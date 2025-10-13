دبي: سعر الذهب عيار 22 يرتفع إلى 452.75 درهماً

بينما تعتمد العملات والأوراق المالية على قرارات الرؤساء والحكومات، لا تعتمد المعادن الثمينة على ذلك. لذلك، تُجبر الاضطرابات السياسية المستثمرين على استخدامها كملاذ آمن. بدأ الارتفاع الملحوظ في سعر الذهب بنسبة 52% في أبريل مع فرض الرسوم الجمركية في يوم التحرير الأمريكي. واستمر هذا الارتفاع بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، والأزمة السياسية في فرنسا، وتغيير القيادة في اليابان، على حد قوله.