دبي تقتحم "السبعة الكبار" مالياً في المشهد العالمي

لأول مرة، صنف المستجيبون من الصناعة دبي ضمن أفضل 15 مدينة في جميع القطاعات التي تم تقييمها، مما يجعلها المدينة الوحيدة من المنطقة التي تظهر في هذه المجموعة المرموقة. احتل القطاع المصرفي المرتبة 14، بينما احتلت قطاعات التمويل وإدارة الاستثمار والتأمين جميعها مراكز ضمن أفضل 10. وتقدمت قطاعات التكنولوجيا المالية، والحكومة والجهات التنظيمية، والخدمات المهنية، والتداول إلى المراكز الخمسة الأولى. كما تم الاعتراف بدبي كمركز مالي وحيد في المنطقة يصنف ضمن أفضل عشر مدن عالمياً من حيث التنافسية في بيئة الأعمال، وتطوير القطاع المالي، ورأس المال البشري، والبنية التحتية.