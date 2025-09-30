دبي تطلق «مركز الثروات» لاستقطاب الأصول العائلية والخاصة

تشير التقديرات إلى أن مكاتب العائلات في دبي تدير أصولاً تزيد قيمتها على تريليون دولار، ما يضع المدينة بين أسرع الوجهات العالمية نمواً في مجال الثروات الخاصة. وسيوفر المركز كذلك دعماً منظماً في مجالات الحوكمة، والتعاقب، واستراتيجيات الاستثمار عبر الأجيال.