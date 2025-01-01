دبي تقود عالم الفعاليات التجارية وتدعم التنوع الاقتصادي
تتمتع دبي بسمعة طيبة كوجهة سياحية رائدة، سواء من حيث أعداد الزوار أو التقدير من خلال الجوائز مثل جائزة اختيار المسافرين من Tripadvisor التي حصلت عليها كوجهة عالمية رقم 1. وإلى جانب السفر الترفيهي، برزت دبي أيضًا كقائدة عالمية في التطوير الاستراتيجي واستضافة الفعاليات التجارية، مما ساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنويع.
تُعَد صناعة الفعاليات التجارية العالمية حافزًا قويًا للتنمية الاقتصادية. وتُظهِر الدراسات أنها تساهم بمبلغ مذهل قدره 1.6 تريليون دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي سنويًا، مما يدعم ملايين الوظائف. وإدراكًا لهذه الإمكانات، وبتوجيه من القيادة الثاقبة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سعت المدينة إلى وضع نفسها استراتيجيًا كمركز رائد للفعاليات التجارية العالمية.
ويتم التأكيد على هذا الالتزام من خلال تعاون دبي مع منظمات مثل الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات (ICCA)، والتي يعود تاريخها إلى عام 2003. تعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة لتعزيز التنمية المستدامة داخل صناعة الفعاليات التجارية، بما يتماشى مع الطموحات الأوسع الموضحة في أجندة دبي الاقتصادية، وD33 وأهداف الاستدامة العالمية.
إن أحد أهم أجندة دبي الأوسع نطاقًا هو الدعوة إلى الأهمية الاقتصادية لصناعة الفعاليات التجارية. إن التأثير الإيجابي للفعاليات التجارية على اقتصاد دبي واضح تمامًا. لقد دعمت الفعاليات واسعة النطاق التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي (DWTC) في عام 2023 69281 وظيفة في دبي بدخل أسري إجمالي متاح بلغ 3.4 مليار درهم، بالإضافة إلى لعب دور حيوي في ترسيخ مكانة دبي كواحدة من أكبر ثلاث مدن عالمية للأعمال والترفيه من خلال مرافقها ذات المستوى العالمي وعروض الضيافة في جميع أنحاء المدينة. في الواقع، يُظهر تقرير تأثير مركز دبي التجاري العالمي الأخير أن دبي حققت إنجازات مهمة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك سياحة الأعمال وصناعة المؤتمرات والمعارض.
لماذا دبي
لا يمكن المبالغة في تقدير جاذبية دبي كوجهة رائدة للفعاليات التجارية. فموقعها الاستراتيجي - على بعد ثماني ساعات طيران فقط من ثلثي سكان العالم - يوفر وصولاً لا مثيل له إلى الأسواق الناشئة، مما يجعلها منصة مثالية للمؤتمرات والفعاليات. وعلاوة على ذلك، تضمن بيئتها المتعددة الثقافات التي تضم أكثر من 200 جنسية، والاتصال السلس، وتاريخها في عقد التجمعات العالمية، تجربة تمكينية للمشاركين، وتمكينهم من الاستفادة من فرص التواصل وتعظيم الاتصالات في مدينة ديناميكية.
ولقد حازت دبي مؤخراً على لقب الوجهة الأولى في الشرق الأوسط من حيث عدد اجتماعات الجمعيات من قبل ICCA، ولقب "أفضل وجهة للاجتماعات في الشرق الأوسط وأفريقيا" من قبل Cvent - وهي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا الاجتماعات والفعاليات والضيافة. كما لعبت قيادة دبي دوراً فعالاً في تسريع طموحات المدينة - مما جعلها مركزاً نابضاً بالحياة للابتكار وتبادل المعرفة.
إن الكثير من نجاح دبي كمركز عالمي للأحداث يتحدث عن قوة العمل الجماعي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وقد شارك مكتب المؤتمرات الرسمي في دبي، فعاليات دبي للأعمال (DBE)، بنشاط في تسهيل التفاعل بين مخططي الاجتماعات ومنظمي الأحداث للمؤتمرات واسعة النطاق والاجتماعات الحميمة. وتشمل بعض الأحداث الرئيسية التي اجتذبتها DBE إلى دبي في الآونة الأخيرة Critical Communications World CCW 2024، وWCA Annual Conference 2024، وMillion Dollar Round Table Global Conference 2024، وGLA Global Logistics Conference 2024 أو ITS World Congress 2024. وقد تمكنت محفظة فعاليات الأعمال DBE من تأمينها لمدينة دبي حاليًا حتى عام 2029، مما يوضح بشكل أكبر استراتيجية المدينة التطلعية والسعي الاستباقي لأجندة نموها في ظل D33.
لا تشكل هذه الأحداث جزءًا لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية فحسب، بل إنها تدعم أيضًا اقتصاد المعرفة المتنامي بسرعة في دبي والتقدم المجتمعي. كما تدير DBE برنامج سفراء مؤتمر السفير الناجح للغاية، والذي يحدد ويدعم قادة الرأي المحليين وممثلي الحكومة في الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الأطباء والعلماء والأساتذة والمعلمين والمسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال. يلعب سفراء السفير أيضًا دورًا رئيسيًا في جذب فعاليات الجمعيات الدولية ضمن قطاعاتهم إلى دبي.
كان برنامج السفير حافزًا للنمو السريع الذي شهدته دبي كوجهة لفعاليات الأعمال. تأسس البرنامج في عام 2010، وبحلول نهاية عام 2022، نجح في استضافة أكثر من 240 فعالية حضرها ما يقرب من 336 ألف مندوب إلى دبي. ويضم البرنامج حاليًا أكثر من 330 سفيرًا ويستمر في جذب العضوية من مجموعة واسعة من القطاعات والمهن.
من خلال بناء شراكات مع الفنادق وأماكن الفعاليات ومنظمات تنظيم المؤتمرات وشركات إدارة الوجهات السياحية ومقدمي الخدمات الآخرين، تشارك DBE باستمرار في تعزيز رؤية دبي لجذب السياح والاستثمار الداخلي. وهي تعمل مع الكيانات العامة والخاصة لتطوير المشاريع التي تنمي دبي كوجهة للسياحة والأعمال والاستثمار الدولي. وبفضل جهودهم وجهود منظومة الفعاليات بأكملها في دبي، يتم تسريع النمو والتحول متعدد الأبعاد من خلال الاتصالات وتبادل المعلومات والمشاركة الجماعية.
ومع تسارع طموحات دبي الاقتصادية من خلال الاستثمارات في التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياسات التقدمية والمناخ الملائم للأعمال، فإن قطاع الفعاليات التجارية سيواصل لعب دور محوري كعامل للتغيير، والمساهمة في النمو الإجمالي لصناعة السياحة، وتوليد إيرادات كبيرة وبناء اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة.
الكاتب هو الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة