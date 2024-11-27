دبي تستضيف النسخة الأولى من جوائز السعادة المؤسسية وتكرم المتميزين
اختتمت جوائز السعادة المؤسسية نسختها الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي في دبي يوم 20 نوفمبر 2024، حيث احتفلت بالمؤسسات والأفراد الملتزمين بتعزيز رفاهية الموظفين في جميع أنحاء المنطقة.
ومع فتح باب الترشيحات لعدّة فئات متميزة حتى 31 أكتوبر 2024، اجتذبت جوائز السعادة المؤسسية مشاركة واسعة من قبل المنظمات والأفراد من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، وقطر، والكويت. وقد كان هذا الحدث التاريخي منصة لتكريم أولئك الذين كرسوا جهودهم لخلق بيئات عمل إيجابية وجذابة وتشجع على النمو والتطور.
وقد استضافت شركة "كوزموس إيفنتس"، الشركة الرائدة في مجال إدارة الفعاليات في المملكة العربية السعودية، حفل توزيع الجوائز الذي تضمن ثلاثة عناصر أساسية:
• حفل توزيع الجوائز: تكريم أصحاب الإنجازات المتميزة في مجال رفاهية الموظفين.
• ورش العمل: تقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول استراتيجيات السعادة في مكان العمل.
• المناقشات الجماعية: إشراك قادة الصناعة لمناقشة أفضل الممارسات.
ويُسلّط هذا التوسّع الضوء على أهمية جوائز السعادة المؤسسية في تعزيز رفاهية الموظفين، والتي تُعدّ أساساً متيناً لنجاح المؤسسات في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
الالتزام بتوفير أماكن عمل مزدهرة
وأكد روني الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة "كوزموس إيفنتس"، على أهمية تكريم الشركات والأفراد الذين ساهموا في بناء ثقافة السعادة والنمو في بيئة العمل. وقال الحداد: "لا تقتصر أهمية هذه الجوائز على الاحتفاء بجهود المؤسسات في دول مجلس التعاون الخليجي فحسب، بل إنها تُلهم الآخرين أيضاً لإعطاء الأولوية لرفاهية الموظفين، وتعزيز روح المشاركة والإبداع والإنتاجية في مكان العمل".
ويتماشى برنامج الجوائز مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث يُؤكد على أهمية السعادة كعامل أساسي للتنمية المُستدامة والنمو الاقتصادي. وتُثبت المُنظمات المُشاركة في هذه المبادرة التزامها بإنشاء أماكن عمل متوازنة تُنمّي المواهب وتُطلق العنان لإمكانات القوى العاملة.
الاحتفال بالتميز في مجال رفاهية الموظفين
احتفلت نسخة دبي بالإنجازات المتميزة في مختلف الفئات، ومن بين الفائزين البارزين:
• بيئة عمل ممتازة:
مجموعة الاتصالات، "فوج" (FOAJ)
شرطة دبي
مجموعة صافولا
شركة لجام للرياضة
•التنوع والشمول:
مباشر (Mubashir)
خدمات الملاحة الجوية السعودية
طيران أديل
•الابتكار والإبداع: مصرف الإنماء
•تمكين المرأة: روشن
•الاستدامة: شركة مبكو
•القوة الاجتماعية: "آي اتش سي سي" (IHCC)، والمستشفى السعودي الألماني
•الترفيه في مكان العمل: المستشفى السعودي الألماني
• مؤثرو السعادة: د. محمد الغندور ومتعب الخالدي
يجسّد هؤلاء الفائزون أسمى معاني التميز في تعزيز ثقافة العمل الإيجابية والمزدهرة، ويرسون معايير جديدة للمؤسسات الأخرى في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.