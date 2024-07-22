دبي: تفاقم أزمة مسؤولية الصيانة بين الملاك والمستأجرين
يطالب أصحاب العقارات المستأجرين بشكل متزايد تحمل تكاليف إصلاح وصيانة العقار بسبب الطلب القوي على العقارات المستأجرة.
وقال المستأجرون إن أصحاب العقارات يرفضون طلبات أعمال الإصلاح مثل تغيير الصنابير وأقفال الأبواب والتسريبات، ويطلبون من المستأجرين شراء المنتجات بأنفسهم وإصلاحها. وأضافوا أن أصحاب العقارات على استعداد لدفع ثمن الإصلاحات داخل الجدران فقط مثل الأنابيب والكابلات.
قال "أبو أيمن"، وهو مقيم في الإمارات منذ فترة طويلة: "هذا غير عادل. بصفتي مستأجراً، لن أتمكن من أخذ صنابير المياه والأقفال وسخانات المياه وما إلى ذلك معي إلى شقة جديدة عندما أنتقل إلى مكان آخر. وبالتالي، فإن مسؤولية إجراء أعمال الإصلاح على العقار تقع على عاتق مالك الوحدة أو مالك المبنى".
ويقول المستأجرون أن الملاك غير متعاونين عندما يتعلق الأمر بالصيانة لأن هناك طلباً كبيراً على عقاراتهم بسبب النمو السريع للسكان في دبي والإمارات .
ارتفعت الإيجارات في دبي بنسبة 10 في المائة خلال النصف الأول من عام 2024، ومن المتوقع أن ترتفع الإيجارات بنسبة مماثلة في النصف الثاني من العام.
وقال "جوش نيرن"، مدير التأجير في شركة "هاسبي" "Huspy"، إن أصحاب العقارات في دبي عادة ما يتحملون عبء الصيانة الروتينية، والتي تشمل كل شيء من الإصلاحات الخارجية إلى الإصلاحات البسيطة.
وأضاف "في الآونة الأخيرة، كان هناك اتجاه واضح حيث يقوم أصحاب العقارات بشكل متزايد بتحميل هذه التكاليف إلى المستأجرين. وينبع هذا التحول غالباً من الاعتبارات المالية وسط ارتفاع قيم العقارات ونفقات التشغيل،
ولقد استقطب سوق العقارات المزدهر في دبي عدد هائل من المستثمرين الدوليين، الذين اجتذبتهم العوائد الواعدة".
وأضاف: ": "ومع ذلك، فقد أدى الارتفاع إلى إحداث تحول في التعاملات بين الملاك والمستأجرين، وخاصة فيما يتعلق بمسؤوليات الصيانة. وفي الحالات التي يعيش فيها أصحاب العقارات في الخارج وليس لديهم شركة صيانة معينة، فقد يتم تأخير أو تجاهل أي عمل مطلوب".
وقال "سيازيني كونلي بيكو جيمس"، مدير التأجير في شركة "بيتر هومز" "Betterhomes"، إن أصحاب العقارات ينقلون بشكل متزايد تكاليف الصيانة إلى المستأجرين.
و أضاف: "نحن في وقت لا تقتصر فيه استفادة أصحاب العقارات من الأسواق المتنامية فحسب، بل يستغلون أيضاً نقص المعرفة لدى المستأجرين، وخاصة أولئك الجدد في دبي."
الحد من خدمات الصيانة من قبل الملاك
ومن المثير للاهتمام أن جيمس أضاف أنه في كثير من الحالات، يتأخر أصحاب العقارات في الاستجابة ويصبح المستأجرون غير صبورين في انتظار حل المشكلات. وبالتالي، فإنهم غالباً ما يتعاملون مع المشكلة بأنفسهم ويتحملون التكاليف.
وقال "نيرن" إن الملاك عادة ما يكونون مسؤولين عن جميع أعمال الصيانة على النحو المبين في العقود، ولا سيما الأضرار الهيكلية والتركيبات الدائمة.
وأضاف:"ومع ذلك، يقلل بعض الملاك من خدمات الصيانة بشكل استراتيجي، فقد يرفضون معالجة مشكلات صنابير المياه أو الأقفال ما لم تتضمن عناصر هيكلية مثل الأنابيب أو الكابلات داخل الجدران. ولا يؤثر هذا التكتيك على راحة المستأجر فحسب، بل يعمل أيضاً كتكتيك ضغط خفي على المستأجرين الذين يدفعون أقل من أسعار السوق الحالية، بهدف دفعهم إلى الإخلاء وتسهيل إعادة الإيجار بأسعار أعلى - وهو نهج يثير مخاوف أخلاقية ونزاعات قانونية محتملة. إن المستأجرين الذين يدفعون إيجارات أعلى يتوقعون مستوى عالٍ من خدمات الصيانة، وإلا فإنهم سعداء بالانتقال إلى منزل جديد".
نزاعات متزايدة
وأضاف "نيرن" أن المدافعين عن حقوق المستأجرين يؤكدون على الحاجة إلى اتفاقيات إيجار ذات شفافية تحدد بوضوح مسؤوليات الصيانة منذ البداية، ويوصون المستأجرين بالتفاوض على الشروط بجدية خلال المراحل الأولية من التأجير، ويفضل أن يكون ذلك مع وكلاء جديرين بالثقة مهتمين بإرضاء العملاء على المدى الطويل".
ولفت الى أنه "مع تصاعد الخلافات حول تكاليف الصيانة، ينتظر أصحاب المصلحة بفارغ الصبر التدخل الحكومي لتبسيط عملية الإبلاغ عن ممارسات الملاك غير الأخلاقية. إن تبسيط هذه الإجراءات دون فرض أعباء مالية على المستأجرين أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سمعة دبي كسوق إيجار عادل وجذاب."
وأشار "نيرن" إلى إن الطفرة العقارية في دبي اجتذبت المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على مدار السنوات القليلة الماضية. ومع ذلك، وبينما يسعون إلى تحقيق الربح من عقاراتهم، فإنهم يحتاجون أيضاً إلى الاستثمار في علاقتهم مع المستأجر. قال: "إن تغيير المستأجر كل عام أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين من الالتزام طويل الأجل. وقبل توقيع العقد، يجب على المستأجرين دائماً الاستفسار عن أنواع أعمال الصيانة التي يغطيها العقد وتلك التي لا يشملها".
قال "جيمس" من شركة "بيتر هومز" إنهم لاحظوا تزايد حالات سوء الفهم بين الطرفين حيث لا يتم عرض التفاصيل الواردة في عقود الإيجار بشكل صحيح قبل توقيع العقد.
وأضاف أن النزاعات تتزايد بين الملاك والمستأجرين فيما يتعلق بتكاليف الصيانة. وقال "جيمس": "غالباً ما لا يتم توجيه الملاك والمستأجرين بشكل صحيح أو إعلامهم ولا يتم تفصيل العقود بشكل صحيح لضمان حماية الطرفين بشكل عادل. يقوم بعض الملاك بإضافة ملحقات خاصة بهم تكون في المقام الأول لصالحهم، ويشرع المستأجر (في بعض الحالات) في توقيع العقد، خاصة في المناطق ذات الطلب العالي".
ودعا المستشار العقاري إلى العمل بشكل عادل نيابة عن الطرفين والتأكد من أن التفاصيل الواردة في العقد والملحق تتماشى مع المبادئ التوجيهية التي وضعتها هيئة التنظيم العقاري.
رأي القانون
وفقاً لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في دبي، فإن المؤجر ملزم بصيانة التجهيزات والتركيبات في الشقة المستأجرة ما لم يتم الاتفاق في عقد الإيجار على أن المستأجر مسؤول عن أعمال الصيانة هذه.
تنص المادة 16 من قانون الإيجار في دبي على ما يلي: "خلال فترة الإيجار، يكون مالك العقار هو المسؤول عن أعمال الصيانة الخاصة بالعقار مع إصلاح أي عيب أو ضرر قد يؤثر على المستأجرين، ما لم يتم الاتفاق بخلاف ذلك".