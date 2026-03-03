دبي.. صراع المنطقة يدفع الذهب نحو حاجز 650 درهماً

ارتفعت أسعار الذهب في دبي صباح الثلاثاء بأكثر من 5 دراهم للجرام، مقتربة من علامة 650 درهماً مع اندفاع المستثمرين إلى الأصول الآمنة بسبب الصراع العسكري المستمر في الشرق الأوسط.

وفقاً لبيانات مجموعة دبي للمجوهرات، بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطاً 646.5 درهماً للجرام، مرتفعاً من 641 درهماً عند إغلاق السوق يوم الاثنين.

ومن بين الأنواع الأخرى من المعدن الثمين، تم تداول عيار 22 قيراطاً و 21 قيراطاً و 18 قيراطاً و 14 قيراطاً عند 598.75 درهماً و 574.0 درهماً و 492.0 درهماً و 383.75 درهماً للجرام على التوالي.

تراجعت أسعار المعدن الثمين قليلاً مساء الاثنين، لكنها قفزت مرة أخرى عند افتتاح السوق يوم الثلاثاء.

تم تداول الذهب الفوري عند 5,361.19 دولار للأوقية، مرتفعاً بنسبة 1.23 في المائة في الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات.

في غضون ذلك، ارتفع سعر الفضة بنسبة 1.65 في المائة ليصل إلى 90.11 دولار (330.84 درهماً) للأوقية في التعاملات المبكرة.

قال جوش جيلبرت، محلل السوق في eToro، إن الذهب عمل مرة أخرى كملاذ آمن أوضح.

“يظل الذهب هو الأصل الذي يلجأ إليه المستثمرون في أوقات التوتر الجيوسياسي. وما لم نشهد تهدئة ذات مغزى، فمن غير المرجح أن يتلاشى الطلب على الملاذات الآمنة،” قال جيلبرت.

في غضون ذلك، تعرضت الأصول ذات المخاطر العالية، بما في ذلك العملات المشفرة، لضغوط مع تحول المستثمرين نحو المراكز الدفاعية.

“في بيئات تجنب المخاطر، تتدفق رؤوس الأموال عادة إلى الملاذات الآمنة التقليدية بدلاً من الأصول الأكثر تقلباً،” أضاف.

قال تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، إن نطاق الصراع ومدته لا يزالان مفتوحين إلى حد كبير، ومع وجود هذه الشكوك، يستحوذ الذهب على حصة الأسد من الطلب على الملاذ الآمن.

“يمكن القول إن الذهب كان سيتداول عند مستويات أعلى من المستويات الحالية لولا ارتفاع الدولار منذ تصاعد الصراع. مخاوف التضخم هي في صدارة اهتمامات المتداولين الآن، بالنظر إلى اتجاه أسعار النفط وانخفاض أحجام الشحن عبر مضيق هرمز،” صرح ووترر لرويترز.