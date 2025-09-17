دبي: تراجع أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم

انخفضت أسعار الذهب في دبي، صباح الأربعاء، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الثلاثاء.
أظهرت بيانات مجموعة دبي للمجوهرات تداول الذهب عيار 24 قيراطًا عند 443.75 درهمًا إماراتيًا للغرام عند افتتاح الأسواق يوم الأربعاء، بانخفاض عن أعلى مستوى قياسي له عند 445.25 درهمًا إماراتيًا للغرام عند إغلاق الأسواق يوم الثلاثاء. وبالمثل، افتتحت أسعار الذهب عيار 22 قيراطًا، وعيار 21 قيراطًا، وعيار 18 قيراطًا على انخفاض عند 410.75 درهمًا إماراتيًا، و393.75 درهمًا إماراتيًا، و337.75 درهمًا إماراتيًا للغرام على التوالي.
تجاوز سعر الذهب الفوري حاجز 3700 دولار للأونصة لأول مرة على الإطلاق يوم الثلاثاء، مدفوعًا بالطلب على الملاذ الآمن، وضعف الدولار، وعمليات شراء من البنوك المركزية. ويتوقع محللو السلع الأساسية تصحيحًا قويًا في سعر الذهب قبل أن يتعافى مجددًا ليصل إلى 4000 دولار للأونصة في عام 2026.
انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية صباح الأربعاء إلى 3680.57 دولار للأوقية (الأونصة)، بانخفاض 0.22 بالمئة.
صرح لينه تران، محلل السوق في xs.com، بأن الذهب قد سجل للتو مستوى قياسيًا تاريخيًا جديدًا عند حوالي 3703 دولارات للأونصة، مما يعكس قوة توقعات التيسير النقدي وتزايد تدفقات الملاذ الآمن. ويُظهر هذا التطور أن المستثمرين العالميين يزيدون من استثماراتهم في الذهب قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في 18 سبتمبر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.
في الوقت الحالي، لا يركز السوق فقط على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة، بل أيضًا على الرسالة المصاحبة لذلك. إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متشددًا وفتح الباب أمام دورة تخفيف واضحة، فسيكون هناك مجال للتراجع في العوائد الحقيقية، وسيضعف الدولار، وسيستمر الذهب في الحصول على الدعم. في المقابل، قد تُؤدي نبرة حذرة أو متشددة إلى تصحيح قصير الأجل، حتى مع بقاء الاتجاه طويل الأجل على حاله، كما قال تران.
قال إريك شيا، استراتيجي الأسواق المالية في إكسنس، إن طلب صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) على المعادن النفيسة عزز زخم ارتفاع الذهب. وأضاف شيا: "استمرت حيازات الذهب في الارتفاع، حيث أضافت صناديق الاستثمار المتداولة 15 طنًا أخرى الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تباطأت التدفقات الوافدة مقارنةً بالأسبوعين السابقين. كما استمر التدخل السياسي في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تقديم الدعم، حيث منعت محكمة استئناف أمريكية محاولة الرئيس دونالد ترامب إقالة الحاكمة ليزا كوك".
أضاف شيا: "أضافت التوترات الجيوسياسية مزيدًا من الدعم. ولا تزال التوترات تتصاعد في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. وقد عزز كلا الصراعين التوجه الدفاعي نحو الذهب".