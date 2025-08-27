"دبي للاستثمار" تبني منشأة لتصنيع الأدوية في أنغولا

قال بن كلبان: "تمثل هذه الاتفاقية رؤية مشتركة لمستقبل قطاع الرعاية الصحية في أنغولا. تؤمن دبي للاستثمار بأن النمو المستدام ينبع من تمكين الدول من إطلاق العنان لإمكاناتها. ومن خلال مواكبة طموحات أنغولا في أن تصبح مركزًا إقليميًا للرعاية الصحية، لا تستثمر دبي للاستثمار في مشروع من خلال هذه المنشأة في مجمع دبي للاستثمار أنغولا فحسب، بل في أسس ازدهار قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل. ويعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزام المجموعة ببناء جسور التواصل بين الأسواق، وتسريع وتيرة التصنيع في أفريقيا، والمساهمة في اقتصاد عالمي أكثر تنوعًا ومرونة."