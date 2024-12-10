دبي توفر نمط حياة فاخر بأسعار معقولة مقارنة بلندن ونيويورك
بمتوسط سعر بيع يبلغ 438 دولاراً فقط للقدم المربع، توفر دبي قيمة استثنائية مقارنة بالعواصم العالمية مثل لندن ونيويورك. وعلى الرغم من سمعتها كوجهة فاخرة مزودة بأفضل الخدمات، يظل سوق العقارات في دبي في متناول مجموعة واسعة من المشترين، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من سوق يقدم نمط حياة فاخر ومشروعات تطويرية حديثة بتكلفة أقل بكثير من المدن العالمية الأخرى.
وتقدم دبي عائدات استثمارية إجمالية تبلغ 7.0%، وهي الأعلى بين المدن الثلاث. وهذا يعادل تقريباً ضعف العائد في نيويورك الذي يبلغ 4.2% وثلاثة أمثال العائد المتواضع في لندن الذي يبلغ 2.4%. وبالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق دخل ثابت من الإيجار وزيادة رأس المال، توفر سوق العقارات في دبي فرصة لا مثيل لها.
وارتفعت أسعار العقارات المعدلة حسب التضخم في دبي بنسبة 16.5% على أساس سنوي، وهو ما يعكس سوقاً قوية وديناميكية مدعومة بالطلب المرتفع والعرض المحدود في المواقع المتميزة. وعلى النقيض من ذلك، سجلت نيويورك نمواً بنسبة 8.1%، في حين تأخرت لندن بنسبة 1.6% فقط.
تتجاوز جاذبية دبي مسألة الأسعار المناسبة والعوائد المربحة. فقد أسست الحكومة بيئة مواتية للاستثمار من خلال مبادرات مثل خيارات التأشيرات، وإلغاء الضرائب على العقارات، وأجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة. قد جذبت هذه الساسات اهتماماً عالمياً وعززت من سمعة المدينة كمركز للأعمال والمغتربين والأفراد ذوي الثروات العالية.
تتميز دبي بأسلوب حياة يجمع بين الأمان، والربط الفعال، والبنية التحتية المتطورة، مما يجعلها وجهة مميزة. إن موقعها كوجهة سفر عالمية، فضلاً عن بيئتها المناسبة للعائلات ومناخها الملائم، يجعلها خياراً مفضلاً للسكان والمستثمرين. وعلى الرغم من شعبية مدن مثل لندن ونيويورك إلا أن ارتفاع تكاليف المعيشة، والاكتظاظ، والمناخات القاسية، يقلل من جاذبيتهما.
إحدى السمات المميزة لدبي هي إدارتها الاستباقية. وسط حالة من عدم اليقين العالمي، استطاعت دبي الحفاظ على ثقة المستثمرين من خلال استقرارها وسياساتها المتقدمة. وعلى عكس لندن التي لا تزال تواجه تحديات ما بعد بريكست، أو نيويورك التي تعاني من أزمات في الميزانية، يبقى سوق العقارات في دبي محصناً ضد التغيرات المستقبلية، وتشهد المدينة زيادة في الطلب نتيجة لمشاريع البنية التحتية العملاقة، وزيادة توافد المغتربين، وتنويع الاقتصاد من خلال قطاعات جديدة.
إن سوق العقارات في دبي لا يزدهر اليوم فحسب، بل هو مبني على أساس نمو طويل الأجل. إن القيادة الرشيدة للمدينة، بالإضافة إلى الطلب المتزايد من المستثمرين الدوليين، تضمن استمرار الزخم حتى في ظل تقلبات سوق العقارات على مستوى العالم.