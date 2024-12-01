دبي: تقنية تحول مخططات البناء إلى تجربة واقعية

في سوق مثل سوق دبي، حيث النمو والابتكار مستمران، يحتاج المشترون إلى أكثر من الوعود - يحتاجون إلى الدليل. تقدم Lifesize Plans Dubai معاينة دقيقة بالحجم الطبيعي لما سيكون عليه المشروع قبل بنائه. يقول كالاس: "بالنسبة لعملائنا، الذين يشملون أصحاب المنازل والمهندسين المعماريين والمصممين والمقاولين، فإن هذا المستوى من الوضوح يعزز الثقة. عندما يتمكنون من المشي فعليًا عبر تصميمهم على نطاق واقعي، فإنه يزيل أي غموض. يتم الرد على أسئلة مثل، "هل ستشعر هذه المساحة بالضيق الشديد؟" أو "هل هذا التصميم عملي؟" على الفور. تساعد هذه الشفافية كل من شارك - سواء كانوا مشترين لأول مرة أو مطورين ذوي خبرة - على مواءمة رؤيتهم مع الواقع".