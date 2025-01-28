دبي تعزز ريادتها في صناعة الرفاهية بعطر عالمي جديد
أعلنت "فخر الإمارات" للعطور عن إطلاق "ماسترز سيجنتشر"، وهو عطر مبتكر ورائد، خلال حدث أقيم في فندق برج العرب الشهير بجميرا.
وقد شكّل هذا الحدث علامة فارقة في صناعة العطور الفاخرة، حيث أظهر عبقرية التعاون بين ثلاثة من صانعي العطور المشهورين عالمياً: "ناتالي لورسون"، و"ألبرتو موريلاس"، و"أوليفييه كريسب".
عطر "ماسترز سيجنتشر" هو نتيجة شراكة غير مسبوقة بين صانعي العطور الأسطوريين، حيث يمزجون رؤاهم الفريدة في عطر ينضح بالأناقة، والعمق، والرقي. يتكشف العطر بنفحات نابضة بالحياة من المانجو والهيل، وينتقل إلى قلب دافئ من الكراميل واللبان، وينتهي بقاعدة غنية من الفانيليا، والخشب، والجلد، والمسك.
وبدأت الأمسية في قاعة "جيلت" في الطابق السابع والعشرين من فندق برج العرب بجميرا، حيث استمتع الضيوف بتجربة غامرة تعكس براعة "ماسترز سيجنتشر" الفنية. ومن أبرز ما قدّمته الأمسية المشروبات غير الكحولية والحلويات المصممة حسب الطلب والمستوحاة من مكونات العطر. وقد تم ابتكار الإبداعات الطهوية تحت إشراف الشيف "توم" من فندق برج العرب.
الاحتفال بقيادة دبي في مجال الرفاهية
ومع انتقال الاحتفال إلى حديقة مارينا الأنيقة، أظهرت الأمسية التزام دبي بالتميز ودورها كقائد عالمي في صناعة الرفاهية. وسمحت المحطات التفاعلية للضيوف باستكشاف عطر "ماسترز سيجنتشر" ومجموعة "بوستر سيت" التكميلية له، والتي تضم ثلاثة أمزجة فريدة - "داسك" و"نايت" و"غليم" - من صنع خبراء العطور لتعزيز التخصيص من خلال الطبقات.
"فخر الإمارات" للعطور هي علامة تجارية مملوكة للإماراتيين. وفي كلمته خلال الحدث، قال "محمد إبراهيم البلوشي"، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس العلامة التجارية: "يمثل عطر "ماسترز سيجنتشر" أكثر من مجرد عطر؛ فهو احتفال بالتعاون، والابتكار، والفن. يمثل هذا الحدث حقاً رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للتميّز ودورها في تشكيل المشهد العالمي للرفاهية".