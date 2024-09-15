دبي: طائرات"درون"تقدم حلاً مبتكراً لتجاوز ازدحام الطرق

وتشكل الاختناقات المرورية تحدياً كبيراً في مجال الخدمات اللوجستية الحضرية، وخاصة في مدينة مزدحمة مثل دبي. وتحدث ويكس عن هذه القضية: "أتذكر عندما بدأت العمل قبل عامين، كان الأمر يستغرق مني 20 دقيقة للوصول من دبي مارينا إلى مكتبي في دبي الجنوبية. واليوم، في المساء، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 45 دقيقة. وتؤدي هذه الاختناقات المرورية إلى التأخير وانعدام الكفاءة".