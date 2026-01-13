دبي: تراجع طفيف بأسعار الذهب بعد تسجيل رقم قياسي

يوم الاثنين، قفز سعر الذهب عيار 24 قيراط، وهو أنقى أشكال المعدن الثمين، بمقدار 12.5 درهم ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 555.75 درهم للجرام. وبالمثل، ارتفعت أسعار الذهب عيار 22 قيراطاً بمقدار 11.75 درهم للجرام لتصل إلى 514.75 درهم للجرام مساء الاثنين. ومن بين العيارات الأخرى، ارتفعت أسعار عيار 21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً إلى 493.5 درهم و423.0 درهم و330.0 درهم للجرام على التوالي.