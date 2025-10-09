دبي: سعر الذهب عيار 22 يصل إلى 450 درهماً للجرام

سجّلت أسعار الذهب تداولاً قريباً من أعلى مستوياتها على الإطلاق صباح يوم الخميس، وفقاً لمجموعة دبي للمجوهرات.

في دولة الإمارات:

تم تداول الذهب عيار 24 قيراطاً بسعر 486.5 درهماً للجرام .

بينما بيع الذهب عيار 22 قيراطاً بسعر 450 درهماً للجرام.

وكان عيار 22 قيراطاً من المعدن الأصفر قد تجاوز علامة الـ 450 درهماً مساء الأربعاء، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق عند 450.5 درهماً للجرام لأول مرة على الإطلاق.

على الصعيد العالمي، تم تداول الذهب الفوري عند 4,038 دولاراً للأونصة، بانخفاض نسبته 0.26% يوم الخميس.

قالت إيبيك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين في بنك سويسكووت (Swissquote Bank)، إن المعدن الأصفر ارتفع أخيراً متجاوزاً 4,000 دولار للأونصة يوم الأربعاء، مدعوماً بانخفاض الإقبال على العملات التقليدية، بما في ذلك اليورو والدولار والجنيه الإسترليني والين، إلى جانب الشراء القوي من البنوك المركزية وتجدد حالة عدم اليقين بشأن إغلاق الحكومة الأمريكية.

وقال: "السؤال الذي يطرح نفسه باستمرار هو ما إذا كان الذهب لديه مجال أكبر للارتفاع. على عكس الأسهم، ليس لدينا نسب تقييم للحكم على ما إذا كان الذهب قد أصبح 'باهظ الثمن للغاية'. يتمتع المعدن الأصفر أيضاً بطلب قوي من التجزئة، خاصة خلال الأسبوع الذهبي في الصين وموسم الزفاف في الهند. لكن الجانب المادي ليس هو التفسير الرئيسي".

وأضاف أوزكارديسكايا أن الذهب يرتفع لأن المستثمرين يعتقدون أن له قيمة. "كم هي هذه القيمة؟ بقدر ما يعتقد الناس. إذا كان سعر عملة بيتكوين واحدة يتجاوز 120,000 دولار، فمن المؤكد أن الذهب أيضاً لديه إمكانات صعودية لا نهاية لها. لذا نعم، حتى مع ارتفاع الأسعار القياسي، تظل التوقعات متوسطة المدى للمعدن الأصفر إيجابية. ويتطلع العديد من المستثمرين بالفعل إلى اتجاه صعودي نحو 5,000 دولار وما فوق".