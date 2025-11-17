دبي تكشف عن التاكسي الطائر الجديد.. وبدء التشغيل التجريبي مجاناً في 2026

شاهد زوار معرض دبي للطيران 2025 يوم الاثنين لمحة عن التاكسي الطائر المقرر تشغيله بحلول الربع الأول من العام المقبل. لكن الجزء الأكثر إثارة هو أنه سيكون هناك أشخاص مختارون سيتمكنون من ركوبه مجانًا!
صرح خالد العوضي، مدير أنظمة النقل في وكالة النقل العام بهيئة الطرق والمواصلات، لصحيفة "الخليج تايمز" قائلاً: "التشغيل الأولي (المقرر بحلول الربع الأول من عام 2026) سيكون على أساس تجريبي. وسيكون هناك أشخاص من الجهات الحكومية والشركات (الذين سيصبحون الركاب الأوائل)".
وأضاف: "ستكون هناك عملية اختيار، لكن الهدف الرئيسي هو أن يقوم هؤلاء الركاب فعلياً بتجربته (التاكسي الطائر) وأيضاً تزويدنا بالملاحظات"، مشيراً إلى: "لذلك، على الأغلب لن تكون هناك رسوم لأننا سنقوم بنقل عدد قليل ومختار من الأشخاص فقط. ولكن بحلول نهاية عام 2026، سنبدأ التشغيل التجاري".
وفي الأسبوع الماضي، أكملت هيئة الطرق والمواصلات وشركة "جوبي" المشغلة للتاكسي الطائر رحلة مأهولة بالتاكسي الجوي بين منطقة مرغم الصحراوية ومطار آل مكتوم الدولي، موقع معرض الطيران الجاري.
أقلع التاكسي الطائر الذي يعمل بالطاقة الكهربائية من منشأة اختبار "جوبي" في مرغم وهبط في مطار آل مكتوم الدولي بعد 17 دقيقة. تبعد منطقة مرغم الصحراوية حوالي 65 كيلومترًا، وتستغرق الرحلة بالسيارة حوالي 50 دقيقة للوصول إلى المطار.
أشار معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة الطرق والمواصلات، إلى أن: "هيئة الطرق والمواصلات تتقدم بخطى ثابتة نحو الإطلاق التجاري لخدمة التاكسي الجوي في عام 2026، مما يعزز مكانة دبي كمدينة للمستقبل ومركز عالمي لحلول التنقل الحضري المبتكرة والمستدامة، التي تجمع بين البنية التحتية الفعالة وجودة الحياة العالية".
وأضاف: "سيوفر التاكسي الجوي خدمة جديدة ومميزة لسكان وزوار دبي الباحثين عن وسيلة سفر سريعة وآمنة ومريحة بين الوجهات الرئيسية في جميع أنحاء المدينة"، مشيراً إلى أن: "من المتوقع أن تستغرق الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا حوالي 10 دقائق، مقارنة بنحو 45 دقيقة بالسيارة".
"ستعزز خدمة (التاكسي الطائر) أيضاً التكامل مع مختلف وسائل النقل العام وخيارات التنقل الفردية، مثل السكوترات والدراجات الكهربائية، مما يدعم السفر السلس متعدد الوسائط ويقوي الاتصال على مستوى المدينة لتوفير تجربة مريحة وسلسة للركاب".
كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات مؤخراً عن التعاون مع شركة "إعمار العقارية" و"أتلانتس ذا رويال" و"مجموعة وصل لإدارة الأصول" لبناء محطات إقلاع وهبوط عمودي إضافية لدعم خدمة التاكسي الجوي. وسترفع هذه الإضافات العدد الإجمالي لمحطات الإقلاع والهبوط العمودي المخطط لها لعام 2026 إلى أربعة، بما في ذلك المحطة الواقعة بالقرب من مطار دبي الدولي (DXB).
تمتد محطة الإقلاع والهبوط العمودي الرئيسية، الواقعة بالقرب من مطار دبي الدولي (DXB)، على مساحة 3,100 متر مربع عبر أربعة طوابق. وتتضمن طابقين لمواقف المركبات، ومنصات للإقلاع والهبوط، ومناطق مخصصة لوقوف وشحن التاكسي الجوي، ومرافق مكيّفة بالكامل للركاب. ويُقدّر أن تتعامل المحطة مع حوالي 42,000 هبوط للتاكسي الجوي سنوياً، لخدمة حوالي 170,000 راكب.
ستقع إحدى محطات الإقلاع والهبوط العمودي في منطقة مواقف السيارات بـ "دبي مول زعبيل"، والتي ستديرها شركة "إعمار العقارية"؛ بينما ستقع محطة نخلة جميرا ضمن فندق "أتلانتس ذا رويال". وأشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى أن "موقعها المركزي في جزيرة النخلة يوفر وصولاً مباشراً إلى وجهات الواجهة البحرية الرئيسية في نخلة جميرا، بالإضافة إلى المطاعم والمرافق الترفيهية".
سيتم إنشاء مرفق دبي مارينا في منطقة مواقف السيارات بالجامعة الأمريكية في دبي. وأشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى أن "هذه المحطة، التي ستديرها مجموعة وصل لإدارة الأصول، ستكون في موقع استراتيجي لربط مركز دبي مارينا السكني والترفيهي النابض بالحياة مع مناطق الأعمال والتكنولوجيا الرائدة في مدينة دبي للإنترنت، مما يضمن وصولاً سلساً لكل من السكان والزوار بين هذه المناطق الرئيسية".
وفي غضون ذلك، صرح العوضي لصحيفة "الخليج تايمز" بأن هيئة الطرق والمواصلات منفتحة على فكرة الاستفادة من مهابط الطائرات المروحية (Helipads) الموجودة في جميع أنحاء دبي لاستخدامها من قبل التاكسي الطائر.
وقال العوضي: "نحن نعمل مع سلطات مختلفة لتقييم مهابط الطائرات المروحية الموجودة لأنه لا يمكن الاستفادة من جميعها لاستخدامها من قبل التاكسي الطائر"، موضحاً: "يجب أن تفي مهابط الطائرات المروحية على الأقل بالحد الأدنى من المتطلبات، بما في ذلك وجود محطات شحن للتاكسي الجوي الكهربائي".
وأضاف: "يجب أن نكون عمليين أيضاً وأن نأخذ في الاعتبار سهولة الوصول إلى مهبط الطائرات المروحية. ويجب أن ننظر أيضاً فيما إذا كانت متصلة بشبكة النقل العام الأوسع".