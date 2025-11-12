دبي تقلص مدة فتح حسابات البنوك التجارية إلى 5 أيام

قلصت دبي الوقت اللازم لفتح حساب بنكي تجاري بنسبة 90 في المائة - من متوسط 65 يومًا إلى خمسة أيام فقط - بفضل رخصة دبي الموحدة، وهي مبادرة رقمية رائدة تحول طريقة بدء وتشغيل الأعمال في المدينة.
أعلنت مؤسسة تسجيل وترخيص الأعمال في دبي، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن هذا الإنجاز الذي يمثل دفعة كبيرة للمستثمرين ورواد الأعمال.
تؤكد هذه الخطوة التزام دبي بتبسيط العمليات التجارية وتعزيز مكانتها كواحدة من أسهل وأسرع الأماكن في العالم لممارسة الأعمال.
أطلقت في عام 2023، توفر رخصة دبي الموحدة لكل عمل في الإمارة - سواء في البر الرئيسي أو المناطق الحرة - هوية رقمية فريدة معتمدة من الحكومة.
يتيح هذا المعرف الواحد للشركات الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الأساسية، من البنوك والمرافق إلى التجارة ومعالجة العمالة، عبر منصة واحدة سلسة.
منذ إطلاق رخصة دبي الموحدة، تم إصدار أكثر من 900,000 رخصة. تم تعزيز المبادرة في عام 2024 من خلال مشروع مقدمي الخدمات، الذي ربط النظام مباشرة مع البنوك الكبرى والجهات الحكومية. منذ إطلاقه، مكن المشروع من فتح أكثر من 3,000 حساب بنكي تجاري جديد وتحديث أكثر من 134,000 ملف تجاري.
قال أحمد خليفة القزيزي الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تسجيل وترخيص الأعمال في دبي: "الكفاءات القوية التي تقدمها رخصة دبي الموحدة هي شهادة على التوجيه والرؤية الثابتة لقيادتنا".
وأضاف: "بتقليص وقت فتح الحساب من 65 يومًا إلى خمسة أيام فقط، نحن نقدم لرواد الأعمال والمستثمرين طريقة أسرع وأبسط وأكثر شفافية لبدء رحلتهم التجارية في دبي. هذا تقدم كبير في الحوكمة الرقمية الأولى وانعكاس واضح لتركيز دبي على الابتكار والتنافسية".
قال الفلاسي إن المبادرة صُممت لإزالة بعض العوائق الأكثر استهلاكًا للوقت في تأسيس الأعمال، وهو هدف رئيسي لأجندة دبي الاقتصادية، D33، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033.
قال: "DUL ليست مجرد أداة رقمية - إنها مُمكّن للفرص. إنها تجعل من السهل أكثر من أي وقت مضى للشركات أن تبدأ وتنمو في دبي، وتعزز الدور الحاسم الذي تلعبه الأعمال في دفع مستقبل المدينة الاقتصادي".
تم دمج العديد من البنوك الكبرى بالفعل في النظام، بما في ذلك بنك الإمارات دبي الوطني، بنك المشرق، بنك دبي التجاري، بنك أبوظبي الأول، بنك الإمارات الإسلامي، بنك الإمارات للتنمية، وبنك رؤية. من خلال هذه الشراكات، يمكن للشركات الجديدة فتح حسابات مباشرة باستخدام DUL الخاص بها، دون الحاجة إلى الإجراءات الإدارية الطويلة التي كانت تبطئ العملية تقليديًا.
إلى جانب البنوك، يقوم DUL بتوسيع شراكاته مع الكيانات الحكومية والخدمية الرئيسية مثل وزارة الموارد البشرية والتوطين، هيئة كهرباء ومياه دبي، دبي التجارية، هيئة الطرق والمواصلات، وزارة الخارجية، والخدمات المالية العربية. تتيح هذه التكاملات للشركات التعامل مع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية بشكل أكثر كفاءة، من خلال بوابة رقمية موحدة.
تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية دبي الأوسع لبناء اقتصاد رقمي أولاً، صديق للمستثمرين، يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في الشفافية والحوكمة وسهولة ممارسة الأعمال. من خلال دمج البيانات الموثوقة في سجل آمن واحد، يضمن DUL أن الشركات ومقدمي الخدمات يمكنهم الاعتماد على معلومات دقيقة ومحدثة، مما يقلل من التكرار ويعزز الامتثال.
قال الفلاسي: "إن نجاح مبادرة DUL يظهر كيف يمكن للتعاون بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص أن ينتج نتائج ملموسة. نحن لا نحسن الكفاءة فحسب، بل نخلق أيضًا بيئة عمل حيث يمكن للثقة والابتكار أن تزدهر. في المستقبل، سنواصل العمل عن كثب مع شركائنا لتوسيع قدرات المنصة، مما يدفع برؤية دبي نحو اقتصاد رقمي عالمي تنافسي".
تُعتبر مبادرة رخصة دبي الموحدة بالفعل نموذجًا للتحول الرقمي وتمكين الأعمال في المنطقة. بالنسبة للشركات الناشئة والصغيرة، فإن التأثير كبير بشكل خاص. يمكن لرواد الأعمال الآن إكمال ما كان يستغرق شهورًا في أيام، مما يسمح لهم بالتركيز على العمليات والتوظيف والنمو بدلاً من الأعمال الورقية.
يدعم النظام أيضًا المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات التي تسعى إلى تأسيس عمليات في دبي من خلال توفير التحقق الفوري والوصول إلى الخدمات الأساسية عبر معرف واحد. بالنسبة للبنوك والمرافق والوكالات الحكومية، فإنه يبسط العمليات ويعزز دقة معلومات العملاء.
قال سونيل أمبالافيل، مستشار قانوني وتجاري في كادن بوريس، إن تقديم إعداد أسرع للأعمال وتكامل أقوى بين القطاعين العام والخاص، يساعد رخصة دبي الموحدة في تحويل طموح دبي لبيئة أعمال عالمية المستوى إلى واقع عملي يومي.
"إنه محرك رئيسي لرؤية D33 للمدينة — لجعل دبي واحدة من أفضل ثلاثة مراكز اقتصادية عالمية بحلول عام 2033 — ورمز لكيفية أن الحوكمة الذكية يمكن أن تمكّن رواد الأعمال بشكل مباشر وتغذي النمو الاقتصادي المستدام."