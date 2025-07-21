دبي ترسم مستقبل الشفافية الإبداعية: تصنيف جديد يزيل وصمة الذكاء الاصطناعي من المحتوى

هل ترغب بمعرفة ما إذا كان المحتوى الذي تستهلكه مُصممًا باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ مبادرة جديدة في دبي تُتيح هذا المستوى من الشفافية. يقول خبراء الصناعة إنها قد تُساعد في تغيير نظرة الناس للذكاء الاصطناعي في العمل الإبداعي.
مع تزايد دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في قطاعات متنوعة، من التسويق إلى الإعلام، أطلقت دبي نظام تصنيف للتعاون بين الإنسان والآلة (HMC). اعتمده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ويستخدم النظام الجديد أيقونات مرئية للإشارة إلى مدى مشاركة الإنسان والذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى، سواءً في مراحل التفكير أو الكتابة أو التصميم أو غيرها.
الهدف هو تعزيز الشفافية عبر الصناعات بشكل متزايد باستخدام أدوات الأتمتة والذكاء الاصطناعي التوليدي.
قالت عبير فيصل، أخصائية التسويق في مجموعة عمرفيا، إن التصنيف قد يُسهم في إعادة تشكيل النظرة العامة للذكاء الاصطناعي من خلال تشجيع الإفصاح الصادق. وأضافت: "يُساعد هذا النوع من الأنظمة على إزالة وصمة العار المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي. فهو يُتيح للمسوقين والمبدعين فرصةً للتأكيد على أن الذكاء الاصطناعي كان جزءًا من العملية، ولكن بطريقة تُحسّن المحتوى، لا تُقلّل من مصداقيته".
يتميز النظام بخمسة أيقونات رئيسية - من "البشري" إلى "الآلي" - وتسعة علامات وظيفية توضح أي جزء من العملية يتطلب تعاون الذكاء الاصطناعي. ورغم أنه لا يُحدد نسبًا مئوية لكل مُدخل، إلا أن النظام يُتيح للمُبدعين طريقة مُنظمة لعرض كيفية استخدام الآلات الذكية في العملية.
تعتقد عبير أن هذا قد يرفع معايير الجودة. وقالت: "قد يبدو الأمر خطوة إضافية في البداية، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح. فهو يشجع على الإبداع الواعي، وهذا يُحسّن العمل". وأضافت أنه في القطاعات التي تعتمد على الثقة، مثل العلاقات العامة، يمكن أن تُعزز هذه العلامات التجارية مصداقيتها.
وأضافت أن هذه التصنيفات قد تؤثر على كيفية تفاعل الجمهور مع المحتوى. "شخصيًا، لو بدأتُ برؤية هذه الشارات على المنشورات، لتوقفتُ قليلًا وتأملتُ مليًا. لو كان المحتوى عاطفيًا أو يعتمد على سرد القصص، وصُنِّف بأنه "مُوجَّه آليًا"، لشعرتُ ببعض الانقطاع.
لكن لو كان شيئًا مستقبليًا أو قائمًا على البيانات، فسأحترم الصراحة. بالنسبة لي، لا يُحدد التصنيف المحتوى؛ بل النية وراءه هي التي تُحدده. وهذا هو التحول الذي نتجه إليه: لن يهتم الناس فقط بما تُبدعه، بل سيهتمون أيضًا بكيفية إبداعه، كما قالت.
أعربت روان خليفة، أخصائية الاتصالات البارزة، عن هذا الرأي، واصفةً المبادرة بأنها "التزام بالشفافية". وأضافت أن النظام يُقرّ بالدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في العمل الإبداعي، مع تعزيز أهمية كيفية إنتاج المحتوى.
لقد لاحظتُ قلقًا متزايدًا بشأن تراجع مهارات التفكير النقدي مع نمو أدوات الذكاء الاصطناعي. بالنسبة لي، هذه ليست دعوةً لرفض التكنولوجيا، بل هي دعوةٌ لتعزيز معرفة الذكاء الاصطناعي. علينا الآن تطوير مهاراتنا واستخدام الذكاء الاصطناعي بوعي، لا الاكتفاء به لمجرد الراحة.
أشارت إلى أن السعي لتحقيق الكفاءة أدى أحيانًا إلى اقتراحات بأتمتة مهام الاتصالات بالكامل، وهو أمر تراه محفوفًا بالمخاطر. وقالت: "سمعتُ اقتراحات بأتمتة بعض مهام الاتصالات بالكامل تحت ستار "الكفاءة"، لكن حتى أفضل العبارات المكتوبة لا تستطيع محاكاة الحكمة البشرية". وأضافت: "التواصل الحقيقي لا يقتصر على إنتاج المحتوى فحسب، بل يتعلق بنقل المعنى، ويتطلب الحكمة والدقة والسياق".
من المثير للاهتمام أن روان ذكرت أنها استخدمت الذكاء الاصطناعي لتحسين أقوالها - ليس لاستبدال صوتها، بل لصقله. وقالت: "بالنسبة لي، هذا لا يوفر الشفافية فحسب، بل يحمي نزاهة عملنا".
مع ذلك، لا يتوقع الجميع انتشارًا واسعًا فورًا. وصرحت نادين السويدي، الخبيرة الاستراتيجية الرقمية في الإمارات العربية المتحدة، بأنه على الرغم من أن النظام يُعد خطوة إيجابية من حيث المبدأ، إلا أنه قد يواجه بعض التحفّظ في ظل بيئة تجارية متسارعة الوتيرة.
قالت: "قد يكون الخط الفاصل بين "بمساعدة الآلة" و"بقيادة الآلة" غير واضح، وهناك الكثير من الذاتية. ما لم يكن هناك حافز أو ضغط واضح من العملاء أو الجهات التنظيمية، لا أعتقد أن العلامات التجارية ستسارع إلى تصنيف محتواها بهذه الطريقة".
وأضافت أنه في حين أن النظام قد يعمل بشكل جيد بالنسبة للمؤسسات الحكومية أو الأكاديمية حيث تكون الوثائق بالغة الأهمية، فإن الفرق التجارية غالباً ما تركز بشكل أكبر على الجداول الزمنية والأداء والبساطة.
ورغم أن النظام اختياري حالياً، فقد وجه الشيخ حمدان الجهات الحكومية في دبي بالبدء في تطبيقه في أبحاثها وأعمالها القائمة على المعرفة.