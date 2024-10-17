دبي تسهل الأعمال التجارية بخدمات الاتصالات والشراكات الاستراتيجية

وعلى نحو مماثل، ستعمل شركة دو، ثاني مزود لخدمات الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة، على تسريع عملية إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين. ويمكن للشركات الآن أيضًا الاستفادة من مجموعة منتجات التكنولوجيا المالية التي تقدمها شركة الخدمات المالية العربية والوصول إلى المرافق من خلال هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) من خلال ترخيص دبي الموحد (DUL).