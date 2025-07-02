دبي: حملة "تقسيم الغرف" تثير دعوات لسكن ميسور التكلفة

قال أحد المستأجرين: "نأمل أن نجد طريقةً للعيش بأسعار معقولة ضمن القواعد"، في ظلّ استمرار سلطات دبي في تشديد إجراءاتها على فواصل الغرف غير القانونية. وبينما يدعم السكان معايير معيشة أكثر أمانًا، يُطالب الكثيرون بتوفير خيارات سكنية قانونية ومنخفضة التكلفة لتخفيف وطأة هذه القيود نظرًا لمحدودية دخلهم.

بالنسبة لآلاف العمال في المدينة، لم تكن الغرف المشتركة يومًا مسكنًا أو ملاذًا للراحة؛ بل كانت مجرد مكان للراحة. مع ارتفاع الإيجارات وضآلة الرواتب، وجد الكثيرون راحة في غرف أو أسرّة منفصلة منخفضة التكلفة. ومع ذلك، ومع تشديد عمليات التفتيش، اضطر الكثيرون إلى الانتقال، غالبًا إلى إمارات أخرى، مواجهين تنقلات طويلة وحالة من عدم اليقين.

أعرب العديد من السكان عن تفهمهم واحترامهم لجهود الحكومة الرامية إلى تحسين ظروف المعيشة والوقاية من المخاطر الصحية والسلامة. لكنهم يأملون أيضًا في إيجاد حل منظم للمضي قدمًا.

"أحتاج إلى خيار بأسعار معقولة"

زبير (اسم مستعار بناءً على طلبه)، مدير تنفيذي في مجال الخدمات اللوجستية يبلغ من العمر 29 عامًا، انتقل مؤخرًا إلى الشارقة بعد إخلاء شقته المشتركة في المرقبات. قال: "كنت أدفع 1200 درهم في دبي. الآن أدفع 600 درهم في الشارقة، وأقضي أكثر من ثلاث ساعات يوميًا في الحافلات والمترو. أصل إلى العمل متعبًا".

لكنني أفهم سبب هذه الحملة، وأضاف: "العيش في أماكن ضيقة ليس جيدًا لصحتنا. الحكومة تحاول حمايتنا ونحن نقدّر ذلك. نأمل فقط أن نجد طريقةً تمكننا من العيش بتكلفة معقولة ضمن القواعد".

اقترح زبير وضع إرشادات أوضح بشأن مساحات النوم، وربما حتى تحديد أسعار إيجار ثابتة في كل منطقة. وقال: "دعوا الناس يستأجرون غرفًا ذات تهوية ومساحة وأمان مناسبين، ولكن تأكدوا أيضًا من أن الملاك لا يستأجرون 15 شخصًا لكسب المزيد".

قالت أنوشا، التي تعمل في صالون تجميل بالكرامة، إن مساحة سريرها البالغة 900 درهم صغيرة، لكنها معقولة وقريبة جدًا من مكان عملها. وأضافت: "أعيش الآن مؤقتًا مع صديقة. من الصعب العثور على غرفة قريبة من مكان العمل وفي حدود ميزانيتي".

في النهاية، الأمر يتعلق بالسلامة والصحة. السلطات مُحقة في اتخاذ الإجراءات اللازمة. ولكن ربما يُسمح لبعض المباني أو المناطق بغرف مشتركة، بعد الحصول على الموافقات اللازمة وإجراء عمليات التفتيش اللازمة.

قالت إن هذا سيُساعد الكثيرين ممن تتراوح رواتبهم بين 2000 و3000 درهم شهريًا. وأضافت: "إذا كانت التكلفة باهظة، فسيعود الناس إلى الاكتظاظ. إذا وضعنا حدودًا واضحة، فسيتمكن الجميع من العيش بشكل أفضل".

"قواعد المساحة والإيجار العادل"

محمد دانش، عامل توصيل، يقيم الآن في الشارقة ويدفع 700 درهم إماراتي لغرفة مشتركة. قال إن رحلة الذهاب إلى دبي يوميًا مُرهقة. وأضاف: "في دبي، كان كل شيء قريبًا - العمل، المترو، الطعام. الآن، يستغرق السفر وقتًا كبيرًا من يومي. كل ما أريده هو النوم عندما أعود إلى المنزل".

ويعتقد أنه ينبغي أن يكون هناك نظام يحدد بوضوح عدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في مكان ما، ويتم تحديد الإيجار على هذا الأساس.

كان بعض مُلّاك العقارات يتقاضون ما بين 700 و800 درهم إماراتي مقابل مساحة مرتبة واحدة فقط. هذا ليس عدلاً. إذا كان بإمكانهم استيعاب شخصين فقط في مساحة 10 أمتار مربعة، فيجب تحديد الإيجار بناءً على ذلك. بهذه الطريقة، يكون المستأجرون آمنين، ويكون مُلّاك العقارات منصفين.

دعوة للحصول على حي سكني أرخص

كما لجأ العديد من السكان إلى منصات "خليج تايمز" للتواصل الاجتماعي لمشاركة اقتراحاتهم بشأن السكن بأسعار معقولة. واستذكر البعض أن دبي كانت تضم سابقًا أحياء سكنية منخفضة التكلفة مخصصة للعائلات، مثل مجمع الشيخ حمدان في القصيص، ومساكن قديمة في السطوة، وأجزاء من الكرامة توفر مساكن لائقة بأسعار مناسبة للميزانيات المحدودة.

ويقولون إن مفهومًا مماثلاً يمكن أن يمتد الآن ليشمل الأفراد العاملين، وخاصة العزاب الذين هم الأكثر تضررًا من الحملة المستمرة.

"مع النمو السريع لسكان دبي، ربما حان الوقت للتفكير في توفير مناطق سكنية بأسعار معقولة للعزاب من الطبقة العاملة أيضاً"، علق أحد القراء.

وعلق أحد السكان قائلاً: «إن بناء شقق للعزاب يمكن أن يساعد في تجنب مشكلة الاكتظاظ في المباني السكنية».

ماذا يقول القانون؟

وفي مقابلة سابقة مع صحيفة خليج تايمز ، أوضح محمد القواسمي، الشريك العقاري في شركة التميمي وشركاه، أن قانون دبي يسمح بشخص واحد لكل 5 أمتار مربعة من المساحة في الفلل والشقق.

وقال القواسمي إن الحد الأدنى للمساحة المخصصة للإشغال، والذي يتناوله قانون البناء لبلدية دبي، ينص على أنه بالنسبة للسكن أو أغراض النوم المشتركة، فإن المساحة المخصصة لكل فرد هي 5.0 أمتار مربعة من المساحة الصافية.

ويعتبر وجود أكثر من شخص واحد ضمن مساحة 5.0 متر مربع اكتظاظًا ويشكل انتهاكًا للقوانين المحلية.

وبينما تستمر الحملة، يأمل العديد من السكان أنه في ظل وجود قوانين واضحة وقواعد عادلة للإيجار، يمكن أن تظل أماكن الإقامة المشتركة بأسعار معقولة موجودة بشكل قانوني وآمن.

قال زبير: "السلطات لا تسعى إلى تضييق الخناق علينا، بل تريد التأكد من أننا لسنا عالقين في غرف خانقة وعديمة التهوية، وفي حال نشوب حريق أو طارئ، لن نبقى محاصرين".

"لكننا نحتاج إلى القليل من المساعدة، شيء قانوني وآمن وبأسعار معقولة."