دبي: تراجع أسعار الذهب في التعاملات المبكرة اليوم

في الوقت الحالي، لا يركز السوق فقط على ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة، بل أيضًا على الرسالة المصاحبة لذلك. إذا اتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفًا متشددًا وفتح الباب أمام دورة تخفيف واضحة، فسيكون هناك مجال للتراجع في العوائد الحقيقية، وسيضعف الدولار، وسيستمر الذهب في الحصول على الدعم. في المقابل، قد تُؤدي نبرة حذرة أو متشددة إلى تصحيح قصير الأجل، حتى مع بقاء الاتجاه طويل الأجل على حاله، كما قال تران.