دبي تشهد أكبر حدث للألعاب على شبكة "الويب 3 "

في قلب هذه القضية يقف رمز $TICO، وهو أصل رقمي لشركة فانتيكو يعد بنهج ثوري لألعاب الويب3 Web3 المحفزة. ومع توجه صناعة الألعاب العالمية لتصبح سوقاً بقيمة تريليون دولار، فإن منصة فانتيكو تضع نفسها في مكانة رائدة جريئة - حيث تمنح اللاعبين فرصاً غير مسبوقة للفوز أو كسب أموال نقدية كبيرة. يمثل هذا المزيج المذهل من تقنية بلوكتشين وديناميكيات اللعب لكسب المال والترفيه الجامح عصراً جديداً من التفاعل والمكافآت.