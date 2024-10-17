دبي تسهل الأعمال التجارية بخدمات الاتصالات والشراكات الاستراتيجية
أصبحت ممارسة الأعمال التجارية في دبي أسهل حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين والعاملين لحسابهم الخاص فتح حساب مصرفي في غضون 72 ساعة من تقديم الطلب، والحصول على خدمات الاتصالات والمرافق والخدمات المالية على الفور تقريباً.
وأبرمت مؤسسة التسجيل والترخيص التجاري في دبي، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، شراكة مع ثماني جهات في دولة الإمارات العربية المتحدة لتوسيع نطاق الخدمات المقدمة بموجب رخصة دبي الموحدة.
وأبرم بنك دبي التجاري شراكة مع خمسة بنوك - بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رؤيا، وبنك الإمارات للتنمية - لتبسيط عملية فتح الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين في دبي.
وعلى نحو مماثل، ستعمل شركة دو، ثاني مزود لخدمات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، على تسريع عملية إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين. ويمكن للشركات الآن أيضًا الاستفادة من مجموعة منتجات التكنولوجيا المالية التي تقدمها شركة الخدمات المالية العربية والوصول إلى المرافق من خلال هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) من خلال ترخيص دبي الموحد (DUL).
وتأتي هذه المبادرات الجديدة ضمن الأهداف الطموحة التي تسعى حكومة دبي إلى تحقيقها من خلال أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033 وتعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وأعلن عن ذلك خلال معرض جيتكس العالمي للتقنية في مركز دبي التجاري العالمي.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشركات الآن استخدام رقم DUL الخاص بها للحصول على الخدمات المتعلقة بالأعمال من الجهات الحكومية والخاصة بطريقة سريعة وأكثر كفاءة. يوجد أكثر من 600 ألف رقم DUL نشط في جميع أنحاء دبي داخل البر الرئيسي والمناطق الحرة.
وقال أحمد خليفة القيزي الفلاسي الرئيس التنفيذي لمركز دبي للمستثمرين: "لقد أثبت إطلاق مشروع DUL العام الماضي فائدته في تبسيط التفاعلات بين المؤسسات الاقتصادية والهيئات الحكومية ومقدمي الخدمات، مما يجعل تبادل البيانات والامتثال التنظيمي أكثر كفاءة وشفافية. إن هذه التحالفات الاستراتيجية الجديدة التي شكلناها مع مقدمي الخدمات، كجزء من مبادرة DUL، تشكل خطوة مهمة لتعزيز رحلة المستثمر في دبي وتسهيل إجراءات الأعمال".