دبي ترفع معايير البناء بنظام تقييم جديد وتعلق عمل شركتين هندسيتين

أعلنت بلدية دبي يوم الأحد عن تحديث رئيسي لـ "نظام تقييم المقاولين والمكاتب الهندسية". قدمت الهيئة مجموعة جديدة من معايير ومؤشرات الأداء تهدف إلى تحسين الجودة والشفافية والمساءلة في قطاع البناء.

من المتوقع أن يدخل النظام المعدل حيز التنفيذ في أوائل عام 2026، وسيوفر إطارًا أكثر دقة وشمولية لتقييم الاستشارات الهندسية والمقاولين. يهدف إلى ضمان معايير مهنية وأخلاقية عالية عبر الصناعة، مما يساهم في السلامة والكفاءة العامة لمشاريع البناء في المدينة.

معايير تقييم جديدة

وفقًا للهيئة المدنية، ستقوم المعايير الجديدة بتقييم مجالات مثل الاستقرار المالي، ومعدلات التوطين، والمسؤولية الاجتماعية، وتسليم المشاريع في الموعد المحدد، ودعم المشاريع المبتكرة التي تتبنى التقنيات المتقدمة. وستظل ملاحظات أصحاب العقارات تلعب دورًا رئيسيًا في التقييمات.

سيعزز هذا الجهود المستمرة لتطوير قطاع البناء والتشييد في دبي ليصبح أكثر ذكاءً واستدامة وريادة، بما يتماشى مع أعلى المعايير والمقاييس الدولية.

سيتم تطوير معايير التقييم بالتعاون مع شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة في دبي. وسيتم تحقيق ذلك من خلال تنظيم جلسات واجتماعات منتظمة معهم للاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وتعليقاتهم قبل اعتماد النظام رسميًا.

أكدت المهندسة مريم عبيد المهيري، المدير التنفيذي لوكالة تنظيم المباني والتراخيص في بلدية دبي، أن هذا التحديث يعكس التزام بلدية دبي برفع جودة المباني وتعزيز قدرتها التنافسية العالمية.

وقالت إن النظام الجديد يهدف أيضًا إلى تطوير خدماتها الاستباقية وتحسين بيئة ممارسة المهن الهندسية والمكاتب الاستشارية، وبالتالي غرس ثقافة التميز المهني ورفع معايير هذا القطاع الحيوي. وهذا سيعزز ريادة دبي في تبني أحدث وأفضل ممارسات البناء العالمية.