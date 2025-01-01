دبي تقود عالم الفعاليات التجارية وتدعم التنوع الاقتصادي

إن أحد أهم أجندة دبي الأوسع نطاقًا هو الدعوة إلى الأهمية الاقتصادية لصناعة الفعاليات التجارية. إن التأثير الإيجابي للفعاليات التجارية على اقتصاد دبي واضح تمامًا. لقد دعمت الفعاليات واسعة النطاق التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) في عام 2023 69281 وظيفة في دبي بدخل أسري إجمالي متاح بلغ 3.4 مليار درهم، بالإضافة إلى لعب دور حيوي في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكبر ثلاث مدن عالمية للأعمال والترفيه من خلال مرافقها ذات المستوى العالمي وعروض الضيافة في جميع أنحاء المدينة. في الواقع، يُظهر تقرير تأثير مركز دبي التجاري العالمي الأخير أن دبي حققت إنجازات مهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك سياحة الأعمال وصناعة المؤتمرات والمعارض.