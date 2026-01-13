دبي: تراجع طفيف بأسعار الذهب بعد تسجيل رقم قياسي

تراجعت أسعار الذهب قليلاً في دبي عند افتتاح الأسواق يوم الثلاثاء، بعد أن سجلت رقماً قياسياً يوم الاثنين.
في الساعة 9 صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض سعر الذهب عيار 24 قيراطاً قليلاً إلى 554.0 درهم، وعيار 22 قيراطاً إلى 513.0 درهم، وعيار 21 قيراطاً إلى 491.75 درهم، وعيار 18 قيراطاً إلى 421.5 درهم، وعيار 14 قيراطاً إلى 328.75 درهم للجرام.
يوم الاثنين، قفز سعر الذهب عيار 24 قيراط، وهو أنقى أشكال المعدن الثمين، بمقدار 12.5 درهم ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 555.75 درهم للجرام. وبالمثل، ارتفعت أسعار الذهب عيار 22 قيراطاً بمقدار 11.75 درهم للجرام لتصل إلى 514.75 درهم للجرام مساء الاثنين. ومن بين العيارات الأخرى، ارتفعت أسعار عيار 21 قيراطاً و18 قيراطاً و14 قيراطاً إلى 493.5 درهم و423.0 درهم و330.0 درهم للجرام على التوالي.
تداول الذهب الفوري عند 4,594.34 دولار للأوقية في الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات. تجاوز 4,600 دولار يوم الاثنين واستمر في التداول حول هذا السعر صباح الثلاثاء بسبب حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية العالمية.
قالت رانيا غول، كبيرة محللي الأسواق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في xs.com، إن السوق لا ينظر إلى الارتفاع الحالي كموجة مضاربة مؤقتة، بل كتغير هيكلي مدفوع بعوامل أساسية متداخلة.
وأضافت غول أن التدخل الأمريكي في فنزويلا، والتهديدات بعمل عسكري محتمل ضد إيران، وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد التوترات بين الصين واليابان، كلها تعيد إحياء سيناريوهات عدم الاستقرار العالمي الواسع.
وقالت: “يتعزز هذا الاتجاه بشكل أكبر بالتآكل التدريجي للشهية العالمية للمخاطرة. لا ينسحب المستثمرون من الأسهم والعملات عالية المخاطر فحسب، بل يعيدون تقييم النظام المالي العالمي ككل. من هذا المنظور، أعتقد أن الذهب يستفيد من مكانته كأصل خارج نظام الائتمان، وغير مرتبط بالتزامات سيادية أو سياسية مباشرة، مما يمنحه ميزة نسبية في الأوقات التي تتزايد فيها الشكوك حول استقرار العلاقات الدولية،” أضاف غول.
