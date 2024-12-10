دبي تستضيف مؤتمراً لاستكشاف فرص الاستثمار في العراق

يشهد العراق حالياً أكبر توسع له منذ ثلاثة عقود، مدفوعاً بتحسن الاستقرار في البلاد، ووفرة فرص الاستثمار التي تقدر حالياً بنحو 400 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والإسكان ومبادرة القناة الجافة التي تربط ميناء الفاو بتركيا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 5.3% في عام 2025.