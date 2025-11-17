دبي تكشف عن التاكسي الطائر الجديد.. وبدء التشغيل التجريبي مجاناً في 2026

سيتم إنشاء مرفق دبي مارينا في منطقة مواقف السيارات بالجامعة الأمريكية في دبي. وأشارت هيئة الطرق والمواصلات إلى أن "هذه المحطة، التي ستديرها مجموعة وصل لإدارة الأصول، ستكون في موقع استراتيجي لربط مركز دبي مارينا السكني والترفيهي النابض بالحياة مع مناطق الأعمال والتكنولوجيا الرائدة في مدينة دبي للإنترنت، مما يضمن وصولاً سلساً لكل من السكان والزوار بين هذه المناطق الرئيسية".