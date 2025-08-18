دبي: تغريم شركة "مورفيوس" لانتهاكات في الأصول الافتراضية

غرّمت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ("فارا") يوم الاثنين شركة "مورفيوس سوفتوير تكنولوجي" (Morpheus Fuze) لانتهاكها لوائح مكافحة غسيل الأموال (AML) وعدم تلبية معايير الحوكمة.

وحصلت "مورفيوس" على ترخيص "مقدم خدمة الأصول الافتراضية" في 19 أكتوبر 2023. وبدأت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية تحقيقًا تنظيميًا في 15 أبريل 2025، وبعد انتهائه، حددت إخفاقات في برنامج الشركة لمكافحة غسيل الأموال، والحوكمة ذات الصلة، والامتثال، والأنظمة والضوابط الداخلية.

كما قامت "مورفيوس" عمدًا بتقديم نشاطات أصول افتراضية غير مرخصة، منتهكة بذلك ترخيصها، وفشلت في الكشف عن حقائق رئيسية لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

في ضوء الإخفاقات المذكورة، اتخذت السلطة إجراءات إنفاذ، بما في ذلك فرض عقوبة مالية على "مورفيوس".

وأشارت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية إلى أن "مورفيوس" قد قبلت بالنتائج التي تم تحديدها واقترحت خطة لمعالجة الانتهاكات المذكورة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعيين شخص مختص للإشراف على تنفيذ خطة المعالجة.

وستخضع "مورفيوس" لإشراف مستمر من قبل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بما في ذلك الوفاء بالإجراءات العلاجية المفروضة على الشركة، لتأمين السوق وحماية المستهلكين.

ومع ذلك، لم تكشف الجهة التنظيمية عن قيمة الغرامة المفروضة على الشركة.

وتُعد سلطة تنظيم الأصول الافتراضية الكيان المختص المسؤول عن تنظيم، والإشراف على، ومراقبة خدمات الأصول الافتراضية في دبي (باستثناء مركز دبي المالي العالمي).