دبي: سوق المكاتب يظهر علامات مبكرة على استقرار الأسعار

أظهرت بيانات يوم الاثنين أن إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في دبي ارتفعت بنسبة 36 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
تشير النتائج الجديدة لتقرير سافيلز الأخير حول سوق المكاتب في دبي للربع الثاني من عام 2025، والذي حمل عنوان "في دقائق"، إلى تحول عن نمط نمو الإيجارات العام الماضي، مع مؤشرات على بدء استقرار الإيجارات في عدة أسواق فرعية. في الوقت نفسه، لا يزال السوق يشهد إقبالاً قوياً على مساحات مكتبية أكبر، وتنوعاً متزايداً في المعروض المستقبلي، مما يُمثل تغيراً ملحوظاً عن الاتجاهات التي سُجلت في عام 2024.
يُسلّط التقرير الضوء على أن 11 من أصل 23 سوقًا فرعيًا تتبعتها سافيلز لم تشهد أي تغيير ربع سنوي في الإيجارات، على عكس النمو الثابت والمستمر الذي شهدناه العام الماضي. ويشير هذا إلى نهج أكثر حذرًا من جانب بعض المستأجرين في انتظار تسليم المشاريع الجديدة قبل الالتزام بالمساحات التجارية.
تُظهر بيانات سافيلز الشرق الأوسط تحولاً واضحاً في الطلب نحو المساحات الأكبر. ففي الربع الثاني من عام 2025، استحوذت 44% من استفسارات التأجير على مكاتب تتراوح مساحتها بين 10,000 و20,000 قدم مربع، مما يعكس توجهاً من جانب الشركات الجديدة والشركات القائمة التي تتطلع إلى توسيع عملياتها. وبالمقارنة، شكلت المساحات التي تقل مساحتها عن 10,000 قدم مربع 38% من إجمالي الطلب.
قال توبي هول، رئيس قسم الوكالات التجارية في سافيلز الشرق الأوسط: "نشهد دلائل واضحة على استمرار التزام الشركات بدبي، مع تزايد شيوع متطلبات توسيع نطاق أعمالها. ورغم التحديات الاقتصادية العالمية، لا تزال المدينة مركزًا جاذبًا، مدعومةً بسلسلة قوية من الشركات العالمية التي تُنشئ أو تُوسّع عملياتها الإقليمية هنا."
وأضافت راشيل كينيرلي، مديرة الأبحاث في سافيلز الشرق الأوسط: "يشير استقرار الإيجارات في العديد من الأسواق الفرعية إلى دخول السوق مرحلة أكثر توازناً. وبينما لا تزال المناطق الرئيسية تشهد طلباً مرتفعاً، نشهد الآن تبني المستأجرين استراتيجيات أكثر حرصاً، بما في ذلك تأمين مساحات مستقبلية مسبقاً أو استكشاف مواقع ناشئة بأسعار معقولة".
في تحوّلٍ آخر عن السنوات السابقة، لاحظت سافيلز أن مطوري العقارات السكنية التقليدية يستكشفون الآن مشاريع تطوير المكاتب الطبقية، مما قد يُتيح نماذج ملكية أكثر تنوعًا ويُوسّع نطاق المساحات المكتبية خارج نطاق المناطق التجارية المركزية المعتادة. ويتماشى هذا مع الخطة الحضرية الشاملة لدبي 2040، التي تسعى إلى بناء مدينة متكاملة على بُعد 20 دقيقة، مع انتشار النشاط التجاري في مناطق أكثر.
مع بقاء ارتفاع الإيجارات الأخير حاضرًا في الأذهان، يسعى المزيد من المستأجرين الآن إلى الحصول على حق الأولوية في الحصول على مساحات إضافية ضمن مبانيهم الحالية. وهذا يمنحهم القدرة على التوسع حسب الحاجة مع الحفاظ على مزايا عقود الإيجار الحالية.
وتتوقع سافيلز أن ينتقل الطلب بشكل متزايد إلى مواقع مثل دبي الجنوب ومدينة المعارض، بدعم من توافر مساحات أكبر وإيجارات أكثر تنافسية وروابط نقل محسنة.