دبي تكسر الأرقام القياسية.. 19.6 مليون زائر دولي في عام 2025

كما سجل قطاع الفنادق في دبي نتائج قوية؛ فبحلول شهر ديسمبر، نما مخزون الفنادق في المدينة إلى أكثر من 154,000 غرفة موزعة على 827 منشأة، مما يضعها ضمن أكبر أسواق الضيافة في العالم. وارتفع متوسط إشغال الفنادق إلى 80.7%، صعوداً من 78.2% في العام السابق، بينما زاد متوسط الأسعار اليومية بنسبة 8% ليصل إلى 579 درهماً. وشملت الافتتاحات الجديدة الرئيسية في عام 2025 فندق "سيل دبي مارينا" (أطول فندق في العالم)، وعقارات فاخرة تابعة لعلامات "جميرا" و"ماندارين أورينتال" و"آي إتش جي"