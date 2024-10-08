دبي: سوق العقارات.. نموغير مسبوق بفضل الإقامة الذهبية

"بالإضافة إلى ذلك، يخصص نحو 30% من هؤلاء المستثمرين رؤوس أموالهم لقطاعات فاخرة للغاية، مستهدفين عقارات تزيد قيمتها عن 5 ملايين درهم. وتؤكد أنماط الاستثمار هذه على دور التأشيرة الذهبية في جذب الأفراد الأثرياء الذين يبحثون عن أصول متميزة لا تقدم عوائد مرتفعة فحسب، بل توفر أيضاً أسلوب حياة فاخر وقيمة طويلة الأجل. إن جاذبية سوق العقارات في دبي، إلى جانب مزايا التأشيرة الذهبية، تجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين العالميين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية."