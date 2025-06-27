دبي تقود المدن الذكية: إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي يعيدان رسم مستقبل النقل الحضري

من أهم الإنجازات في مستقبل الحياة الحضرية دمج إنترنت الأشياء والبنية التحتية لتشكيل مدن ذكية. الحياة الحضرية، كما نعرفها، لم تكن ممكنة لولا الثورة الرقمية.

ولم تعد المدن تُعرّف بمبانيها وشوارعها فحسب، بل بكمية تدفق البيانات الذي يربطها جميعاً. ويلعب التحول الرقمي والبيانات في قطاع النقل دوراً محورياً في خلق بيئات حضرية ذكية وفعّالة نسعى جميعاً لتحقيقها. غالباً ما تعمل بنيتنا التحتية الحالية بشكل منعزل، حيث تعمل أنظمة النقل والكهرباء والمياه بشكل مستقل. ومع ذلك، فإن مدينة المستقبل التي نتصورها متكاملة، وتتدفق المعلومات بسلاسة بين هذه الأنظمة، مما يخلق بيئة حضرية مستدامة ومتكيّفة ومُصمّمة خصيصاً.

في عالمنا المترابط اليوم، من الضروري التعامل مع الأصول الافتراضية والرقمية بنفس أهمية نظيراتها المادية. ونحن ندرك أهمية ضمان تصميم أسس المبنى المادية بشكل صحيح، ومتانتها، وقدرتها على دعم الأصول المادية. وينطبق الأمر نفسه على البيانات والبنية التحتية الرقمية، التي ينبغي تصميمها لتكون متينة لدعم الاحتياجات الرقمية للأصل.

تقليدياً، كانت البنية التحتية للنقل تُصمَّم وتُشغَّل بمعزل عن بعضها البعض. بُنيت الطرق والسكك الحديدية وأنظمة النقل العام لتلبية احتياجاتها، لكنها افتقرت إلى التكامل والقدرة على التكيف الفوري. كانت الصيانة تفاعلية، والمرونة صعبة. ومع ذلك، تُغيِّر الثورة الرقمية طريقة تصميمنا وتشغيلنا وصيانتنا لهذه الأنظمة. مع اعتمادنا على البيانات في جوهرها، أصبحت البنية التحتية أكثر ترابطاً وتنبؤاً وديناميكية. تُتيح الأدوات الرقمية إدارة حركة المرور في الوقت الفعلي، وصيانة أذكى، واستخداماً أمثل للموارد.

فعلى سبيل المثال، تُراقب طرق دبي بواسطة نظام متطور لإدارة حركة المرور، يتضمن شبكة من كاميرات المراقبة، ومحطات إحصاء حركة المركبات، وأجهزة استشعار بلوتوث على جانب الطريق لرصد الهواتف المحمولة والمركبات المارة. إضافةً إلى ذلك، زُوِّدت حوالي 10,000 سيارة أجرة في دبي بأجهزة إرسال واستقبال تُرسل بيانات السرعة وموقع السيارة طوال الوقت. تُستخدم هذه البيانات المجمعة لمساعدة مُشغّلي حركة المرور على فهم سرعة حركة المرور وحجمها واحتمالية وقوع حوادث في جميع أنحاء المدينة. ثم تُدمج جميع هذه المعلومات في نموذج دمج بيانات يضمن تناسق المدخلات وتجانسها وحل أي تضاربات.

ويُوظّف مركز دبي لأنظمة المرور الذكية، الذي أُنشئ مؤخراً بالتعاون بين شركة "بارسونز" وهيئة الطرق والمواصلات، التكنولوجيا لتحسين رصد الحوادث وتدفق حركة المرور. كما يُمهّد الطريق لخيارات التنقل المستقبلية، بما في ذلك المركبات المتصلة والذاتية القيادة، ويُمكّنه من التكيف مع تفضيلات التنقل المتغيرة.

مع تزايد اعتماد التنمية الحضرية على البيانات، أصبح من الضروري مراقبة هذه المعلومات وشبكاتنا وتأمينها بدقة. ويتزايد استخدام التحليلات المتقدمة وخوارزميات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لحماية البنية التحتية الحيوية. تحدد هذه الأدوات نقاط الضعف المحتملة وتستجيب للتهديدات السيبرانية آنياً، مما يُلبي احتياجات قطاع النقل الرقمي المتزايد.

عند تطبيقه بشكل صحيح، يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يُحدث نقلة نوعية في كيفية وصولنا إلى أنظمة النقل وتشغيلها وصيانتها. ولكن في جوهره، لا تُصبح قوة الذكاء الاصطناعي إلا بقدر البيانات التي تُغذيه. ولتحقيق أقصى استفادة، علينا النظر في كيفية هيكلة البيانات وربطها وإتاحتها.