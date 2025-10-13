دبي: سعر الذهب عيار 22 يرتفع إلى 452.75 درهماً

سجلت أسعار الذهب في دبي ارتفاعاً قياسياً، صباح اليوم الاثنين، حيث تجاوز سعر الجرام عيار 22 نحو 452 درهماً عند افتتاح الأسواق.
وأظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات ارتفاع سعر الذهب عيار 24 قيراطاً بمقدار 4.5 درهم إلى 488.75 درهم للجرام، بينما ارتفع سعر الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 452.75 درهم للجرام، بزيادة قدرها 4.5 درهم. وبيع الذهب عيار 21 قيراطاً وعيار 18 قيراطاً بسعر 434 و372 درهماً للجرام على التوالي.
لمواجهة تأثير ارتفاع الأسعار القياسي، يدرس صائغو الذهب في دبي طرح مجوهرات عيار 14 قيراطًا. سيساهم ذلك في تعزيز مبيعات محلات المجوهرات المحلية.
بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4,066.68 دولارًا للأونصة، بارتفاع نسبته 1.23% عند الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت الإمارات. وكان قد لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4,078 دولارًا للأونصة في وقت سابق، نتيجةً للتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقال أليكس كوبتسكيفيتش، كبير محللي السوق في شركة إف إكس برو، إن الذهب خارج نطاق السياسة.
بينما تعتمد العملات والأوراق المالية على قرارات الرؤساء والحكومات، لا تعتمد المعادن الثمينة على ذلك. لذلك، تُجبر الاضطرابات السياسية المستثمرين على استخدامها كملاذ آمن. بدأ الارتفاع الملحوظ في سعر الذهب بنسبة 52% في أبريل مع فرض الرسوم الجمركية في يوم التحرير الأمريكي. واستمر هذا الارتفاع بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، والأزمة السياسية في فرنسا، وتغيير القيادة في اليابان، على حد قوله.
إن ارتفاع سعر الذهب فوق 4000 دولار للأونصة ليس نتيجة ضعف العملات الورقية فحسب، بل هناك تحولات جذرية في هيكل المحافظ الاستثمارية ومخاوف من أزمات مالية نتيجةً لتهور الحكومات. وتشهد حصة المعادن النفيسة نموًا متزايدًا في أصول المضاربين واحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية للبنوك المركزية. وقد تجاوز هذا المؤشر بالفعل حصة اليورو. ووفقًا لشركة يوريزون كابيتال، إذا ما تساوى سعر الذهب مع الدولار الأمريكي، فسيرتفع سعر الأونصة إلى 8500 دولار، حسبما أضاف كوبتسكيفيتش.