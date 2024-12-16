دبي: "رومان جيراردين"أفضل رئيس تنفيذي عالمي 2024

وتُعدّ هذه الجائزة بمثابة احتفاء بمسيرة مهنية استثنائية حافلة بالنجاحات، حيث جعلت النتائج الملموسة التي حققها "رومان جيراردين فريس" منه مرجعاً أساسياً في مجاله، فهو يجسد القائد العصري بكل ما تحمله الكلمة من معنى، سواءً من خلال إدارته للمفاوضات رفيعة المستوى، أو تقديمه للمشورة للشركات الطموحة التي تسعى للتوسع عالمياً.