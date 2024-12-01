دبي: تقنية تحول مخططات البناء إلى تجربة واقعية
مع استمرار إطلاق المشاريع التجارية والسكنية على المخطط بسرعة في مختلف أنحاء الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، فإن المشكلة الرئيسية التي يواجهها المشترون المحتملون هي تصميم وتخطيط منازل أحلامهم. وفي كثير من الأحيان، تفشل الرسومات ثنائية الأبعاد على الورق في التقاط الصورة الكاملة.
ولتحويل هذا التحدي إلى فرصة، افتتحت شركة"لايف سايز بلان" Lifesize Plans الأسترالية مؤخرًا فرعًا لها في دبي. وبفضل امتلاكها أول تقنية تجول واقعية حاصلة على براءة اختراع في العالم، تسهل Lifesize Plans تصور مشاريع البناء في الوقت الفعلي بدلاً من تخيلها من مخطط.
قال جورج كالاس، الرئيس التنفيذي لشركة لايف سايز بلانز دبي: "بفضل تقنية العرض بالحجم الطبيعي، نجعل المخططات تنبض بالحياة - مما يسمح للعملاء بدخول منازلهم أو مكاتبهم أو مطاعمهم أو فنادقهم أو مساحات البيع بالتجزئة المستقبلية قبل بنائها. تعمل هذه التجربة الغامرة على إزالة الشكوك المرتبطة غالبًا بتفسير المخططات ثنائية الأبعاد أو حتى العروض ثلاثية الأبعاد".
إن القرارات التي كانت تتطلب في السابق أسابيع من المشاورات والتشاور يمكن اتخاذها الآن من خلال جولة واحدة. يقول كالاس: "يمكن تصور وضع الأثاث واختيار المواد وحتى التعديلات الطفيفة على الأبعاد وتعديلها قبل بدء عملية البناء. وهذا لا يوفر الوقت فحسب؛ بل يمنع أيضًا الأخطاء المكلفة وإعادة العمل في وقت لاحق".
وفي سوق دبي المرن، حيث يشكل الوقت اللازم لطرح المشروع في السوق والدقة أهمية بالغة، فإن الاستفادة من هذه التكنولوجيا تضمن تسليم المشاريع في الموعد المحدد وتجاوز التوقعات، كما يقول كالاس. وأضاف: "يتلخص الأمر في خلق عملية سلسة يستفيد منها الجميع - من أصحاب المصلحة إلى المستخدمين النهائيين. ومن خلال اختيار العمل باستخدام تكنولوجيا مثل تقنيتنا اليوم، فإننا نبني الأساس لمستقبل أكثر شفافية وكفاءة وتركيزًا على العملاء في العقارات والتطوير والبناء".
يقول كالاس إن القدرة على المشي عبر عرض كامل الحجم توفر وضوحًا لا مثيل له للمستثمرين المحتملين أو مالكي المنازل. "يمكنهم تقييم التدفق المكاني وأبعاد الغرف وحتى وضع الأثاث في الواقع باستخدام نماذج الأثاث والجدران المتحركة والأسطح. هذه التكنولوجيا مؤثرة بشكل خاص على العقارات خارج الخطة، حيث قد يبدو المنتج النهائي أحيانًا مجردًا. من خلال منح العملاء إحساسًا ملموسًا باستثماراتهم، فإننا نمكنهم من اتخاذ قرارات واثقة ومستنيرة - مع العلم بالضبط ما يمكن توقعه"، كما يضيف.
في سوق مثل سوق دبي، حيث النمو والابتكار مستمران، يحتاج المشترون إلى أكثر من الوعود - يحتاجون إلى الدليل. تقدم Lifesize Plans Dubai معاينة دقيقة بالحجم الطبيعي لما سيكون عليه المشروع قبل بنائه. يقول كالاس: "بالنسبة لعملائنا، الذين يشملون أصحاب المنازل والمهندسين المعماريين والمصممين والمقاولين، فإن هذا المستوى من الوضوح يعزز الثقة. عندما يتمكنون من المشي فعليًا عبر تصميمهم على نطاق واقعي، فإنه يزيل أي غموض. يتم الرد على أسئلة مثل، "هل ستشعر هذه المساحة بالضيق الشديد؟" أو "هل هذا التصميم عملي؟" على الفور. تساعد هذه الشفافية كل من شارك - سواء كانوا مشترين لأول مرة أو مطورين ذوي خبرة - على مواءمة رؤيتهم مع الواقع".
إن دمج التكنولوجيا في مرحلة ما قبل البناء ليس مهمًا فحسب، بل إنه ضروري أيضًا. يقول كالاس: "إنه الأساس للتطوير الأكثر ذكاءً وكفاءة. على سبيل المثال، تعمل تكنولوجيا الإسقاط على تحويل عملية التخطيط التقليدية من خلال القضاء على التخمين والسماح بالتعاون الفوري بين المهندسين المعماريين والمصممين والمقاولين".