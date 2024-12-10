دبي تستضيف قمة الاستثمار الهندية: فرص واعدة

وفي معرض حديثه عن الحدث، قال "بريم خاتري"، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "كافيميوتشوال": "تُعدّ الهند محطّ أنظار المستثمرين العالميين بفضل أساسياتها الاقتصادية القوية والتزامها بالإصلاحات. وتشهد البلاد تحولات جذرية في قطاعات رئيسية كالبنية التحتية، والتكنولوجيا، والتصنيع، والطاقة المتجددة. وبوصفها خامس أكبر اقتصاد في العالم، من المتوقع أن تحقق الهند مزيداً من النمو بدعم من المبادرات الحكومية الرائدة مثل "صنع في الهند" و"الهند الرقمية" و"أتمانيربار بهارات" (أي "الهند تعتمد على نفسها"). وتفتح هذه البرامج آفاقاً واسعة للاستثمار في مختلف القطاعات. ومع افتتاح مدينة "جيفت" (GIFT)، أصبحت الهند واحدة من أكثر الوجهات المرغوبة للمغتربين الهنود والأجانب لإجراء معاملات دولية بكل سهولة وسلاسة".