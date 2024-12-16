دبي: "رومان جيراردين"أفضل رئيس تنفيذي عالمي 2024
تم تتويج الخبير الاستراتيجي البارز ومستشار الأعمال المرموق "رومان جيراردين فريس" بلقب أفضل رئيس تنفيذي في العالم.
وقد قام كل من الشيخ علي بن عبدالله المعلا، والشيخ محمد بن سرور الشرقي، ومحمد عبدالله محمد المرزوقي، بتكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز.
وشهدت هذه الجائزة منافسة شديدة، حيث تم ترشيح 1200 من قادة الأعمال البارزين من جميع أنحاء العالم. وبعد عملية تقييم طويلة وشاملة، تم اختيار 300 مرشحاً فقط، ليُتوّج في النهاية نخبة قليلة منهم في حفل حصري مساء السبت.
كما تم تكريم شخصيات عامة مرموقة، من بينهم الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن فئة الرئيس التنفيذي الأكثر نجاحاً على مستوى المنطقة، ونورا عبدالله الكتبي من شرطة دبي عن فئة أفضل رئيسة تنفيذية شابة.
وعلى الصعيد المحلي، حصد رئيس فندق هيلتون دبي الحبتور سيتي جائزة أفضل رئيس تنفيذي على مستوى الدولة، فيما تم أيضاً تكريم مالك مجموعة "بروفيدنت" لإدارة العقارات.
ويُعدّ "رومان جيراردين فريس" أحد أبرز الشخصيات الرائدة في مجال استراتيجية الشركات والعلاقات الدولية، فهو لا يكتفي بتحقيق النجاحات الاعتيادية، بل يتخطى التوقعات بفضل رؤيته الاستراتيجية الثاقبة ونتائجه الملموسة وتأثيره العالمي الواسع، وهي المعايير التي تُوّجَ على أساسها بلقب "الرئيس التنفيذي الأكثر نجاحاً".
وأشادت لجنة تحكيم الجوائز، المؤلفة من نخبة من قادة الأعمال المؤثرين، بقدرة "رومان جيراردين فريس" الفذة على تحويل التحديات المعقدة إلى فرص ذهبية، مع تعزيزه لمبادئ الحوكمة المسؤولة والابتكار المستدام. فقد شهدت مشاريعه تحت قيادته نمواً هائلاً، مما رسّخ مكانته كقائد صاحب رؤية ثاقبة.
وتُعدّ هذه الجائزة بمثابة احتفاء بمسيرة مهنية استثنائية حافلة بالنجاحات، حيث جعلت النتائج الملموسة التي حققها "رومان جيراردين فريس" منه مرجعاً أساسياً في مجاله، فهو يجسد القائد العصري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواءً من خلال إدارته للمفاوضات رفيعة المستوى، أو تقديمه للمشورة للشركات الطموحة التي تسعى للتوسع عالمياً.
وخلال الحفل الذي أقيم في دبي، أهدى "رومان جيراردين فريس" هذا التكريم إلى كل من يشاركه رؤيته.
وفي كلمته، قال: "ترمز هذه الجائزة إلى تقدير العمل الجماعي، وتعتبر جائزة "الرئيس التنفيذي الأكثر نجاحاً إنجازاً شخصياً وحافزاً قوياً لمواصلة الابتكار وإلهام القيادة الأخلاقية".
وبهذه الجائزة المرموقة، يتربّع "رومان جيراردين فريس" على عرش القادة الأكثر تأثيراً في جيله، مُلهماً قادة الحاضر والمستقبل للسعي نحو التميز والمساهمة الفعالة في رسم ملامح المشهد التجاري العالمي المتغير.