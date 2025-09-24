دبي: ضوء أخضر لنظام صرف صحي جديد لـ 100 عام

في خطوة استراتيجية لتأمين مستقبلها ضد الفيضانات، أعلنت دبي عن الموافقة على مشروع بنية تحتية عملاقة لتصريف مياه الأمطار عبر أنفاق عميقة، وذلك لحماية المدينة للأعوام الـ100 المقبلة.

جاء هذا الإعلان خلال "منتدى محمد بن راشد للقيادة 2025"، حيث كشف المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لبلدية دبي، أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة في أبريل 2024 كانت حافزاً لتسريع هذا المشروع الطموح. ووصف بن غليطة تلك التحديات بأنها "نعمة" كشفت عن الحاجة إلى حلول ذكية طويلة الأمد، وعززت روح التعاون بين مختلف الجهات.

تحدٍ يُسرّع الابتكار

وأوضح أن الحجم الاستثنائي للأمطار كان كافياً لإغراق أي شبكة تصريف في العالم، لكن الحدث ساهم في تسريع إطلاق مشاريع بنية تحتية كانت مخططة بالفعل، والتي ستُعزّز صمود دبي للأجيال القادمة. وأعلن عن بدء تنفيذ مشروع الأنفاق العميقة والبالغة الطموح، والذي صُمم ليعمل لمدة 100 عام.

وأكد بن غليطة أن المشروع سيُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، مستفيداً من جاذبية "علامة دبي التجارية" التي تشجع الشركات العالمية على التعاون والاستثمار.

التكنولوجيا والبيانات في صميم الإدارة

إلى جانب البنية التحتية المادية، تستخدم بلدية دبي تقنيات متطورة مثل نظم المعلومات الجغرافية (GIS) لزيادة جاهزية المدينة. وقد قامت فرق العمل بمحاكاة شاملة لتحديد أكثر المناطق عرضة للتأثر بالأمطار، مما يُتيح اتخاذ إجراءات سريعة وموجهة.

كما تُعطي البلدية الأولوية لدمج قواعد البيانات بين جميع الجهات الحكومية، إدراكاً منها بأن الاستجابة الفعالة للأزمات تتطلب تدفقاً سلساً للمعلومات. وشدد بن غليطة على أن وجود قاعدة بيانات قوية وواضحة يُمكّن المسؤولين من اتخاذ قرارات سريعة وصحيحة في الأوقات الحرجة.