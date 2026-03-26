دبي تقتحم "السبعة الكبار" مالياً في المشهد العالمي

سجلت دبي أعلى تصنيف لها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية (GFCI)، حيث صعدت إلى المركز السابع عالمياً وأصبحت واحدة من أكثر المراكز المالية تأثيراً في العالم.
إنه أعلى تصنيف يحققه مركز مالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا (MEASA). كما تظل دبي المركز الوحيد من المنطقة الذي يظهر ضمن أفضل 20 مركزاً.
يضع هذا التصنيف دبي إلى جانب المراكز المالية العالمية الرائدة، بما في ذلك لندن ومدينة نيويورك وسنغافورة، كمركز مالي وحيد من المنطقة في هذه المجموعة. كما احتفظت دبي بتصنيفها كواحدة من عشر مدن عالمياً تعتبر رائدة في الصناعة وصُنفت كمركز مالي رقم واحد يتوقع أن يصبح أكثر أهمية.
يصدر المؤشر عن مركز الأبحاث الرائد Z/Yen Group في لندن، ويقيس القدرة التنافسية للمراكز المالية، حيث يقيم 137 مركزاً مالياً باستخدام 135 عاملاً أساسياً ورؤى تم جمعها من أكثر من 34000 تقييم أكمله متخصصون في الخدمات المالية حول العالم.
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، إن الإمارة تواصل بناء أحد أكثر المراكز المالية تنافسية وجاهزية للمستقبل في العالم.
“يعكس صعود دبي إلى المركز السابع في مؤشر المراكز المالية العالمية قوة رؤيتنا الاقتصادية وثقة المجتمع المالي الدولي في نظامنا البيئي. من خلال أجندة دبي الاقتصادية D33، نسارع جهودنا لوضع دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033،” قال.
في السنوات الأخيرة، شهد مركز دبي المالي العالمي نمواً قياسياً، حيث جذب المؤسسات المالية الرائدة والمستثمرين العالميين وشركات التكنولوجيا المبتكرة إلى دبي. يستضيف الآن أكثر من 9000 شركة نشطة، بما في ذلك بعض أكبر البنوك ومديري الأصول وصناديق التحوط وشركات التأمين وشركات الخدمات المهنية في العالم، ويعمل لديه أكثر من 50000 موظف.
لأول مرة، صنف المستجيبون من الصناعة دبي ضمن أفضل 15 مدينة في جميع القطاعات التي تم تقييمها، مما يجعلها المدينة الوحيدة من المنطقة التي تظهر في هذه المجموعة المرموقة. احتل القطاع المصرفي المرتبة 14، بينما احتلت قطاعات التمويل وإدارة الاستثمار والتأمين جميعها مراكز ضمن أفضل 10. وتقدمت قطاعات التكنولوجيا المالية، والحكومة والجهات التنظيمية، والخدمات المهنية، والتداول إلى المراكز الخمسة الأولى. كما تم الاعتراف بدبي كمركز مالي وحيد في المنطقة يصنف ضمن أفضل عشر مدن عالمياً من حيث التنافسية في بيئة الأعمال، وتطوير القطاع المالي، ورأس المال البشري، والبنية التحتية.
“نواصل تعزيز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة، جاذباً للمؤسسات المالية رفيعة المستوى والمبتكرين والمواهب،” قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي.
وأضاف عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: “تركز استراتيجيتنا على تعزيز الابتكار، وجذب المؤسسات المالية العالمية الرائدة، وخلق بيئة يمكن للشركات من خلالها النمو والازدهار. وبينما نواصل توسيع منصاتنا – سواء في التكنولوجيا المالية، أو أسواق رأس المال، أو إدارة الثروات، أو التأمين – سيلعب مركز دبي المالي العالمي دوراً رائداً في تحقيق طموح دبي لتصبح واحدة من أفضل أربعة مراكز مالية في العالم.”