دبي تستعد لإطلاق خدمة التاكسي الجوي

إن طلب الشركة الإماراتية المكون من 10 سيارات أجرة من طراز "Integrityair" أو "eVTOLs" في "معرض فارنبورو الدولي للطيران 2024" في المملكة المتحدة يوسع سجل الطلبات المسبقة المشروطة لشركة "Crisalion" إلى 125 طائرة في أقل من عام.

وستعمل الشركتان بشكل مشترك على إطلاق سيارات الأجرة الجوية عبر المدن الكبرى في المنطقة بما في ذلك أبوظبي ودبي.

وقالت الشركتان إن الاتفاقية يمكن أن تتوسع أيضاً لتشمل مشاريع مشتركة في أوروبا.