و "Qanotarytx"، زاعمين زوراً أن هاتين الشركتين مرخصتان وتشرف عليهما سلطة دبي للخدمات المالية.
ولجعل هذه الادعاءات تبدو موثوقة، أنشأ المحتالون أيضاً نطاقات وهمية تحاكي السجل العام للسلطة، بما في ذلك صفحات ويب تظهر الكيانين كشركات مفوضة. وأوضحت السلطة التنظيمية أن "Qalynomics" و "Qanotarytx" لم يتم ترخيصهما مطلقاً من قبلها، وأن المواقع المستنسخة لا تربطها أي صلة بالسلطة. ونصحت السلطة المستهلكين بالتحقق من وضع الشركات المالية من خلال سجلها العام الرسمي قبل التعامل مع أي مزود للاستثمار أو الخدمات المالية، كما شجعت أي شخص لديه مخاوف بشأن مراسلات أو وثائق مشبوهة تدعي صدورها عن السلطة أو سلطة مركز دبي المالي العالمي أو شركة مرخصة، على الإبلاغ عن الأمر عبر قنوات الشكاوى الرسمية التابعة لها.