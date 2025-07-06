دبي تطلق مبادرة فنية مبتكرة لإعادة تعريف تجربة البيع بالتجزئة

ج: نعم، التعاون الفني جوهر كل ما نقوم به. مساحة العرض ليست مجرد خلفية، بل هي جزء من القصة. نعمل عن كثب مع كل فنان لفهم الطريقة التي يريد أن يُرى بها، وكيف يمكن أن تنعكس هويته بصريًا.