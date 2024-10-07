دبي: تراجع أسعار الذهب وسط توقعات انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية
تراجعت أسعار الذهب مجدداً في أول أيام التداول هذا الأسبوع، حيث انخفضت بمقدار 0.75 درهماً للجرام في دبي خلال التعاملات المبكرة، تحت تأثير سلبي مستمر على الأسعار.
وبحلول الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت الإمارات، انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطاً إلى 320.5 درهماً مقارنة بـ 321.25 درهماً في نهاية الأسبوع الماضي. أما بالنسبة للعيارات الأخرى، فقد انخفض سعر جرام الذهب عيار 22 قيراطاً إلى 296.75 درهماً، وجرام الذهب عيار 21 قيراطاً إلى 287.25 درهماً، وجرام الذهب عيار 18 قيراطاً إلى 246.25 درهماً.
وشهدت أسعار الذهب الأصفر تراجعاً مستمراً خلال فترات التداول السابقة بعد وصولها إلى مستويات قياسية مرتفعة خلال الأسابيع الماضية، بسبب التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والتوقعات بشأن تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
كما انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.17% ليصل إلى 2646.36 دولاراً للأوقية في الساعة 9:10 صباحاً بتوقيت الإمارات.
وقال "باس كويجمان"، الرئيس التنفيذي ومدير الأصول في شركة "دي إتش إف كابيتال": "تعرضت أسعار الذهب لضغوط بعد أن استجاب المستثمرون لبيانات الوظائف غير الزراعية الأخيرة، التي أظهرت رقماً أعلى بكثير من المتوقع، حيث كان السوق يتوقع إضافة 140,000 وظيفة، لكن الرقم الفعلي بلغ 254,000. كما تم رفع التقديرات الخاصة بشهر أغسطس بعد المراجعة، مما يدل على قوة سوق العمل في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعاً. قد تمنح هذه القوة الاحتياطي الفيدرالي مجالاً أكبر لإدارة أسعار الفائدة، مما يعني أنه قد يخفف من سياسته النقدية بوتيرة أبطأ مما يأمل السوق."
وأضاف "كويجمان": "قد تؤدي الوتيرة البطيئة لتخفيض أسعار الفائدة إلى تقليل الدعم لسوق الذهب، مما يحد من إمكانيته لتحقيق مستويات جديدة ويعرض السوق لخسائر على المدى القصير. ومع ذلك، من الممكن أن تظل عوامل مثل المخاوف الجيوسياسية وعمليات شراء البنوك المركزية داعمة للسوق. إلا أن المتداولين سيتابعون التطورات والبيانات الجديدة في الولايات المتحدة لإعادة تقييم توقعاتهم بشأن أسعار الفائدة."