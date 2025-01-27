دبي تشهد أكبر حدث للألعاب على شبكة "الويب 3 "
في خطوة تعزز سمعة دبي باعتبارها المركز الأكثر تقدماً في العالم للأحداث البارزة، أطلقت شركة "فانتيكو Funtico فعالياتها في مدينة دبي للإعلام، والتي وصفت بأنها أكبر حدث للألعاب على شبكة "الويب 3 " تشهده دبي على الإطلاق.
,اجتمع في الحدث نخبة من الشخصيات المؤثرة العالمية وقادة الرأي الرئيسيين من مختلف أنحاء عالم التكنولوجيا والترفيه. ومن بين الحاضرين صفا صديقي وإبراهيم الصمدي من دبي بلينج.
,تميز الحدث بمجموعة من العروض القوية. حيث قدم كل من أفروجاك وأراش وتشارلز بي ودي جي جيماندي عروضاً رائعة للجمهور، بينما حافظ مقدم الحفل كريس فيد على رفع مستويات الأدرينالين إلى أقصى حد.
في قلب هذه القضية يقف رمز $TICO، وهو أصل رقمي لشركة فانتيكو يعد بنهج ثوري لألعاب الويب3 Web3 المحفزة. ومع توجه صناعة الألعاب العالمية لتصبح سوقاً بقيمة تريليون دولار، فإن منصة فانتيكو تضع نفسها في مكانة رائدة جريئة - حيث تمنح اللاعبين فرصاً غير مسبوقة للفوز أو كسب أموال نقدية كبيرة. يمثل هذا المزيج المذهل من تقنية بلوكتشين وديناميكيات اللعب لكسب المال والترفيه الجامح عصراً جديداً من التفاعل والمكافآت.