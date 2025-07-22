دبي: سوق المكاتب يظهر علامات مبكرة على استقرار الأسعار

تشير النتائج الجديدة لتقرير سافيلز الأخير حول سوق المكاتب في دبي للربع الثاني من عام 2025، والذي حمل عنوان "في دقائق"، إلى تحول عن نمط نمو الإيجارات العام الماضي، مع مؤشرات على بدء استقرار الإيجارات في عدة أسواق فرعية. في الوقت نفسه، لا يزال السوق يشهد إقبالاً قوياً على مساحات مكتبية أكبر، وتنوعاً متزايداً في المعروض المستقبلي، مما يُمثل تغيراً ملحوظاً عن الاتجاهات التي سُجلت في عام 2024.