دبي: طالبة تعالج مشكلة النسيان بتطبيق يخدم 4500 عائلة

بالنسبة لفيدا فرنانديز البالغة من العمر 19 عامًا، كانت فترة التدريب هي الشرارة التي شكلت مسارها الجامعي بالكامل. في سن 16 فقط، بينما كانت لا تزال في المدرسة، حصلت المقيمة في دبي على فرصة للتدريب في مستشفى أستر في عام 2022. أثناء متابعة الأطباء، لاحظت شيئًا ملفتًا: العديد من الآباء يفوتون مواعيد تطعيم أطفالهم بشكل روتيني بسبب الجداول المزدحمة.
قالت: "كانوا غالبًا يعتمدون على الأطباء أو الممرضات لتذكيرهم". وأضافت: "لاحقًا، عندما عملت في الأقسام الرقمية لأستر وتعلمت عن التكنولوجيا الجديدة، فكرت أن الحل المثالي سيكون تطبيقًا يلبي هذه الحاجة".
بمجرد انتهاء فترة التدريب، أخذت فيدا الفكرة بجدية. قضت عامًا في بناء التطبيق وأطلقت VAXTrack في عام 2023. اليوم، لديه أكثر من 4,500 تحميل. لم تثير التجربة اهتمامها بتكنولوجيا الرعاية الصحية فحسب، بل وجهتها أيضًا نحو دراسة علوم الكمبيوتر. وهي حاليًا طالبة في السنة الثانية في علوم الكمبيوتر في جامعة في الولايات المتحدة.
وفقًا للخبراء التعليميين، فإن فترات التدريب للطلاب في المدرسة والجامعة غالبًا ما يكون لها تأثير دائم. قال فارون جاين، مؤسس شركة الاستشارات التعليمية يونيهوك: "لم تعد فترات التدريب مجرد تعزيز للملف الشخصي أو ملء السيرة الذاتية". وأضاف: "قيمتها الحقيقية تكمن في مساعدة الطلاب على استكشاف من هم، وما يستمتعون به وكيف يرتبط تعلمهم في الفصول الدراسية بالعالم الحقيقي".
تردد رأيه كينغا مالك، مؤسس شركة الاستشارات المهنية Thrive Transitions، الذي قال إن فترات التدريب تقدم "النظرة الأولى" إلى ما يبدو عليه الصناعة. وأضافت: "إلى جانب وضوح المسار المهني، تقدم فترات التدريب أيضًا تجارب مهمة مثل العمل في فريق أو تعلم كيفية تقديم وتلقي الملاحظات". وقالت: "كل هذا يساعد الشباب على اتخاذ قرارات بثقة أكبر ووعي ذاتي".
قال بعض خبراء التعليم إن التدريب العملي يمنح الطلاب ميزة تنافسية عند التقديم للجامعات أيضًا. “عند مراجعة الطلبات، يشير التدريب العملي إلى فريق القبول لدينا أن الطالب قد اتخذ المبادرة لاستكشاف مجاله خارج الفصل الدراسي”، قال جونايد ن.، رئيس ضمان الجودة في كلية كرومويل المملكة المتحدة الجامعية.
“غالبًا ما يترجم هذا الخبرة العملية إلى مساهم أكثر تحفيزًا وتركيزًا وقيمة في مناقشات الفصل الدراسي، التعلم من الأقران والمشاريع الجماعية”، أضاف.
وأشار إلى أن التدريب العملي القيم حقًا يجب أن يكون منظمًا، مشرفًا عليه، محفزًا وذو صلة تكنولوجية. “يجب أن يوفر إطارًا للطلاب للتفاعل مع المهنيين الكبار وفهم تفاصيل كل مهنة.”
شرح جاكوب جاكوب، رئيس الموارد البشرية في مجموعة أستر دي إم للرعاية الصحية أن تدريباتهم مصممة كمنصة انطلاق لمساعدة المراهقين على اتخاذ قرارات مستنيرة. “يسمح البرنامج للطلاب بالدخول إلى بيئة العالم الحقيقي، تطوير مهارات ناعمة ومهنية حاسمة، والأهم من ذلك، اكتشاف شغفهم.
“من بين القطاعات للعمل في الرعاية الصحية هو القطاع الذي يمكنك فيه إحداث فرق في حياة شخص ما وقد رأوا ذلك عن قرب.”
أضاف فارون أن الجامعات العالمية الكبرى تفضل المتقدمين الذين لديهم خبرة في التدريب العملي. “من رابطة اللبلاب إلى أوكسفورد وكامبريدج، الكليات تريد الطلاب الذين استكشفوا، جربوا وتفاعلوا مع العالم الحقيقي”، قال. “الطالب الذي اتخذ المبادرة للعثور على تدريب عملي وإكماله يظهر دافعًا وثقة واستعدادًا للحياة بعد المدرسة.”
على الرغم من الفوائد الواضحة، يعترف الخبراء بأن الحصول على تدريبات عملية في الإمارات يمكن أن يكون صعبًا. وفقًا لجونايد، يعتمد العديد من الطلاب على العلاقات الأسرية أو الشخصية للوصول إلى الفرص. “هذا يمكن أن يضع الكثير من الطلاب في وضع غير مؤات”، قال. “الطلاب لا يعرفون كيفية العثور على تدريبات عملية رسمية أو التقديم لها.”
وأشار أيضًا إلى انتشار التدريبات العملية غير المدفوعة، والتي يمكن أن تخلق “حواجز مالية” للطلاب الذين لا يستطيعون تحمل العمل بدون أجر.
سلطت كينجا الضوء على عقبات إضافية. “من جانب الطالب، تحدد جداول المدرسة، التنقل، الالتزامات الدراسية أو نقص الشبكات الوصول”، قالت. “من جانب الشركة، قد تكافح المنظمات لتخصيص الموارد اللازمة لتوجيه المراهقين بشكل صحيح أو توفير عمل ذو معنى — خاصة المهام التي تتضمن العمل الجماعي والتغذية الراجعة.”
وأضافت أنه لكي تساعد التدريبات العملية حقًا، يجب أن يكون هناك جهد مشترك من المدارس والشركات والحكومة لجعل التجارب متاحة، منظمة ومتوافقة مع النمو الشخصي.