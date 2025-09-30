دبي تطلق «مركز الثروات» لاستقطاب الأصول العائلية والخاصة

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة عن تأسيس «مركز الثروات» لاستهداف وتعزيز تريليونات الدولارات من الأصول الخاضعة للإدارة في دولة الإمارات والمنطقة.
ويستهدف المركز مكاتب العائلات، والمستثمرين الأفراد، والشركات المالية الساعية إلى التأسيس والتوسع في دبي.
تشير التقديرات إلى أن مكاتب العائلات في دبي تدير أصولاً تزيد قيمتها على تريليون دولار، ما يضع المدينة بين أسرع الوجهات العالمية نمواً في مجال الثروات الخاصة. وسيوفر المركز كذلك دعماً منظماً في مجالات الحوكمة، والتعاقب، واستراتيجيات الاستثمار عبر الأجيال.
ومع ما يقارب 3,400 شركة تكنولوجية تتضمن نحو ألف شركة تعمل في مجال «الويب 3»، يهدف مركز دبي للسلع المتعددة إلى إتاحة الفرصة أمام مكاتب العائلات والمستثمرين للوصول إلى الفرص الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأصول الرقمية، والتقنيات المالية، إلى جانب فئات الأصول التقليدية.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مركز دبي للسلع المتعددة، إن هذا الرقم من المتوقع أن ينمو بأكثر من النصف بحلول نهاية العقد.
وبالإضافة إلى ذلك، سيخدم المركز التدفق المتزايد من الأثرياء. وكما ذكرت صحيفة «خليج تايمز» سابقاً، ستجذب الإمارات وحدها 9,800 مليونير هذا العام، وهو الرقم الأعلى عالمياً.
قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار في الإمارات: " تلعب الثروات الخاصة ومكاتب العائلات دوراً محورياً متزايد الأهمية في دفع مسيرة التنويع الاقتصادي للدولة. ومن خلال إطلاق منصات عالمية المستوى مثل مركز ثروات دي إم سي سي، نعزز مكانة الدولة كمركز موثوق وتنافسي لإدارة الثروات المستدامة وخلق القيمة».
وأضاف عبد العزيز النعيمي، الوكيل المساعد لقطاع ريادة الأعمال والشؤون الاقتصادية والتنظيمية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن المركز يوفّر لمكاتب العائلات والمستثمرين الأفراد مستوى أعلى من الوضوح، واليقين التنظيمي، والدعم العالمي المستوى.