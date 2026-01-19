دبي: قفزة بـ 8 دراهم تدفع الذهب لمستويات قياسية

من بين الأنواع الأخرى، كان الذهب عيار 21 قيراطًا و 18 قيراطًا و 14 قيراطًا يتداول أيضًا عند مستويات قياسية بلغت 499.0 درهمًا و 427.75 درهمًا و 333.5 درهمًا للجرام على التوالي. عالميًا، قفز الذهب إلى 4671.72 دولارًا للأوقية، بزيادة 1.64 بالمائة، في الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت الإمارات. وبالمثل، قفزت الفضة أيضًا إلى 94 دولارًا للأوقية، لكنها كانت تتداول ببطء طفيف عند 93.19 دولارًا في الساعة 9:25 صباحًا بتوقيت الإمارات.