دبي: طائرات"درون"تقدم حلاً مبتكراً لتجاوز ازدحام الطرق
تهدف طائرة بدون طيار التي تحمل ما يصل إلى 50 كيلوغراماً إلى إحداث ثورة في الخدمات اللوجستية الحضرية من خلال تخفيف الازدحام المروري من خلال عمليات التسليم الجوية. ومن المقرر أن تطلق شركة"إينان" EANAN، وهي شركة مقرها دبي متخصصة في التنقل الجوي المتقدم (AAM)، طائرة بدون طيار لنقل البضائع الثقيلة تحمل اسم"ريكاز" "RIKAZ".
وبفضل أنظمة الملاحة المتقدمة وتعديلات المسار في الوقت الفعلي والتركيز على السلامة، تعد الطائرات بدون طيار بتسليم أسرع وأكثر كفاءة مع تقليل حركة المرور على الطرق والمساهمة في الاستدامة البيئية.
وقال "أولريش ويككس"، الرئيس التنفيذي لشركة"إينان" لصحيفة خليج تايمز : "من خلال العمل في المجال الجوي، يمكن لطائرات "ريكاز" بدون طيار تجاوز حركة المرور على الطرق تماماً، وهو أمر بالغ الأهمية حيث نواجه تأخيرات متزايدة في الخدمات اللوجستية الحضرية". كما سلط الضوء على قدرات الطائرات بدون طيار: "يمكنها العمل بسرعات مثالية، وتعديل المسارات ديناميكيًا بناءً على الظروف الحالية، وضمان التسليم في الوقت المناسب".
وتشكل الاختناقات المرورية تحدياً كبيراً في مجال الخدمات اللوجستية الحضرية، وخاصة في مدينة مزدحمة مثل دبي. وتحدث ويكس عن هذه القضية: "أتذكر عندما بدأت العمل قبل عامين، كان الأمر يستغرق مني 20 دقيقة للوصول من دبي مارينا إلى مكتبي في دبي الجنوبية. واليوم، في المساء، قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 45 دقيقة. وتؤدي هذه الاختناقات المرورية إلى التأخير وانعدام الكفاءة".
تم تصميم طائرات EANAN بدون طيار للعمل في المجال الجوي، متجاوزة بذلك تمامًا ازدحام الطرق. وأوضح ويككس: "ستتجاوز طائراتنا بدون طيار ازدحام الطرق تمامًا من خلال العمل في المجال الجوي، مما يقلل بشكل كبير من أوقات التسليم ويضمن تدفقًا أكثر سلاسة للبضائع عبر المدينة".
وأكد على سرعة التسليم: "عندما يتعلق الأمر بسرعة التسليم، فإن طائراتنا بدون طيار مصممة للعمل بسرعات مثالية دون قيود حركة المرور على الطرق". تم تجهيز الطائرات بدون طيار بأنظمة ملاحية متقدمة تعمل على تحسين المسارات بشكل ديناميكي في الوقت الفعلي، مما يسمح لها بتعديل مسارات رحلاتها على الفور بناءً على الظروف الجوية الحالية أو مناطق حظر الطيران، مما يضمن تسليم الطلبات بسرعة وموثوقية.
كما أشار ويككس إلى الفوائد الأمنية المترتبة على استخدام الطائرات بدون طيار: "إن تقليل حركة المرور على الطرق بسبب استخدام الطائرات بدون طيار سيؤدي إلى تقليل الحوادث، مما سيساهم في سلامة وأمن سكان المدينة. كما تم تجهيز طائراتنا بدون طيار بأنظمة احتياطية متعددة ومراقبة تشخيصية في الوقت الفعلي لمنع الأعطال، مما يضمن أن تكون عملية الطيران آمنة وفعالة".
التطبيقات العملية
وتم تصميم طائرات الشحن بدون طيار لمعالجة التحديات اللوجستية المختلفة. وأشار ويككس إلى أن "طائراتنا بدون طيار ماهرة في عمليات التسليم السريعة والفعالة من الشاطئ إلى السفينة. ويمكنها نقل الإمدادات الأساسية والوثائق وحتى مجموعات الطوارئ الطبية مباشرة إلى السفن البحرية. وهذا التطبيق ذو قيمة خاصة لعمليات التسليم العاجلة التي تحتاج إلى تجاوز التعقيدات والتأخيرات في حركة الموانئ".
وبالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للمناطق التي تفتقر إلى الوصول إلى الطرق بشكل موثوق، قال: "بالنسبة للمناطق التي لا يوجد بها وصول موثوق إلى الطرق، مثل القرى النائية أو محطات الأبحاث، توفر طائراتنا بدون طيار شريان حياة، حيث تقوم بتوصيل الغذاء والدواء وغيرها من الإمدادات الأساسية. يدعم هذا التطبيق الجهود الإنسانية ويتيح العيش المستدام في المناطق المعزولة من خلال ضمان سلسلة إمداد ثابتة".
وتتفوق الطائرات بدون طيار أيضًا في التضاريس الجبلية، حيث تواجه طرق التسليم التقليدية تحديات كبيرة. وأوضح ويككس: "يمكن لطائراتنا بدون طيار التنقل بسهولة في هذه المناطق، وتوفير خدمة حيوية لتوصيل الإمدادات الطارئة، وإجراء عمليات الإنقاذ، ودعم السياحة البيئية من خلال نقل المعدات والإمدادات إلى مواقع يصعب الوصول إليها".
التحديات والحلول
وفي معرض حديثه عن التحديات التي يفرضها تطبيق تقنيات التنقل الجوي المتقدمة، قال ويككس: "نحن نعمل بشكل وثيق مع السلطات التنظيمية لضمان الامتثال والتواصل مع المجتمع لبناء الثقة". واختتم حديثه قائلاً: "تظل السلامة على رأس الأولويات. لقد طبقنا نهجًا هجينًا حيث يمكن للمشغلين عن بعد مراقبة عمليات الطائرات بدون طيار في الوقت الفعلي. وهذا يسمح لنا بالجمع بين كفاءة التكنولوجيا المستقلة وقدرات اتخاذ القرار لدى المشغلين البشريين ذوي الخبرة".
وأكد ويككس التزام الفريق بالامتثال التنظيمي، قائلاً: "إن هذا الاهتمام الدقيق بالامتثال أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا لتقديم ليس فقط حلًا مبتكرًا ولكن أيضًا خدمة آمنة وموثوقة". وفي حين لم يتم تحديد تاريخ الإطلاق المحدد، فإن الشركة متفائلة بشأن دخول سوق التجزئة قريبًا، بشرط الحصول على الموافقات التنظيمية.
التأثير البيئي
وتشكل الاستدامة البيئية محوراً رئيسياً لاهتمامات EANAN. وذكر ويككس: "تعمل طائراتنا بدون طيار بمحركات كهربائية، مما يقلل بشكل كبير من بصمتها الكربونية. وهذا يتماشى تمامًا مع أهداف الاستدامة في دبي".