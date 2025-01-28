دبي تعزز ريادتها في صناعة الرفاهية بعطر عالمي جديد

عطر "ماسترز سيجنتشر" هو نتيجة شراكة غير مسبوقة بين صانعي العطور الأسطوريين، حيث يمزجون رؤاهم الفريدة في عطر ينضح بالأناقة، والعمق، والرقي. يتكشف العطر بنفحات نابضة بالحياة من المانجو والهيل، وينتقل إلى قلب دافئ من الكراميل واللبان، وينتهي بقاعدة غنية من الفانيليا، والخشب، والجلد، والمسك.