دبي: طالبة تعالج مشكلة النسيان بتطبيق يخدم 4500 عائلة

على الرغم من الفوائد الواضحة، يعترف الخبراء بأن الحصول على تدريبات عملية في الإمارات يمكن أن يكون صعبًا. وفقًا لجونايد، يعتمد العديد من الطلاب على العلاقات الأسرية أو الشخصية للوصول إلى الفرص. “هذا يمكن أن يضع الكثير من الطلاب في وضع غير مؤات”، قال. “الطلاب لا يعرفون كيفية العثور على تدريبات عملية رسمية أو التقديم لها.”