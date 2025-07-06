دبي تطلق مبادرة فنية مبتكرة لإعادة تعريف تجربة البيع بالتجزئة

أطلقت هوم سنتر، سلسلة متاجر التجزئة المنزلية الرائدة في الشرق الأوسط، رسمياً مجموعة هوم سنتر كوليكتيف، وهي سلسلة عروض حية هي الأولى من نوعها في المنطقة، تعيد تصور مساحات البيع بالتجزئة الخاصة بها كمسارات غامرة للثقافة والإبداع والمجتمع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
تعكس هذه المنصة طاقة إبداعية متنامية في دول مجلس التعاون الخليجي، لا سيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، حيث يتزايد الاستثمار في الفنون والموسيقى والتعبير الثقافي. وُلدت هوم سنتر كوليكتيف من هذه اللحظة الثقافية، وصُممت لتكون مساحةً دائمةً تلتقي فيها الأصالة والفن والمجتمع، داخل متجرها.
وقالت أريا تافينيكو، الرئيسة التنفيذية لشركة هوم سنتر: "باعتبارنا علامة تجارية محلية، فقد شعرنا دائمًا بمسؤولية دعم المجتمعات التي نخدمها والاحتفال بالمواهب الموجودة فيها".
مقتطفات من المقابلة:
س: ما الذي أثار فكرة إنشاء Home Centre Collective؟
ج: انطلقت الفكرة من رغبة في إعادة تصور مساحاتنا - ليس فقط كبيئات تجارية، بل كمنصات ثقافية. وبصفتنا علامة تجارية محلية، لطالما شعرنا بمسؤولية دعم المجتمعات التي نخدمها والاحتفاء بالمواهب الموجودة فيها.
في الوقت نفسه، يشهد العالم تحولات، فهناك تقدير متزايد للإبداع والهوية والثقافة الشرق أوسطية. ألهمتنا تلك اللحظة من الانفتاح العالمي للتحرك. "هوم سنتر كوليكتيف" هي طريقتنا في منح الأصوات المحلية منصةً تُرى وتُسمع وتُحتفى بها.
س: كيف يؤثر هذا على دور قطاع التجزئة في المنطقة؟
ج: لم يعد قطاع التجزئة يقتصر على المنتجات فحسب، بل أصبح يشمل أيضًا الهدف. يتوقع المستهلكون اليوم أكثر من مجرد الراحة، بل يرغبون في التواصل عاطفيًا مع العلامات التجارية التي يدعمونها. من خلال هوم سنتر كوليكتيف، نُعيد صياغة مفهوم التجزئة في الشرق الأوسط.
بتحويل متاجرنا إلى مساحات للتعبير والتعاون ورواية القصص، نُظهر أن تجارة التجزئة يمكن أن تكون منصةً للمساهمة الثقافية. الأمر يتعلق بتشجيع الإبداع، ليس كحيلة، بل كجزء أصيل من هويتنا كعلامة تجارية محلية تقود حركة ثقافية جديدة في المنطقة.
س: كيف تأمل أن يكون لك تأثير على المبدعين المحليين؟
ج: نهدف إلى التمكين والارتقاء والتوسع. بالنسبة لنا، يتمحور الأمر حول منح المبدعين المساحة والظهور والأدوات اللازمة للتعبير عن أنفسهم - وفقًا لشروطهم.
ما يجعل هذه المبادرة قوية هو التعاون. فنحن لا نُملي السرد، بل نشارك في صياغته مع الفنانين. نستمع إلى رؤيتهم، ونعمل معهم على بناء بيئات أداء شخصية، ونساعدهم على الظهور بطريقة أصيلة ومتجذرة ثقافيًا.
س: كيف تختار الفنانين؟
ج: نبحث عن أصوات أصيلة ومعبرة وذات صلة بالمجتمعات التي نخدمها. تجدر الإشارة - وخاصةً في الإمارات العربية المتحدة - إلى أن "المحلية" لا تعني بالضرورة الشرق الأوسط. فنحن نعيش في مدن متنوعة وجميلة تلتقي فيها الثقافات، ونرحب بهذه الطاقة العالمية.
لذا، سواء كان موسيقيًا خليجيًا أو فنانًا أفريقيًا مقيمًا في دبي، فإننا نريد أن يمثل Home Centre Collective الطيف الكامل للإبداع الموجود هنا - متأثرًا عالميًا، ولكنه متأصل محليًا.
س: هل يساعد الفنانون في تصميم مساحة أدائهم؟
ج: نعم، التعاون الفني جوهر كل ما نقوم به. مساحة العرض ليست مجرد خلفية، بل هي جزء من القصة. نعمل عن كثب مع كل فنان لفهم الطريقة التي يريد أن يُرى بها، وكيف يمكن أن تنعكس هويته بصريًا.
مع أن الإعداد يجب أن يكون عمليًا من منظور البيع بالتجزئة والإنتاج، فإننا نُصمّم كل عنصر - من التصميم إلى الأجواء - ليشعر بالخصوصية والتعبير. الهدف هو خلق بيئة خاصة بهم تمامًا كما هي خاصة بنا.
س: كيف يرتبط هذا بتصميم الداخلي باعتباره تعبيرًا عن الذات؟
لطالما ارتكز التصميم الداخلي على الهوية. في هوم سنتر، نؤمن بأن منزلك هو المساحة الأكثر خصوصية التي يمكنك خلقها، حيث يتجلى التعبير عن الذات بصدق.
ما نقدمه في "كوليكتيف" هو امتدادٌ لهذه الفكرة. قد تكون هذه المساحات تركيباتٍ مؤقتة، لكنها مصممةٌ لتعكس الروح الإبداعية لكل فنان، تمامًا كما يعكس المنزل من يسكنه. ومن خلال هذه التصاميم، ندعو عملاءنا لاكتشاف مدى الترابط الوثيق بين الإبداع والمنزل.
س: هل هناك خطط للتوسع خارج الإمارات والمملكة العربية السعودية؟
ج: نعم، طموحنا هو أن نطور هوم سنتر كوليكتيف لتصبح منصة إبداعية رائدة في الشرق الأوسط. تزخر المنطقة بطاقة إبداعية هائلة، ونرى فرصة حقيقية للاحتفاء بها والارتقاء بها من خلال سرد قصص أصيلة مستوحاة من التراث المحلي.
وبينما تستمر المنطقة في تشكيل المحادثات العالمية حول التصميم والثقافة والهوية، فإننا نؤمن بأن الأصوات والمواهب التي ندعمها هنا يمكن أن يتردد صداها بشكل طبيعي خارج حدودنا - ومشاركة وجهة نظر الشرق الأوسط مع العالم.