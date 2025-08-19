دبي تعزز مكانتها مركزاً للتجزئة.. و5% نمو متوقع حتى 2033

لا يزال قطاع التجزئة أحد الركائز الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بلغ حجمه 145.3 مليار دولار أمريكي العام الماضي. ووفقًا للتوقعات، من المتوقع أن يشهد السوق نموًا سنويًا مركبًا يتجاوز 5% حتى عام 2033.

وفي دبي، تظل تجارة التجزئة أكبر قطاع في الاقتصاد، حيث تمثل 23% من الناتج المحلي الإجمالي، وتنمو بنسبة 4.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2025.

قال شوبهام جوبتا، مؤسس بونكرز كورنر، وهي علامة تجارية شهيرة لأزياء الشارع للجنسين في الهند، والتي أطلقت مؤخرًا منصتها للتجارة الإلكترونية في الإمارات: "تُعدّ الإمارات العربية المتحدة سوقًا ديناميكيًا للغاية في مجال الموضة. إنها منصة تلتقي فيها التأثيرات العالمية مع الهوية المحلية القوية، مما يُتيح لعلامات أزياء الشارع التجارية فرصةً للتميز".

تُمثّل هذه الخطوة الاستراتيجية دخول بونكرز كورنر الرسمي إلى الشرق الأوسط، بعد أن هيمنت على سوق أزياء الشارع في الهند، بأكثر من 15 متجرًا فعليًا وحضورًا قويًا على الإنترنت. وصرح غوبتا: "شهدنا إقبالًا متزايدًا بشكل ملحوظ على الملابس الجريئة ذات الطابع الشخصي في الإمارات العربية المتحدة. وكان إطلاق منصة متخصصة مثل بونكرز كورنر للمنطقة بمثابة الخطوة الطبيعية التالية. فهذا لا يسمح لنا فقط بخدمة مجتمعنا المتنامي بشكل أفضل، بل يعكس أيضًا تفضيلهم لمزيج فريد من الإبداع والثقافة والعقلية العصرية".

يشهد قطاع أزياء الشارع في الإمارات العربية المتحدة تطورًا متسارعًا. وصرح غوبتا بأن مزيج التأثيرات الثقافية المتنوعة هنا يعني تغير الأنماط بسرعة، وهذه بيئة مثالية للعلامات التجارية النشيطة. وأضاف: "على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، أتوقع أن يصبح القطاع أكثر اعتمادًا على التجربة، حيث ستحتاج العلامات التجارية إلى تجاوز مجرد بيع المنتجات إلى إنشاء نقاط تواصل وفعاليات وتعاونات ومحتوى يبني روابط عاطفية قوية مع جمهورها. لم يعد الأمر يقتصر على الموضة فحسب، بل يتعلق بالهوية والانتماء".