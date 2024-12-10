دبي توفر نمط حياة فاخر بأسعار معقولة مقارنة بلندن ونيويورك

إحدى السمات المميزة لدبي هي إدارتها الاستباقية. وسط حالة من عدم اليقين العالمي، استطاعت دبي الحفاظ على ثقة المستثمرين من خلال استقرارها وسياساتها المتقدمة. وعلى عكس لندن التي لا تزال تواجه تحديات ما بعد بريكست، أو نيويورك التي تعاني من أزمات في الميزانية، يبقى سوق العقارات في دبي محصناً ضد التغيرات المستقبلية، وتشهد المدينة زيادة في الطلب نتيجة لمشاريع البنية التحتية العملاقة، وزيادة توافد المغتربين، وتنويع الاقتصاد من خلال قطاعات جديدة.