دبي تشهد زيادة في التضخم السنوي بنسبة 3.0% في نوفمبر

وبلغ تضخم النقل، الذي يمثل نحو 10% من السلة، -4.3% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ -10.6% في أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يفسر إلى حد كبير تسارع التضخم العام في الشهر الماضي. ومع ذلك، لا يزال الانخفاض السنوي كبيراً ونتوقع أن تستمر تكاليف النقل في تعويض ارتفاع الأسعار في مكونات أخرى من السلة حتى ديسمبر/كانون الأول وحتى العام المقبل، نظراً لتوقعاتنا بأن يبلغ متوسط العقود الآجلة لخام برنت 73 دولاراً للبرميل في عام 2025، مقارنة بـ 80 دولاراً للبرميل المتوقعة هذا العام. ويبلغ سعر البنزين سوبر 98 في ديسمبر/كانون الأول 2.61 درهم/لتر، بانخفاض 4.7% على أساس شهري و11.8% على أساس سنوي.