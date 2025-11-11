دبي تستضيف أضخم تظاهرة كورية تربط الثقافة بالتكنولوجيا الإبداعية

تستعد دبي لاستضافة أكبر احتفاء من نوعه في المنطقة بالثقافة الكورية وصناعاتها الإبداعية، مع انطلاق فعاليات «كيه-إكسبو الإمارات 2025»، الذي يُقام خلال الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر 2025. ويُشارك في تنظيم الحدث كلٌّ من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ووكالة المحتوى الإبداعي الكورية، ليقدّم تجربة متكاملة ومستدامة تجمع بين الأعمال والترفيه، وتُعرّف جمهور الشرق الأوسط بالثقافة الكورية بكل تنوعها الفني والاقتصادي.

دبي.. تقاطع الإبداع والتجارة

يأتي اختيار دبي لاحتضان هذا الحدث تقديراً لمكانتها الريادية في المنطقة وشراكتها الاستراتيجية العميقة مع كوريا، مما يضفي على المعرض طابعاً استثنائياً من حيث دوره في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين.

صُمّم المعرض ليُسهم في تسريع وتيرة التعاون العالمي عبر نموذج أعمال متكامل يربط بين أبرز صادرات الثقافة الكورية والصناعات الابتكارية الحديثة. وسيركّز الحدث على قطاعات حيوية تشمل: الذكاء الاصطناعي، تقنيات الترفيه، المأكولات الكورية، مستحضرات التجميل، السياحة، والتصميم.

وسيمتد معرض «كيه-إكسبو» عبر موقعين بارزين هما «القرية العالمية» و**«مركز دبي التجاري العالمي»**، ليقدّم تجارب تفاعلية تستهدف جمهور الأعمال والجمهور العام على حدّ سواء. وستُخصص القرية العالمية لتكون المقر الرئيس للمعرض ووجهته الثقافية الشاملة بالتعاون مع «دبي القابضة».

قوة كورية ضخمة في دبي

يمثّل المشاركون في معرض «كيه-إكسبو الإمارات» خلاصة القوة الإبداعية والصناعية في كوريا، ويشمل الوفد:

ست وزارات كورية رسمية هي: الزراعة والأغذية والشؤون الريفية، المحيطات ومصايد الأسماك، الصحة والرعاية الاجتماعية، التجارة والصناعة والطاقة، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

اثنتا عشرة مؤسسة وطنية و226 شركة، تُشكّل معاً أحد أكبر الوفود الرسمية الكورية التي تزور الشرق الأوسط على الإطلاق.

وأشار رَك-كيون كيم، رئيس قسم الابتكار العالمي في وكالة المحتوى الإبداعي الكورية، إلى أن المعرض يُشكّل منصة تلتقي فيها إبداعات شركات المحتوى مع تقنيات المؤسسات الصناعية، لتقدّم معاً نموذج أعمال جديد قائم على المنفعة المتبادلة، مؤكداً أن تنظيم الحدث في دبي فرصة لتوسيع نموذج التعاون الكوري عالمياً.

تجارب تفاعلية في قلب التكنولوجيا والثقافة

سيتألق الجانب التقني بعروض حية تسلّط الضوء على أحدث الابتكارات الكورية، تشمل:

تحدي الرقص الكوري التفاعلي الذي تنظمه شركة "سايدووك إنترتينمنت" باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي «ستيب إن» الذي يعتمد على تتبّع الحركة.

تجربة إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة عبر أداة «وان منت غو» المبتكرة.

منصات تعليمية وإبداعية في الموسيقى من شركة «إيموشن ويف» تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما ستشارك شركة «إل.جي إلكترونيكس» في المعرض المخصص لجمهور المستهلكين، لتقدّم لأول مرة في دولة الإمارات خدمتها الجديدة «إل.جي تشانلز»، كأول محطة ضمن خطة إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منطقة تجريبية تفاعلية.

ولتأكيد عمق التبادل الثقافي، ستدير العديد من المؤسسات الكورية مناطق عامة تتيح تجارب حية، تشمل عروضاً تفاعلية للمأكولات الكورية (K-Food)، ومستحضرات التجميل، وجناح السياحة الكورية الذي تستعرضه منظمة السياحة الكورية، ومنتجات تراثية من مؤسسة المتاحف الوطنية. كما ستوفّر مؤسسة ضمان التجارة الكورية خدمات استشارية ميدانية لدعم توسّع الشركات الكورية عالمياً.

وسيسهم متطوعو برنامج «داعم الثقافة الكورية» الرسمي ومجموعات محبّي الموجة الكورية في المنطقة في تنظيم أنشطة مختلفة، ليعكس المعرض روح الثقافة الإقليمية ويعمّق التفاهم بين الثقافات، ليُكرّس مكانة دبي كعاصمة للتفاعل الإنساني والتجارة العالمية.