دبي: تراجع أسعار الذهب وسط توقعات انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية

وقال "باس كويجمان"، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة "دي إتش إف كابيتال": "تعرضت أسعار الذهب لضغوط بعد أن استجاب المستثمرون لبيانات الوظائف غير الزراعية الأخيرة، التي أظهرت رقماً أعلى بكثير من المتوقع، حيث كان السوق يتوقع إضافة 140,000 وظيفة، لكن الرقم الفعلي بلغ 254,000. كما تم رفع التقديرات الخاصة بشهر أغسطس بعد المراجعة، مما يدل على قوة سوق العمل في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعاً. قد تمنح هذه القوة الاحتياطي الفيدرالي مجالاً أكبر لإدارة أسعار الفائدة، مما يعني أنه قد يخفف من سياسته النقدية بوتيرة أبطأ مما يأمل السوق."