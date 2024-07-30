دبي تستعد لإطلاق خدمة التاكسي الجوي
طلبت شركة الطيران الخاص"إير شاتو" "Air Chateau" ومقرها دبي، 10 سيارات طيران كهربائية من مزود حلول التنقل الأوروبي"كريساليون موبيليتي" "Crisalion Mobility" للعمل كخدمات تاكسي جوي في الإمارات في عام 2030 ، ما يمثل أول شراكة تجارية لشركة أوروبية في الشرق الأوسط.
ويمكن للتاكسي الجوي"إنتيجريتي" "Integrity" من "Crisalion" - والذي هو قيد التطوير حالياً - أن يستوعب ما يصل إلى خمسة ركاب وطيار، ويلبي احتياجات نقل الركاب والبضائع في المناطق الحضرية وبين المدن. وتبلغ سرعته 180 كيلومتراً في الساعة، إلى مدى يصل إلى 130 كيلومتراً بناءً على تقنية البطارية الحالية.
وقال "مانويل هيريديا"، المدير العام لـ "كريساليون موبيليتي""Crisalion Mobility": "ستدخل طائرات "Integrity" الخدمة في عام 2030، ومن تلك اللحظة فصاعداً، سنبدأ في تسليم وحداتنا الأولى لعملائنا المختلفين".
وتتوسع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بقوة في مجال النقل الجوي من خلال تقديم سيارات الأجرة الجوية حيث أن أنظمة النقل الحديثة الجديدة هذه ستقلل من وقت التنقل بشكل كبير. وحالياً، تعمل شركتا "Joby" و "Archer Aviation" على إطلاق السيارات الطائرة مع شركائهما في دولة الإمارات العام المقبل.
وقال سمير محمد، رئيس مجلس إدارة "إير شاتو""Air Chateau": "تعد دبي منطقة رئيسية لهذا النوع من وسائل النقل الجديدة وستكون واحدة من أولى أسواقنا التي نقوم فيها بنقل الركاب من الأفراد ذوي الثروات العالية جداً والأشخاص المهمين جداً بطائراتنا المروحية. نحن فخورون وسعداء للغاية بالدعم الذي تقدمه دبي الجنوب وأصحاب المصلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواءمتنا مع رؤيتهم حيث لن يكون الأمر ممكناً لولا ذلك".
وبعد دبي، قال محمد إنهم سيتطلعون إلى التوسع في أجزاء من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا.
إن طلب الشركة الإماراتية المكون من 10 سيارات أجرة من طراز "Integrityair" أو "eVTOLs" في "معرض فارنبورو الدولي للطيران 2024" في المملكة المتحدة يوسع سجل الطلبات المسبقة المشروطة لشركة "Crisalion" إلى 125 طائرة في أقل من عام.
وستعمل الشركتان بشكل مشترك على إطلاق سيارات الأجرة الجوية عبر المدن الكبرى في المنطقة بما في ذلك أبوظبي ودبي.
وقالت الشركتان إن الاتفاقية يمكن أن تتوسع أيضاً لتشمل مشاريع مشتركة في أوروبا.
وقال "مانويل هيريديا"، المدير العام لـ "Crisalion Mobility": "إن هذه الشراكة لا تفتح الباب أمام منطقة استراتيجية لشركة "Crisalion" فحسب، بل تشكل أيضاً جزءاً من نهج "Air Chateau" في توفير خدمات النقل الجوي المستدامة لعملائها".
وقال سمير محمد، رئيس مجلس إدارة شركة "Air Chateau"، إن إطلاق سيارات الأجرة الجوية سيخفف العبء على البنية التحتية على الأرض، ويكمل شبكات النقل الحالية، ويقلل الازدحام ويبني مستقبل مستدام.