دبي تستضيف مؤتمراً لاستكشاف فرص الاستثمار في العراق
تستعد دبي لاستضافة النسخة القادمة من مؤتمر الخريف لمجلس الأعمال العراقي البريطاني، تحت شعار "الفرص المتنامية"، في الثالث عشر من ديسمبر.
وسيلقي سعادة عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة، كلمة الترحيب في هذا الحدث المهم.
كما تعمل الإمارات العربية المتحدة على تعزيز دعمها لمنظومة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بالعراق، عبر إنشاء حاضنة جديدة متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، والتي من المقرر الإعلان عنها في عام 2025.
وقال "كريستوف مايكلز"، مدير مجلس الأعمال العراقي البريطاني: "يُعتبر مؤتمر الخريف لمجلس الأعمال العراقي في دبي 2024 منصة فريدة للتواصل مع كبار قادة الصناعة وصناع القرار الذين يشكلون مستقبل الأعمال في العراق والإمارات العربية المتحدة وخارجها، حيث يتيح للحضور اكتساب رؤى واستراتيجيات قيّمة لتحقيق النجاح في واحدة من أكثر المراكز الاقتصادية حيوية في العالم.".
وأكد "فيكاس هاندا"، رئيس المؤتمر، أن العراق يُقدّم للشركات والمستثمرين الباحثين عن النمو، عوائد قوية في بيئة آمنة ومستقرة، مما يُعزز مكانته كمحرك أساسي للفرص في منطقة الشرق الأوسط.
يشهد العراق حالياً أكبر توسع له منذ ثلاثة عقود، مدفوعاً بتحسن الاستقرار في البلاد، ووفرة فرص الاستثمار التي تقدر حالياً بنحو 400 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والإسكان ومبادرة القناة الجافة التي تربط ميناء الفاو بتركيا. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 5.3% في عام 2025.
سيشهد المؤتمر حضوراً بارزاً لأهم الشركات العراقية، بالإضافة إلى شركات الطاقة الكبرى مثل "بي بي" (BP) و"شل" (Shell) و"بي جي سي" (BGC)، وشركائها في قطاع البناء مثل "وود جروب" (Wood Group) و"كي إس إيه" (KSA) و"جي إي" (GE) و"سايمنس" (Siemens)، فضلاً عن عمالقة الخدمات المالية مثل "ستاندرد تشارترد" (SC) و"مؤسسة التمويل الدولية" (IFC) والبنك المركزي العراقي.
ومن الجدير بالذكر بالنسبة للشركات الإماراتية ظهور وكالة بحرية جديدة تشغل شركات النقل البحري التابعة لمجلس الأعمال العراقي البريطاني، والتي من شأنها أن تخدم ميناء الفاو وطموحات العراق للتجارة على المستوى الإقليمي.