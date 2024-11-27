دبي تستضيف النسخة الأولى من جوائز السعادة المؤسسية وتكرم المتميزين

ومع فتح باب الترشيحات لعدّة فئات متميزة حتى 31 أكتوبر 2024، اجتذبت جوائز السعادة المؤسسية مشاركة واسعة من قبل المنظمات والأفراد من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وعُمان، وقطر، والكويت. وقد كان هذا الحدث التاريخي منصة لتكريم أولئك الذين كرسوا جهودهم لخلق بيئات عمل إيجابية وجذابة وتشجع على النمو والتطور.