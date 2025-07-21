دبي ترسم مستقبل الشفافية الإبداعية: تصنيف جديد يزيل وصمة الذكاء الاصطناعي من المحتوى

وأضافت أن هذه التصنيفات قد تؤثر على كيفية تفاعل الجمهور مع المحتوى. "شخصيًا، لو بدأتُ برؤية هذه الشارات على المنشورات، لتوقفتُ قليلًا وتأملتُ مليًا. لو كان المحتوى عاطفيًا أو يعتمد على سرد القصص، وصُنِّف بأنه "مُوجَّه آليًا"، لشعرتُ ببعض الانقطاع.