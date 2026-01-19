دبي: قفزة بـ 8 دراهم تدفع الذهب لمستويات قياسية

بدأت أسعار الذهب والفضة في دبي الأسبوع بارتفاع قياسي مرة أخرى، حيث ارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 8 دراهم للجرام صباح الاثنين، وسط تصاعد التوترات بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على الاتحاد الأوروبي بشأن السيطرة على جرينلاند.
وفقًا لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، قفز سعر الذهب عيار 24 قيراطًا بمقدار 8.25 دراهم للجرام ليصل إلى 562 درهمًا، بينما ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطًا بمقدار 7.5 دراهم للجرام ليصل إلى 520.25 درهمًا للجرام.
من بين الأنواع الأخرى، كان الذهب عيار 21 قيراطًا و 18 قيراطًا و 14 قيراطًا يتداول أيضًا عند مستويات قياسية بلغت 499.0 درهمًا و 427.75 درهمًا و 333.5 درهمًا للجرام على التوالي. عالميًا، قفز الذهب إلى 4671.72 دولارًا للأوقية، بزيادة 1.64 بالمائة، في الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت الإمارات. وبالمثل، قفزت الفضة أيضًا إلى 94 دولارًا للأوقية، لكنها كانت تتداول ببطء طفيف عند 93.19 دولارًا في الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت الإمارات.
قال فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في Century Financial، إن الذهب يبدو صعوديًا من الناحية الأساسية.
من الناحية الفنية، يرى فاليشا أن الذهب قد يواجه مقاومة حول 4,685 دولارًا على خط الاتجاه الصاعد.