دبي: تفاقم أزمة مسؤولية الصيانة بين الملاك والمستأجرين

ومن المثير للاهتمام أن جيمس أضاف أنه في كثير من الحالات، يتأخر أصحاب العقارات في الاستجابة ويصبح المستأجرون غير صبورين في انتظار حل المشكلات. وبالتالي، فإنهم غالباً ما يتعاملون مع المشكلة بأنفسهم ويتحملون التكاليف.

وقال "نيرن" إن الملاك عادة ما يكونون مسؤولين عن جميع أعمال الصيانة على النحو المبين في العقود، ولا سيما الأضرار الهيكلية والتركيبات الدائمة.