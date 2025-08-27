"دبي للاستثمار" تبني منشأة لتصنيع الأدوية في أنغولا

وقعت دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي في دولة الإمارات، من خلال شركتها التابعة المملوكة بالكامل "جلوبال فارما"، الشركة الرائدة في تصنيع الأدوية في دولة الإمارات، مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة في أنجولا لإنشاء منشأة لتصنيع الأدوية في مجمع دبي للاستثمار أنجولا.
في إطار مذكرة التفاهم، ستتعاون جلوبال فارما مع وزارة الصحة الأنغولية لتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية. ومن المتوقع أن تُسهم هذه المبادرة في توفير مئات فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الرعاية الصحية، وتقليل الاعتماد على المنتجات الطبية المستوردة، وهو ما يُعد إنجازًا رئيسيًا في تعزيز منظومة الرعاية الصحية في أنغولا.
تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستثمار، والدكتورة نيديا دا سيلفا خورخي سايوندو، ممثلة وزارة الصحة في أنغولا، مما يعزز الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة للرعاية الصحية في البلاد.
قال بن كلبان: "تمثل هذه الاتفاقية رؤية مشتركة لمستقبل قطاع الرعاية الصحية في أنغولا. تؤمن دبي للاستثمار بأن النمو المستدام ينبع من تمكين الدول من إطلاق العنان لإمكاناتها. ومن خلال مواكبة طموحات أنغولا في أن تصبح مركزًا إقليميًا للرعاية الصحية، لا تستثمر دبي للاستثمار في مشروع من خلال هذه المنشأة في مجمع دبي للاستثمار أنغولا فحسب، بل في أسس ازدهار قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل. ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزام المجموعة ببناء جسور التواصل بين الأسواق، وتسريع وتيرة التصنيع في أفريقيا، والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر تنوعًا ومرونة."
بخبرة تزيد عن عقدين من الزمن، رسخت جلوبال فارما مكانتها كشركة رائدة في إنتاج الأدوية الجنيسة والعلامات التجارية عالية الجودة في مجالات علاجية رئيسية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، ومضادات العدوى، وأمراض الجهاز الهضمي، وعلاج الألم. وتتمتع مرافق التصنيع المتطورة التابعة للشركة بشهادة ممارسات التصنيع الجيدة الحالية (cGMP) واعتماد من قبل السلطات الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبلاد الشام، وأفريقيا، ورابطة الدول المستقلة.
علّقت سيلفيا باولا فالنتيم لوتوكوتا، وزيرة الصحة الأنغولية، قائلةً: "سيُعزز هذا التعاون مع شركة ديب أنغولا وشركة جلوبال فارما الإنتاج المحلي للأدوية الأساسية في أنغولا، مما يُعزز نظام الرعاية الصحية لدينا ويضمن وصولاً أوسع للمنتجات الطبية عالية الجودة. ومن خلال تعزيز التصنيع المحلي، نتقدم نحو الاكتفاء الذاتي ونُحسّن مرونة قطاع الرعاية الصحية لدينا".
ستُضفي مذكرات التفاهم طابعًا رسميًا على الدعم والتسهيلات التي تقدمها الوزارة لضمان نجاح تنفيذ مشاريع برنامج الاستثمار في أنغولا. وستنسق وزارة الصحة مع الجهات الحكومية المعنية لتسريع إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التنظيمية، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الحوافز الضريبية والإعفاءات ومزايا الاستثمار المتاحة، وفقًا للقوانين الوطنية ولوائح تشجيع الاستثمار.
دأبت دبي للاستثمار على توسيع حضورها في أنغولا بشكل مطرد على مدار العامين الماضيين من خلال تطوير مجمع دبي للاستثمار أنغولا، أول منطقة اقتصادية متكاملة في البلاد. واستلهامًا من نجاح مجمع دبي للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، وهو مشروع متكامل متعدد الاستخدامات يجمع بين المكونات السكنية والتجارية والصناعية، يُنظر إلى مجمع دبي للاستثمار أنغولا على أنه حافزٌ لتنويع الاقتصاد الأنغولي، والتصنيع، وخلق فرص العمل.