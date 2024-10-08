دبي: سوق العقارات.. نموغير مسبوق بفضل الإقامة الذهبية
بحسب الخبراء لا يظهر سوق العقارات في دبي أي علامات على التباطؤ حيث يحرص الأفراد الأثرياء والمستثمرون على الاستثمار في واحدة من أسرع أسواق العقارات نمواً في العالم بسبب آفاقها الواعدة في السنوات القادمة.
يرى قادة الصناعة والمسؤولون التنفيذيون في مجال العقارات أن سوق العقارات في إمارة دبي يشهد نمواً غير مسبوق بعد إطلاق مبادرة التأشيرة الذهبية من قبل الحكومة. هذه المبادرة تهدف إلى جذب الأثرياء وأصحاب الثروات الضخمة، وقد أدت حتى الآن إلى استقطاب استثمارات تبلغ 146 مليار دولار إلى قطاع العقارات في دبي، مما يجعلها أكبر سوق للاستثمار الخارجي على مستوى العالم.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السلامة والأمان، ومبادرات تسهيل ممارسة الأعمال، والبنية التحتية الممتازة، والضرائب المنخفضة، وتناسق السياسات، قد اجتذبت أيضاً المستثمرين العالميين والمستخدمين النهائيين للانتقال إلى دبي وجعلها موطنهم الثاني. اليوم، أصبحت الإمارة الوجهة الأولى لهجرة أصحاب الملايين، الذين يُتوقع أن يستثمروا ما يصل إلى 5 مليارات دولار في قطاع العقارات هذا العام.
وقال "باس كويمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "دي إتش إف كابيتال إس إيه"، مدير الأصول، إن قطاع العقارات في دبي لا يُظهر أي علامات على التباطؤ. ويستمر التوسع في البنية التحتية، بما في ذلك مشاريع التطوير الفاخرة الجديدة والمشاريع واسعة النطاق، في تعزيز جاذبية المدينة. علاوة على ذلك، من المحتمل أن يجذب النهج الاستباقي لحكومة الإمارات العربية المتحدة تجاه برامج الإقامة والاستثمار، بما في ذلك التحسينات المستقبلية المحتملة على التأشيرة الذهبية، المزيد من المستثمرين العالميين.
"مع استمرار دبي في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي، أتوقع أن يظل سوق العقارات مجالاً رئيسياً للاستثمار المحلي والدولي. إن قدرة المدينة على تحقيق التوازن بين النمو السريع والإطار التنظيمي القوي يجعلها وجهة مثالية للمستثمرين الباحثين عن قيمة مثمرة ."
التأشيرة الذهبية – محرك النمو
وقال فاروق سيد، الرئيس التنفيذي لشركة "سبرينغ فيلد" العقارية، إن برنامج التأشيرة الذهبية أثبت أنه عنصر أساسي في قدرة دبي على جذب الأثرياء وأصحاب الثروات الضخمة من جميع أنحاء العالم. تمنح هذه المبادرة المتميزة الإقامة طويلة الأمد، مما يعزز شعور الاستقرار والأمان لأولئك الذين يتطلعون إلى الاستثمار في سوق العقارات المزدهرة في الإمارة.
وأضاف سيد في تصريح لوكالة "بي تي آر": "نظراً لمكانة الإمارة كمغناطيس للثروة العالمية، واستمرار الطلب القوي على المنازل الفاخرة، فمن المرجح أن يظل هذا البرنامج حجر الزاوية في استراتيجية العقارات في دبي".
وقال إن إصدار 158 ألف تأشيرة ذهبية في عام 2023 يؤكد جاذبية البرنامج وفعاليته في جذب رأس المال الأجنبي.
وأضاف: "مع استمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية وعروض أسلوب الحياة، ستظل التأشيرة الذهبية محركاً قوياً في جذب المستثمرين الدوليين إلى المدينة".
نطاق الاستثمار
وقال سيد إن غالبية حاملي التأشيرة الذهبية يستثمرون في العقارات التي تبلغ قيمتها حوالي 2 مليون درهم، حيث تتماشى هذه النقطة السعرية مع متطلبات التأشيرة، مما يوفر إمكانية وصول أوسع ويجعلها خياراً مهيمناً للمستثمرين.
"إن التوفر الكبير للعقارات في هذا القطاع هو المحرك لهذا الاتجاه، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على العقارات متوسطة المدى، وهو ما يوفر إمكانات قوية لزيادة رأس المال."
وقال إن العقارات الفاخرة للغاية لا تزال تجذب أصحاب الثروات العالية الذين يبحثون عن استثمارات رئيسية في الطرف الأعلى من السوق. ومع ذلك، تمثل الفئة التي تبلغ قيمتها 2 مليون درهم الجزء الأكبر من حاملي التأشيرة الذهبية، حيث تدفع القدرة على تحمل التكاليف وتنوع العقارات المتاحة في هذه الفئة هذا الاتجاه.
الاستثمار في المنزل الثاني
وفي إشارة إلى تحليل الشركة، يشير سيد إلى أن معظم حاملي التأشيرة الذهبية ينظرون إلى مشترياتهم العقارية باعتبارها استثمارات طويلة الأجل. ويعطي معظم المستثمرين الأولوية لنمو رأس المال ودخل الإيجار، مع التركيز على المناطق ذات الطلب المرتفع مثل تلال دبي، وكريك هاربور، ووسط المدينة، ونخلة جميرا ومعظم أحياء الفلل والمنازل. وتوفر هذه المواقع فرصاً ممتازة لعائدات الإيجار وتقدير الأصول بسبب موقعها المتميز.
كما أضاف السيد وفي الوقت نفسه، يزداد توجه أصحاب الثروات الكبيرة نحو شراء العقارات الفاخرة للغاية كمنازل ثانية أو مساكن لقضاء العطلات. يتجلى هذا الاتجاه بشكل خاص في الأحياء الحصرية مثل نخلة جميرا وجزيرة جميرا باي، حيث يستثمر المشترون من أوروبا ورابطة الدول المستقلة وجنوب شرق آسيا في العقارات كجزء من استراتيجيات تنويع ثرواتهم.
وأضاف أن شركة سبرينغ فيلد العقارية تقدم مجموعة شاملة من الخدمات لضمان قدرة حاملي التأشيرة الذهبية على التنقل بسلاسة في سوق العقارات في دبي. وتشمل هذه الخدمات:
الوصول الحصري إلى العقارات: نوفر لك الوصول إلى مجموعة مختارة من العقارات الفاخرة في بعض المواقع الأكثر طلباً في دبي. تتضمن مجموعتنا مساكن مرموقة ومشاريع راقية تجذب الأثرياء الباحثين عن فرص استثمارية فريدة.
استراتيجيات استثمارية مخصصة: لكل عميل أهداف استثمارية فريدة، ولهذا السبب نعمل بشكل وثيق مع حاملي التأشيرة الذهبية لتطوير استراتيجيات مخصصة تلبي احتياجاتهم. سواء كان الهدف هو زيادة رأس المال على المدى الطويل، أو توليد عائدات الإيجار، أو تأمين منزل ثانٍ، فإننا نوجه عملاءنا لاتخاذ قرارات مستنيرة تعزز من نجاح استثماراتهم.
التقييم والدعم القانوني: بالنسبة للعملاء الذين اشتروا عقارات بقيمة تقل عن 2 مليون درهم في البداية، ولكن شهدت قيمة عقاراتهم ارتفاعاً نتيجة لنمو السوق، نقدم لهم المساعدة في الحصول على تقييمات محدثة من مقيمين معتمدين. وهذا يضمن أن عقاراتهم الآن تلبي الحد الأدنى المطلوب للحصول على التأشيرة الذهبية، وهو 2 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك، نتولى جميع الوثائق القانونية اللازمة لنقل الملكية وطلبات التأشيرة الذهبية، مما يوفر عملية سلسة ومتكاملة من البداية إلى النهاية.
دبي - موطن أصحاب الملايين
وقال كويجمان إن برنامج التأشيرة الذهبية كان له دور فعال في دفع عجلة الطفرة العقارية في دبي، وخاصة بين الأثرياء والمستثمرين العالميين.
وفي عام 2022 وحده، جذبت دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقارب من 4 آلاف مليونير، وهو ما يمثل أحد أكبر التدفقات على الإطلاق، حيث تظهر توقعات النمو أن عدد أصحاب الثروات الكبيرة من المتوقع أن يزيد من 580 إلى 750 على مدى السنوات الخمس المقبلة، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه بسبب عدة عوامل.
وأضاف أن "البيئة الضريبية الجذابة في دبي ــ حيث لا توجد ضريبة دخل على الرواتب، كما أن فرض ضريبة الأرباح مؤخراً لا يؤثر إلا على الشركات ذات الإيرادات النشطة ــ تجعلها وجهة جذابة للحفاظ على الثروات وتأسيس الأعمال. وبالنسبة للمستثمرين، يوفر هذا خيار إقامة آمنة وطويلة الأمد في مدينة سريعة النمو تتمتع بظروف مالية مواتية".
علاوة على ذلك، فإن موقع دبي المركزي الذي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها بوابة استراتيجية للأعمال والسفر الدوليين. وهذا يعزز من جاذبيتها العالمية كمركز للأعمال ووجهة لأسلوب الحياة.
وأضاف أن "برنامج التأشيرة الذهبية، إلى جانب البنية التحتية الحديثة في دبي والمرافق ذات المستوى العالمي، من المرجح أن يظل عاملاً مهيمناً في جذب المستثمرين العالميين الباحثين عن الاستقرار والنمو".
جذب الاستثمار الأجنبي
وقال كويجمان إن برنامج التأشيرة الذهبية قد جذب استثمارات كبيرة إلى قطاع العقارات في دبي، تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. ففي عام 2023 وحده، سجلنا 242 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية، حيث تعود نسبة كبيرة من هذه الاستثمارات إلى برنامج التأشيرة الذهبية. ويعكس هذا التدفق اهتمام المستثمرين الأفراد ومجموعات الاستثمار الكبرى التي تسعى للاستفادة من سوق العقارات المزدهرة في المدينة.
وأضاف: "لقد تم توجيه جزء كبير من هذا الاستثمار إلى مشاريع التطوير السكني الفاخرة والعقارات التجارية الراقية، حيث يسعى العديد من حاملي التأشيرة الذهبية إلى الحصول على أصول آمنة وعالية العائد في سوق مستقرة. ومع استمرار نمو البرنامج، نتوقع زيادة الاستثمار التراكمي، مما يعزز مكانة دبي كوجهة رئيسية للمستثمرين العقاريين العالميين، مع توقعات بأن يتجاوز هذا الاستثمار 300 مليار درهم بحلول عام 2028.
وقال كويجمان إن حاملي التأشيرة الذهبية يمثلون مجموعة واسعة من مستويات الاستثمار. بينما يختار الكثيرون العقارات التي تبلغ قيمتها حوالي مليوني درهم لتلبية الحد الأدنى لمتطلبات التأشيرة، يختار حوالي 30% أو أكثر من المستثمرين العقارات الفاخرة التي تتجاوز هذا الحد بكثير. وتشمل هذه الفلل الفاخرة، والشقق الفندقية، والوحدات السكنية الفاخرة في بعض الأحياء الأكثر رواجاً في دبي، مثل وسط مدينة دبي، ونخلة جميرا، ودبي مارينا.
تظل العقارات الفاخرة، التي تتمتع بإمكانات قوية لزيادة رأس المال، جذابة للغاية لحاملي التأشيرة الذهبية الذين يسعون إلى تحقيق عوائد استثمارية ومزايا نمط حياة. ويستمر هذا القطاع في رؤية نمو قوي، مدفوعاً بالتطور السريع للمدينة والطلب المرتفع على العقارات الفاخرة.
فوائد إضافية
وقال كويجمان إن شركة دي إتش إف كابيتال تقدم حلولاً مالية شاملة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية، بما في ذلك حاملي التأشيرة الذهبية.
"نحن لا نتخصص في المعاملات العقارية، حيث ينصب تركيزنا الأساسي على مساعدة العملاء على التنقل في البيئة المالية المواتية في دبي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة الثروات، والتخطيط العقاري، والاستراتيجيات الضريبية.
"نعمل بشكل وثيق مع مستثمري العقارات ونوجههم حول طريقة تمكّن الاستثمارات العقارية من دعم أهدافهم المالية الأوسع، مثل بناء ثروة متعددة الأجيال أو تحسين المزايا الضريبية. من خلال مساعدتنا للعملاء على هيكلة أصولهم بشكل فعّال، تضمن دي أتش أف كابيتال DHF Capital أنهم لا يستفيدون فقط من الفرص العقارية في دبي، بل يمتلكون أيضاً أساساً مالياً قوياً يدعم النمو على المدى الطويل. تمتد هذه الخدمات لتشمل قاعدة عملاء دولية أوسع، لتتجاوز حاملي التأشيرة الذهبية."
وقال كويجمان: "استناداً إلى خبرتنا وبيانات الصناعة، فإن غالبية حاملي التأشيرة الذهبية ينظرون إلى مشهد العقارات في دبي كفرصة استثمارية مربحة وملاذ آمن لمنزل ثانٍ. وتُظهر الدراسات الحديثة أن ما يقارب من 60% إلى 70% من حاملي التأشيرة الذهبية يشترون عقارات تلبي غرضين - كمساكن شخصية وأصول تتمتع بإمكانات استثمارية قوية."
إن سوق المساكن الفاخرة في دبي، بفضل بنيتها التحتية الحديثة وموقعها الاستراتيجي، تمثل جاذبية خاصة للأثرياء الذين يسعون لتنويع محافظهم الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق الإيجارات قصيرة الأجل القوية في المدينة توفر مصدر دخل إضافي، مما يجعل العقارات استثماراً متعدد الاستخدامات، سواء للاستخدام الشخصي أو لتحقيق المكاسب المالية.
التأشيرة الذهبية – حافز قوي
قال "ميلوس أنتيك"، نائب الرئيس وعضو مجلس الإدارة في شركة دي إتش جي العقارية، إن مبادرة التأشيرة الذهبية كانت حافزاً كبيراً بالفعل في دفع عجلة الطفرة العقارية في دبي، خاصة بين الأثرياء والمستثمرين العالميين.
وأضاف: "من المتوقع أن يستثمر الأثرياء الجدد 4.4 مليار دولار في سوق العقارات بدبي في عام 2024، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 76% عن العام السابق. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه، نظراً للمكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها دبي كمركز عالمي للأعمال والرفاهية والابتكار".
وأضاف أن التأشيرة الذهبية توفر إقامة طويلة الأمد، مما يشكل حافزاً قوياً للمستثمرين الباحثين عن الاستقرار وقاعدة آمنة في الشرق الأوسط. فضلاً عن ذلك، فإن الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز جاذبية التأشيرة، مثل توسيع معايير الأهلية وتبسيط إجراءات التقديم، تسهم في تعزيز جاذبيتها بشكل أكبر.
"مع استمرار دبي في تطوير بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي ومشاريع العقارات الفاخرة، ستظل التأشيرة الذهبية عاملاً حاسماً في جذب الثروات والاستثمارات العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مرونة المدينة خلال فترات الركود الاقتصادي العالمي ونهجها الاستباقي تجاه الاستدامة ومبادرات المدينة الذكية تمثل عناصر أساسية ستستمر في جذب المستثمرين الباحثين عن النمو والأمن على المدى الطويل."
تطوير العقارات الفاخرة
وقال أنتيك إن مبادرة التأشيرة الذهبية وجهت 146 مليار دولار إلى قطاع العقارات في دبي حتى الآن، ما يجعلها أكبر سوق للاستثمار الخارجي على مستوى العالم.
وأضاف أن "هذا التدفق لرأس المال جاء بفضل المستثمرين من مناطق مختلفة، بما في ذلك أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، والذين ينجذبون جميعاً إلى التوقعات الاقتصادية القوية وبيئة الاستثمار المواتية في دبي".
"استفاد قطاع العقارات بشكل كبير من هذا الاستثمار المستدام، وشهد طفرة في تطوير العقارات الفاخرة والمشاريع السكنية الراقية، والتي تجذب بشكل خاص حاملي التأشيرة الذهبية. لم تعزز هذه المبادرة سوق العقارات فحسب، بل ساهمت أيضاً في النمو الاقتصادي الأوسع لدبي، مما عزز مكانتها كمركز استثماري عالمي. ويضمن التوافق الاستراتيجي لبرنامج التأشيرة الذهبية مع خطط التنمية الحضرية طويلة الأجل في دبي استمرار هذا الاتجاه الاستثماري الكبير في السنوات القادمة."
لماذا يتجه العالم إلى دبي؟
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"وفقاً لأنتيك، ينجذب حاملو التأشيرة الذهبية بشكل متزايد نحو الاستثمارات عالية القيمة في سوق العقارات في دبي، حيث يستثمر جزء كبير منهم في عقارات تتجاوز قيمتها مليوني درهم. وقد قام حوالي 75 في المائة من حاملي التأشيرة الذهبية باستثمارات ضمن هذا النطاق، مما يعكس تفضيلهم للعقارات الفاخرة. يتجلى هذا الاتجاه بشكل خاص في المواقع الرئيسية مثل وسط مدينة دبي، ونخلة جميرا، ودبي مارينا، حيث يستمر الطلب على المساكن الحصرية في الارتفاع."
"بالإضافة إلى ذلك، يخصص نحو 30% من هؤلاء المستثمرين رؤوس أموالهم لقطاعات فاخرة للغاية، مستهدفين عقارات تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم. وتؤكد أنماط الاستثمار هذه على دور التأشيرة الذهبية في جذب الأفراد الأثرياء الذين يبحثون عن أصول متميزة لا تقدم عوائد مرتفعة فحسب، بل توفر أيضاً أسلوب حياة فاخر وقيمة طويلة الأجل. إن جاذبية سوق العقارات في دبي، إلى جانب مزايا التأشيرة الذهبية، تجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين العالميين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية."
وأضاف: "نقدم خطط سداد مرنة وخيارات تمويل حصرية مصممة خصيصاً لحاملي التأشيرة الذهبية، مما يسهل عليهم إدارة استثماراتهم. ويمتد دعمنا الشامل إلى ما هو أبعد من الشراء، مع خدمات تشمل إدارة الممتلكات والمساعدة القانونية، مما يضمن تجربة خالية من المتاعب من البداية إلى النهاية".
"وعلاوة على ذلك، فإن التزامنا بالابتكار يعني أن حاملي التأشيرة الذهبية يستثمرون في عقارات مستقبلية لا تعد فقط بحياة فاخرة ولكن أيضاً بتقدير رأس المال القوي."
واستناداً إلى خبرتنا وبيانات الصناعة، قال أنتيك إن غالبية حاملي التأشيرة الذهبية ينظرون إلى المشهد العقاري في دبي باعتباره فرصة استثمارية مربحة وموقعاً مثالياً لمنزل ثان.
"تشير الدراسات الحديثة إلى أن ما يقارب من 60% إلى 70% من حاملي التأشيرة الذهبية يشترون عقارات ذات غرض مزدوج - بمثابة سكن شخصي و أصل يتمتع بإمكانات استثمارية قوية."