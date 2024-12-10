دبي تستضيف قمة الاستثمار الهندية: فرص واعدة
تستعدّ "كافيميوتشوال" (Cafemutual)، منصّة المعرفة للوسطاء الماليين، لتنظيم قمة الاستثمار الهندية، في 12 ديسمبر بدبي وهو حدث مميز يهدف إلى تسليط الضوء على جاذبية الهند كوجهة استثمارية واعدة.
وفي معرض حديثه عن الحدث، قال "بريم خاتري"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كافيميوتشوال": "تُعدّ الهند محطّ أنظار المستثمرين العالميين بفضل أساسياتها الاقتصادية القوية والتزامها بالإصلاحات. وتشهد البلاد تحولات جذرية في قطاعات رئيسية كالبنية التحتية، والتكنولوجيا، والتصنيع، والطاقة المتجددة. وبوصفها خامس أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن تحقق الهند مزيداً من النمو بدعم من المبادرات الحكومية الرائدة مثل "صنع في الهند" و"الهند الرقمية" و"أتمانيربار بهارات" (أي "الهند تعتمد على نفسها"). وتفتح هذه البرامج آفاقاً واسعة للاستثمار في مختلف القطاعات. ومع افتتاح مدينة "جيفت" (GIFT)، أصبحت الهند واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للمغتربين الهنود والأجانب لإجراء معاملات دولية بكل سهولة وسلاسة".
وسيشهد هذا الحدث كلمة رئيسية يلقيها "كريشنامورثي سوبرامانيان"، المدير التنفيذي الحالي لصندوق النقد الدولي وأستاذ في كلية الأعمال الهندية، حول "الهند في عامها المائة: تصور القوة الاقتصادية المستقبلية". ويُذكر أن "سوبرامانيان" شغل سابقاً منصب كبير المستشارين الاقتصاديين لحكومة الهند.
إلى جانب ذلك، ستزخر القمة بجلسات شيّقة تتناول مواضيع مهمة كالضرائب والفرص المتاحة في أسواق الأسهم الهندية والاستثمارات البديلة والتوجهات المستقبلية في أعمال التوزيع (التجارة). وستستضيف القمة نخبة من أفضل خبراء الاستثمار في مختلف الخدمات، صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق إدارة الأصول وصناديق الاستثمار البديلة.
وهذا ما يمكنك توقعه من القمة:
• فهم الفرص والتحديات في أسرع اقتصاد نمواً في العالم.
• التعرف على الاتجاه الذي يسلكه الاقتصاد الهندي.
• الحصول على رؤى ثاقبة حول صناعة السياسات التي يمكن أن تشكل الاقتصاد الهندي.
• فهم أهمية مدينة "جيفت" في الهند.
• استكشاف الفرص المتاحة للمغتربين الهنود والأجانب في مدينة "جيفت".
• الحصول على رؤى حول المنتجات والعروض المتاحة في مدينة "جيفت".
• استكشاف الفرص المتاحة في الصناعة البديلة الهندية.
• فهم الاستراتيجيات المبتكرة التي تقدمها صناعة البدائل الهندية.