دبي تطلق مركزًا ماليًا جديدًا في مركز دبي للسلع المتعددة

يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه التدفقات الاقتصادية العالمية إعادة توازن نحو المدن التي تملك اتصالًا قويًا واستقرارًا في السياسات وسهولة في حركة رأس المال. وتشير الأبحاث المستقلة إلى أن دبي تُعد من أسرع مراكز الثروة نموًا في العالم. وتتوقع شركة "هينلي آند بارتنرز" أن تجذب الإمارات 9800 من أصحاب الثروات العالية في عام 2025، وهو أعلى صافي تدفق عالمي. وتقدّر مجموعة "بوسطن كونسلتينغ" أن الثروة الخاصة في الدولة ستنمو بأكثر من 6 في المئة سنويًا حتى عام 2028. وتستمر استراتيجية دبي الاقتصادية وبرامج الإقامة طويلة الأمد ونظامها الضريبي الصفري ولوائحها الصديقة للأعمال في تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات والشركات العائلية.